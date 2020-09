Misterele de la alegerile din Sectorul 1: Cum au apărut mai multe voturi decât votanți?

„Având în vedere situațiile înregistrate la nivelul Biroului Circumscripției Electorale nr. 1 - Sector 1, cu ocazia verificării proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votării în sensul că au fost identificate în urna de voturi mai multe buletine de vot decât persoane ce apar pe lista de semnături, vă rugăm să ne comunicați cum se poate închide o astfel de sectie de votare, deoarece SIMPV nu permite introducerea datelor în sistem.

De asemenea, s-au identificat cazuri în care numărul de buletine de vot nule găsite fizic în dosarele prezentate de președinții secțiilor de votare la Biroul Circumscripției Electorale nr. 1 - Sector 1 este mai mare decât cel menționat în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor la punctul d) (dacă se modifică procesul verbal conform celor găsite în dosar numărul buletinelor de vot din urmă este mai mare ca numărul de semnături)”, se arată în adresa trimisă către Biroul Electoral Central.

Alianța USR-PLUS acuză încercări de fraudare a alegerilor din Sectorul 1, după ce un reprezentant al PSD a fost prins cu aproape 500 de procese-verbale asupra sa. Poliția face cercetări în acest caz, semnalat luni de Clotilde Armand.

„Procesele-verbale sunt 473 și în continuare efectuăm cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1”, pentru acuzația de falsificarea de documente și evidențe electorale, a arătat șeful Poliției Sectorului 1, comisar șef de poliție Ionuț Dana.

Clotilde Armand a relatat luni seară, la Digi24, episodul cu teancul de procese-verbale de la Biroul Electoral de sector, care au fost descoperite în sediul Primăriei Sectorului 1. Ea a spus că, deoarece colegii ei nu aveau dreptul să intre în sediul biroului electoral, stăteau de pază afară.

„Colegii mei au stat aici de pază. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă, la voturile adunate aici. Colegii care stăteau de pază - nu aveau dreptul să între în biroul electoral de sector, chiar dacă sunt candidați - au surprins un om care ieșea din Biroul Electoral de sector cu procesele-verbale care consemnează rezultatul numărării voturilor. Un teanc de procese verbale care au fost aduse și am putut intra pentru că Jandarmeria a fost sesizată, au fost aduse la Primăria Sectrorului 1. În aceeași clădire avem și Biroul Electoral de sector, și direcția de salubrizare a Primăriei Sectrului 1. Am putut intra în direcția de salubrizare și am găsit și procese verbale pe jumătate completate, elemente care arătau clar că era sediu de campanie, că erau urmărite voturile pentru fiecare candidat, pungi cu mită electorală”, a declarat Clotilde Armand pentru Digi24.

