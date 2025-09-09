Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui

Polițiștii care au făcut cercetări în privința accidentului grav de la Scânteia cred că a fost vorba de o culpă comună: șoferul autoutilitarei care a lovit frontal căruța plină cu oameni se angajase într-o depășire ce s-a prelungit pe linia continuă, iar de cealaltă parte căruțașul nu semnalizase prezența atelajului pe drum. De altfel, legal, căruța avea voie să circule pe drumul județean care face legătura între Scânteia și Grajduri. Căruțele au accesul interzis pe drumurile naționale și autostrăzi.

„Șoferul trebuie să se asigure că depășirea va avea succes, pe linie discontinuă. De asemenea, în cazul căruțașului, acesta trebuia să pună minimum plăcuțe reflectorizante la harnașamentul cailor, alții mai poartă o lanternă cu care avertizează șoferii care vin pe sensul opus”, ne-a precizat un polițist de la rutieră.

Potrivit unor martori, autoutilitara circula în spatele unui BMW, care tocmai efectuase o depășire. Șoferul autoutilitarei ar fi încercat la rândul său să depășească, însă nu a observat căruța care venea din față și a lovit-o în plin.

Soția însărcinată a scăpat, dar e în stare gravă

Victimele sunt căruțașul în vârstă de 69 de ani, și fiul său de 21 de ani. Ambii au murit pe loc, după ce autoutilitara i-a aruncat de pe atelaj. În spate se aflau soția însărcinată a băiatului de 21 de ani cât și un frate mai mic, de 18 ani, care au supraviețuit, dar se află în stare gravă. Șoferul autoutilitarei a fost testat cu alcooltestul însă nu consumase alcool, iar în privința căruțașului, medicii încă nu s-au pronunțat dacă se afla sub influența alcoolului deoarece abia au efectuat necropsia. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„În seara zilei de 5 septembrie, în jurul orei 20.25, poliția a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 248, între comunele Graduri și Scânteia. Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 69 de ani, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane (trei bărbați și o femeie). Acestea au suferit traumatisme, două dintre ele fiind inconștiente, iar conducătorul autoutilitarei ar fi rămas încarcerat. La fața locului au intervenit polițiștii, echipaje medicale și pompieri din cadrul ISU Iași. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.”, au transmis reprezentanții IPJ Iași, imediat după producerea accidentului.

