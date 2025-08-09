MICA PUBLICITATE
Local

„Misterul” insectelor brune-închise, observate de ieșeni. Entomologul Alex Pintiloaie: Vara e maximul lor de activitate

De Andreea TIMOFTE
sâmbătă, 09 august 2025, 04:07
2 MIN
„Misterul” insectelor brune-închise, observate de ieșeni. Entomologul Alex Pintiloaie: Vara e maximul lor de activitate

În ultimele zile, mai mulți ieșeni au semnalat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, observate atât în locuințe, cât și în spații exterioare din oraș. Fotografiile și descrierile au stârnit curiozitatea locuitorilor, mulți dintre ei neștiind dacă insectele sunt dăunătoare sau periculoase.

Consultat de reporterii „Ziarul de Iași”, entomologul Alex Pintiloaie din cadrul Stațiunii de Cercetare Agigea, a identificat exemplarele ca aparținând genului Ophonus sau unor specii înrudite, din familia Carabidae (gândaci de pământ). Potrivit specialistului, aceste insecte sunt în general prădătoare, uneori consumând și semințe, și nu reprezintă un pericol pentru oameni sau animale de companie „Sunt niște insecte comune, total inofensive. Nu provoacă pagube în locuințe, nu înțeapă și nu transmit boli”, a declarat acesta.

„Sunt insecte nocturne”

Entomologul atrage atenția că nu există o creștere neobișnuită a populației acestor gândaci, ci doar o observabilitate mai mare în această perioadă datorată comportamentului lor nocturn și atracției către lumină.

„Sunt insecte preponderent nocturne, ziua stau sub pietre/frunze/lemne etc, iar noaptea sunt active, fiind atrase inclusiv de luminile artificiale. Nu consider că sunt acum mai mulți decât de obicei, doar acum am început să-i observăm cel mai probabil. Vara e maximul lor de activitate, să zicem așa”, a adăugat Alex Pintiloaie.

Potrivit biologului, acești gândaci au un corp alungit, cu dimensiuni care variază, de obicei, între 6 și 15 mm. Elitrele (aripile tari care acoperă abdomenul) sunt de culoare brun-închis până la negru, oferindu-le un aspect sobru și ajutându-i să se camufleze eficient în sol sau sub vegetația uscată.

Speciile din genul Ophonus au o contribuție importantă în menținerea echilibrului ecologic. Prin dieta lor bazată pe insecte și larve, ajută la controlul natural al dăunătorilor, fiind aliați valoroși în agricultură și în păstrarea sănătății solurilor. Astfel, se recomandă relocarea insectelor în spații verzi, dacă ajung în interior, prezența lor fiind un indicator al unei biodiversități încă active în mediul urban.

