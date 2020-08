Misterul Turnului din Pisa a fost elucidat: de ce e inclinat si nu se prabuseste

Inceput in 1173, Turnul din Pisa e, cu siguranta, una dintre cele mai emblematice atractii turistice ale Italiei si acum a fost oferita si o explicatie mai amanuntita pentru particularitatea care il face atat de special.

Mai precis, turnul este inclinat la cinci grade si are o deviatie de cinci metri in varf, a trecut prin cel putin patru cutremure masive, care au lovit regiunea incepand cu anul 1208, insa nu a fost afectat.

In urma analizelor, cercetatorii au ajuns la concluzia ca solul moale, robustetea si inaltimea turnului nu permit vibratiei provenite de la cutremur sa influenteze structura turnului, spre deosebire de alte structuri adiacente, care ar avea de suferit.

Dupa ce a corelat aceste date cu informatii seismice, geotehnice si structural, echipa a concluzionat ca supravietuirea Turnului se datoreaza unui fenomen cunoscut ca interactiune dinamica sol-structura (IDSS).

In acest context, echipa de cercetare, condusa de Camillo Nuti, de la Universitatea din Roma, l-a invitat pe profesorul George Mylonakis, de la Departamentul de Inginerie Civila din Bristol, pentru a rafina aceste concluzii.

George Mylonakis a analizat si mai in amananut combinatia unica de caracteristici a turnului, spunand ca inaltimea considerabila, precum si rigiditatea turnului, combinate cu solul moale de la baza fundatiei, duc la modificarea substantiala a caracteristicilor vibrationale ale structurii.

Turnul nu rezoneaza cu miscarile produse de undele cutremurelor, iar combinatia unica de caracteristici care i-au asigurat supravietuirea de-a lungul timpului face ca el sa si detina un record (omologat oficial!) al efectelor IDSS.

Rezultatele studiului vor fi anuntate formal in cadrul celei de-a 16-a conferinte Europene de Inginerie a Cutremurelor, care va avea loc intre 18 – 21 iunie, in Grecia.

O clopotnita din Germania e mai inclinata decat Turnul din Pisa

Putini stiu ca Turnul din Pisa nu e, totusi, cea mai inclinata structura din lume. In 2007, clopotul din Suurhusen, un sat din nordul Germaniei, a capatat notorietate internationala dupa ce a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca este mai inclinat decat celebrul Turn din Pisa, relata la acea vreme AFP.



Edificiul, care a fost construit din caramida rosie, are o inaltime de 27 de metri si dateaza din 1450. De asemenea, are o inclinatie de 5,19 grade, fata de 3,97 grade, cat are turnul toscan.

Reprezentanţii Carţii Recordurilor i-au acordat deja clopotnitei, intr-o ceremonie oficiala, titlul de "cea mai inclinata structura din lume".