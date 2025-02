Mitropolia a implementat în premieră națională donațiile cu ajutorul cardului sau telefonului

Departamentul https://fiideajutor.ro/ a instalat stații electronice de donare în incinta Catedralei Mitropolitane din Iași, facilitate de o aplicație care permite donatorilor să contribuie rapid și ușor, în doar câteva secunde, folosind telefonul mobil sau cardul bancar.

Conform unui comunicat al MMB, încă din primăvara anului trecut a fost introdus acest sistem modern de donații digitale, după o perioadă lungă de testare a mai multor dispozitive și aplicații.

În prezent, Mitropolia numără patru astfel de stații (una de dimensiune mică – 400 lire/buc și trei de dimensiuni mari – 700/800 lire buc.), distribuite în Catedrală, la pângar și la Restaurantul casei de oaspeți „Sf. Nicolae”. Dar reprezentanții „Fii de ajutor” plănuiesc să le extindă și în alte zone. Aduse din Marea Britanie, dispozitivele reprezintă o soluție performantă în ceea ce privește susținerea acțiunilor caritabile.

„Am avut ocazia să descoperim această metodă modernă, sigură și eficientă de donare în instituții din Marea Britanie, inclusiv în biserici, acolo unde sunt integrate frumos și deja firesc. Am verificat dacă există și în România sau în apropiere astfel de sisteme digitale, iar pentru că nu am găsit, am început o colaborare strânsă cu producătorii din străinătate. Alături de ei am personalizat aplicația pentru a suporta și limba română, deschizând astfel calea pentru alte structuri sau organizații non-guvernamentale din țară care ar putea beneficia de această soluție”, a declarat Iasmina Naiță, specialist PR al https://fiideajutor.ro/, pentru „Ziarul de Iași”.