Mițura & Năcă, sive de catis

Am devenit mâțofil târziu și cam din întâmplare, căci moștenisem concepția sumară a mamei și a celorlalte femei din familia mea de la țară: pisicile sunt bune, folositoare mai ales ca inamici atavici ai rozătoarelor, dar să facă bine și să stea ele afară, prin curte, prin poduri sau hambare, dar nu în casă și încă răsfățate în fel și chip! Cea care a fost destinată să devină stăpâna absolută a apartamentului nostru de bloc a fost Mițura, care a intrat în viața noastră sub forma unui mototol gri-tigrat, cât palma, cam dizgrațios la înfățișare și scoțând niște slabe miorlăieli nedefinite. Creatura fusese culeasă de pe stradă de Dinu și prietena lui Ruxandra și adăpostită câteva zile în casa doctorului Todosi, care a și botezat‑o, dar care le-a pus în vedere celor doi generoși salvatori că vor trebui să îi găsească un alt cămin! Așa că, pentru a preîntâmpina manifestarea unei aversiuni de același tip, aducând‑o la noi, copiii ne‑au încredințat că va fi doar pentru câteva zile, că o vor duce la un cămin specializat etc., etc. Aceste câteva zile au durat până la urmă nu mai puțin de nouăsprezece ani. Puiul inform s‑a transformat în câteva săptămâni într‑o făptură vioaie, comprehensivă, comunicativă și decisă să își adjudece total și definitiv cei 100 de metri pătrați ai apartamentului, pentru ca, în cele din urmă, să se prefacă într‑o distinsă doamnă, cu o autoritate de necontestat în fața așa‑zișilor „stăpâni”. În ciuda pretinsei lipse de empatie, a egoismului și a narcisismului clamat de unii necunoscători ai mâțelor, Mițura sărea întotdeauna în întâmpinarea unuia dintre ai casei, cu un simț special, încă de pe când acesta se afla în lift! De o curățenie corporală perfectă, se supăra foc dacă cei în drept uitau să îi curețe prompt și perfect nisiparnița! De dormit dormea pe unde apuca peste zi, dar noaptea neapărat la picioarele „stăpânilor”.

Fiindcă perioada cât Mițura a trăit eram deseori pe drumuri, sarcina de a o sluji zilnic a fost asumată, cu rânduială, câțiva ani la rând, de una dintre elevele lui Gabi sau dintre doctorandele mele, așa încât orizontul ei de celebritate s‑a lărgit foarte mult; asta până când doamna și domnul Guțu, vecinii noștri, au preluat ei integral această onorabilă și onorantă sarcină.

S‑a întâmplat să fiu singur acasă în ultima săptămână din viața ei. Ultima lecție pe care mi‑a oferit‑o Mițura a fost moartea ei demnă. Slăbise mult, nu mai putea să bea și să mănânce, abia se mai mișca, dar nu își pierduse obiceiul de a mă întâmpina, abia târându‑se, atunci când intram în casă. Mă privea tăcută în ochi, iar eu înțelegeam că este felul ei de a‑și lua rămas bun. Am privegheat‑o singur o noapte întreagă, cu lacrimi în ochi, și a doua zi am înmormântat‑o într‑o cutie plină cu flori în grădina noastră de la Valea Lupului, punându‑i la cap o piatră rotundă și plată din Bistrița, inscripționată cu numele ei.

Alături de ea își doarme somnul de veci Năcă, stăpânul grădinii, un motan modest care a apărut singur într‑o zi oarecare, transmițându‑ne fără echivoc mesajul că aceea va fi de acum casa lui. Numele lui este forma prescurtată de la Năcăjitu, căci era slab și bolnăvicios. Cei trei-patru ani pe care i‑am petrecut împreună au fost presărați de frecvente vizite la veterinar, pentru a încerca să îi dăm de cap stomatitei cronice care îi amăra viața. În ciuda suferinței evidente, Năcă era un stoic plin de tandrețe. Și moartea lui a fost pilduitoare pentru mine. Într‑o zi, după ce m‑a privit lung, a pornit pe aleea principală a grădinii, către drum. Nu a mai apărut deloc câteva zile. Dându‑mi seama că a murit, l‑am căutat prin toate văgăunile din vecinătate, prin casele în construcție, prin toate cotloanele în care se putea retrage spre a‑și da duhul. L‑am găsit peste opt zile la doi pași de cabană, ascuns în tufele de vinca de la poartă. Mumia lui, asemenea unor moaște, era lipsită de orice miasmă, iar blănița îi era curată și întreagă. L‑am luat în brațe și l‑am culcat pe un pat de flori, într‑o gropiță alături ce cea a Mițurei.

Astăzi, grădina de la Valea Lupului, devenită între timp o veritabilă pădurice, este populată de următoarele personaje pisicești: Năcă (numele a fost moștenit de la predecesor!), un motan negru cu plastron alb și cu o mică pată pe bot, este lordul locului, singurul care are privilegiul de a intra și a zăbovi în cabană. Este apoi Sinderela, mică și sperioasă, care și‑a adus cu ea cei patru pui, deveniți între timp maturi: Mototoala, Albița, Albelu și Alboiu. Mototoala are culoarea „clasică”, gri-tigrat, pe când ceilalți sunt, ca și mama lor, albi cu vagi pete distinctive de altă culoare. Li se adaugă Homer, un motan bătrân și orb, acceptat cu supunere respectuoasă de cei tineri, care se mai ciondănesc între ei, deși, de regulă sunt foarte tandri unul cu altul. Hrănirea acestei mici haite feline a devenit principala noastră rațiune de a parcurge zilnic cei șase kilometri din oraș până la grădină.

Despre pisică (Felis catus) biologii ne încredințează că ar fi primul animal domesticit de Homines sapientes. Cât privește principalele sale nume românești, întrucât apare în texte vechi, din secolul al XVII‑lea, precum Pravila de la Govora și Biblia de la București, și este cunoscut practic de toți românii, cuvântul pisică este greu de apropiat, ca origine, de un turcesc dialectal pisik. Aproape la fel de răspândit este celălalt nume al celei mai mici dintre feline, mâță, probabil o formație onomatopeică, după cum ne lămurește DLR-ul.

Mă restrâng la această modestă narațiune despre mâțele mele, complexat de o impozantă listă bibliografică din care cititorul mâțofil poate afla lucruri mult mai subtile despre prietenele noastre îmblănite. Recomand câteva apariții mai recente: Micul tratat de pisicologie. Bucăți feline în felii, strânse la un loc de Șerban Foarță, ediția a II‑a, Humanitas, 2008, este o minunată antologie, din care aflăm că secta noastră are predecesori iluștri, de la Clément Marot, Leonardo, Michelangelo, Torquato Tasso, Swift, Goethe, Chateaubriand, Baudelaire, Verlaine, Gauthier, Mallarmé, Rilke, Pessoa, Apollinaire, Kafka, ca să nu mai vorbim de mari poeți români de ieri și de astăzi. O subtilă versiune românească a poemului Old Possum’s Book of Practical Cats (1939) al marelui T.S. Eliot ne oferă poetul Florin Bican sub titlul Pisicoteca practică a lu’ Moș Pârșu. Răsădită în sol autohton de Florin Bican, Humanitas, 2015. Un eseu foarte serios aparține filosofului John Gray: Filosofia felină. Pisicile și sensul vieții, traducere de Radu Șorop, Editura Trei, 2021. De frecventat cu folos este și volumul Scrisori remarcabile compilate de Shaun Usher, traducere și note de Ludovic-Ștefan Skultéty, Curtea Veche, 1922. În fine, o carte de neevitat de către orice pisicolog care se respectă este Ce vrăji a mai făcut pisica mea, Humanitas, 2023, volum îngrijit de Radu Paraschivescu, în care își explică înclinațiile felinofile, între mulți alții, Ana Blandiana, Lidia Bodea, Denisa Comănescu, Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihăilescu, Germina Nagâț și Tania Radu.

Mă opresc aici cu sumarele mele sugestii bibliografice. Închei prezentând amicilor mei pisicofili o scurtă antologie de ziceri memorabile despre pisici, necuprinse în niciuna dintre cărțile menționate, sclipuite de mine de prin calendare și almanahuri nemțești, de‑a lungul vremii.

Pisica este un animal care are mai multă simțire omenească decât oricare alt ființă. (Emily Brontë, romancieră engleză, 1818‑1848)

Pisica trăiește pentru eleganță – așadar pentru arta de a se exprima în forma cea mai potrivită și mai sobră. (Jean-Louis Hue, scriitor francez, n. 1949)

Educația la pisici este foarte simplă: după câteva zile, faci ceea ce doresc ele. (John G. Cooper, om politic american, 1872‑1955)

Nu există nimic mai ușor, nimic mai fin, mai delicat și mai prețios la pipăit decât blana unei pisici. (Guy de Maupassant, scriitor francez, 1850‑1895)

Ca specie, pisicile nu au renunțat niciodată la aroganța care le vine din Egipt, unde ele au fost adorate ca zeițe. (P.G. Wadehouse, scriitor englez, 1881‑1975)

O pisicuță este răsfățata tuturor. În fiecare zi ea oferă o comedie cu distribuție strălucitoare. (Jules Champfleury, scriitor francez, 1821‑1889)

Pisica a fost prietenul și tovarășul meu de joacă preferat. (Edgar Alan Poe, scriitor american, 1809‑1849)

Câinii se uită la noi cu respect, pisicile ne privesc cu dispreț, iar porcii văd în noi niște semeni ai lor. (Winston Churchill, om politic britanic, 1874‑1965)

Pisicile nu cunosc nici o altă obligație în afară de cea de a se spăla și cea de a se lăsa mângâiată. (Theodor Fondane, scriitor german, 1819‑1898)

Pisicile nu trăiesc cu tine, ele doar zăbovesc în preajma ta. (Pam Brown, poetă australiană, n. 1948)

Misterul la pisică este acela de a ști de ce s‑a hotărât să devină animal domestic. (Campton Mackenzie, scriitor englez, 1983‑1972)

O viață fără pisici este posibilă – însă fără rost. (Necunoscut)

La pisică, arta de a se odihni este o parte a artei de a munci. (John Steinbeck, scriitor american, 1902‑1968)

Nici o mamă de om nu poate să se dedice îngrijirii copilașilor ei cu mai mare gingășie și dăruire decât pisica. (Alfred Brehm, zoolog și scriitor german, 1829‑1884)

Nu poți să privești o pisică dormind și să te mai simți încordat. (Jane Pauley, prezentatoare TV americană, n. 1950)

Pisicile sunt cuvinte cu blană. Asemenea cuvintelor, ele se învârt în jurul oamenilor fără să se lase domesticite. (Erik Orsenna, om politic și scriitor francez, n. 1947)

De la pisică învățăm că șarmul este partea nevăzută a frumuseții, fără de care nimeni nu poate fi cu adevărat frumos. (Sophia Loren, actriță italiană, n. 1934)

Pisicile sunt maeștrii tihnei. Ele nu se lasă pentru nimic în lume tulburate din odihna lor. (Veche zicală germană)

Ceea ce o pisică nu știe încă nu merită efortul de a fi știut. (Colette, scriitoare franceză, 1873‑1954)

Pisicile sunt foarte calme și suple, când pășesc, corpurile lor se strecoară cu blândețe. Când își întind picioarele delicate, pământul le îmbrățișează ușorul mers. (Maria Luise Weissmann, poetă germană, 1889‑1929)

Pisicile mele au socotit întotdeauna de datoria lor să îmi țină de urât dormind cât mai mult. (Henning Mankell, regizor și scriitor suedez, 1948‑2015)

Prețuiesc la pisici spiritul lor independent aproape incredibil, care le ferește să se lege de cineva. (François René de Chateaubriand, scriitor francez,1768‑1848)

Laptele pe care îl poți bea din belșug dintr‑un castronaș nu are gust; trebuie să îl furi dintr‑un blid de tinichea atunci când ești mort de foame, altfel nu are gustul autentic, de fapt, nici nu este lapte. (Ernest Thompson Seton, scriitor canadian, 1860‑1946)

Minunata ta blană, moale, neagră și strălucitoare, atât de mătăsoasă, de generoasă și de plină de eleganță, asemenea cerului înnorat în noapte, răsplătește mâna care te mângâie cu consolare și cu fericire amicală. (Algernon Swinburne, scriitor britanic, 1837‑1909)

În cele mai multe paturi, au loc până la șase pisici; fără posesorul legitim, până la zece. (Stephen Edward Baker, fotbalist american, n. 1964).

Nu am crezut niciodată că voi putea să mă îndrăgostesc de o pisică. (Karl Otto Lagerfeld, designer de modă german, 1933‑2019)

Acolo unde se cuibărește o pisică, se statornicește norocul. (Stanley Spencer, pictor englez, 1891‑1959)

Acela care nu este pregătit să își răsfețe pisica nu va primi niciodată răsplata pe care ea este gata să o dăruiască celuia care o răsfață. (Compton Mackenzie, scriitor scoțian,188‑1972)

Într‑un ungher al încăperii mele se trezește, deja mai repede decât pot eu gândi, frumoasa sfinx, care tace către mine în jocul succesiunii zilelor și nopților. (Oscar Wilde, scriitor irlandez, 1854‑1900)

A respecta ființa unei pisici este începutul oricărui sentiment estetic. (Erasmus Darwin, botanist englez, 1731‑1802)

O pisică dă casei un suflet. (Jean-Paul Clébert, scriitor frencez, 1926‑2011)

Născută ca să înfulec,/ destinată să miorlăiesc,/ pierdută în moțăială,/ lumea mi‑e pe plac. (Johann Wolfgang von Goethe, poet german, 1749‑1832)

Am avut odată o pisică realmente extraordinară. Avea mai multă inimă și înțelegere decât un om și o imensă demnitate. (Mark Twain, scriitor american, 1825‑1910)

Șomajul de bună voie este un privilegiu al pisicilor. Pentru ele, trândăvia nu este începutul tuturor păcatelor, cum învățăm la școală, ci începutul oricărei fericiri. (Delio Tessa, poet italian, 1886‑1939)

Este realmente extraordinar faptul că există pisici pentru toate împrejurările. Le găsim potrivite pentru orice locuință, pentru orice venit, pentru orice fel de personalitate și pentru orice stare de spirit. Însă sub blana lor trăiește neschimbat unul dintre cele mai libere suflete din lume. (Eric Guerney, cineast american, 1910‑1992)

Dacă le mângâiem, ele se freacă torcând de corpul nostru, se învârt cu gingășie în jurul nostru și se uită la noi cu ochii lor galbeni, ochi care par de fapt că nici nu ne văd. (Guy de Maupassant, scriitor francez, 1850‑1893)

Iubitorii de pisici sunt în principiu altceva decât niște tipi ruginiți. Cum ar putea fi altfel cu o pisică ce le determină viața? (Louis J. Camuti, medic veterinar american, 1893‑1981)

Nu există nimic mai frumos decât pacea pe care o radiază o pisică dormind. (Christopher Smart, poet englez, 1722‑1771)

Priviți doar cu câtă grație se furișează pe labele ei catifelate, delicate și ușoare. Iar torsul ei înaintea focului de iarnă este la fel de consolator ca sunetul lirei. (William Wordsworth, poet englez, 1770‑1750)

Pisicile obțin fără efort ceea ce nouă, oamenilor, ne rămâne de neatins: a trece prin viață fără să facă zgomot. (Ernest Hemingway, scriitor american, 1899‑1961)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

