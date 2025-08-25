Miză imobiliară uriașă la ședința Consiliului Local: ansambluri rezidențiale în mai multe zone

Consiliul Local (CL) va dezbate la finalul săptămânii mai multe proiecte cu o miză imobiliară semnificativă. Zeci de blocuri și vile sunt propuse în zone precum Vișan, CUG, Bucium și Dacia.

Proiectul din Vișan, inițiat de Extensive Network, vizează construirea ansamblului FreeYa Mind Campus. Un teren cu o suprafață de circa 24 hectare a fost împărțit în trei unități teritoriale de referință (UTR) pe care vor fi ridicate zeci de imobile: blocuri de locuințe (30% dintr-o suprafață de 15,7 ha alocată), un campus educațional în jurul unui centru de cercetare (26% dintr-o suprafață de 4,8 ha alocată), alături de servicii de interes general (33% dintr-o suprafață de 3,5 ha alocată). Pe o treime din suprafața totală a terenului vor fi amenajate spații verzi.

Regimul maxim de înălțime este propus între 11 și 16 etaje. „Introducere terenuri în intravilan în vederea construirii unui complex cu funcțiuni mixte: locuințe colective, campus școlar (cămine, școală, grădiniță), biserică, sănătate, agrement, comerț, servicii, birouri și funcțiuni complementare”, este titlului proiectului propus pentru zona Vișan.

Documentația depusă de investitor la Primărie are peste 1.200 de pagini, fiind una dintre cele mai mari care au intrat vreodată în dezbaterea CL. Complexul va fi dezvoltat în baza conceptului „Oraș în 15 minute”: locuitorii vor avea acces la toate nevoile și serviciile esențiale în maximum 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta.

„Ca în cazul tuturor orașelor mari, cea mai mare problemă identificat este dată de calitatea traficului. Prin prezenta documentație, se propun măsuri concrete care sunt de natură a diminua traficul, de a diminua poluarea produsă de trafic și de a contribui la o dezvoltare coerentă a zonei studiate care să ofere locuitorilor alternative concrete”, se precizează în planul urbanistic.

Revin la vot blocurile CCI din zona Fortus

Un alt proiect imobiliar care va (re)intra în dezbaterea CL presupune construirea unui ansamblu rezidențial în zona Fortus: un cvartal cu blocuri cu 11 etaje propus de firma CCI Construct. Amplasamentul, cu o suprafață de 3,4 hectare, a fost împărțit în UTR-uri.

Cea mai mare suprafață, de circa 30.000 mp, este dedicată blocurilor de locuințe. Imobilele cu 11 etaje vor ocupa peste 10.000 mp, și vor avea o suprafață desfășurată de 10 ori mai mare. Spațiile verzi ar urma să fie amenajate pe alți 10.000 mp, iar circulațiile (carosabil și pietonal) pe circa 9.500 mp. Celelalte UTR-uri, cu suprafețe mult mai mici, au funcțiuni complementare locuințelor colective (centru de cartier, circulații și spații plantate).

Acest proiect a făcut obiectul unui proiect de hotărâre și în cursul lunii iunie, dar propunerea a fost scoasă de pe ordinea de zi. Din informațiile „Ziarul de Iași”, nu ar fi existat destule voturi pentru aprobarea proiectului.

Cartier de vile în Bucium

Pe masa consilierilor locali va fi și o propunere urbanistică pentru construirea câtorva zeci de vile în Bucium. În acest caz, beneficiarii (persoane fizice) au la dispoziție un teren cu o suprafață de 2,4 hectare pe str. Vladimir Butureanu. Vilele ar urma să fie edificate în regim mic de înălțime (demisol, parter și un etaj).

Nu în ultimul rând, altă inițiativă care va fi supusă aprobării vizează extinderii complexului rezidențial Comat din Dacia: un nou bloc, de 11 etaje, va fi construit în apropierea barierei BJATM. Beneficiarul are deja în construcție unele imobile și pregătește autorizarea altora în aceeași zonă.

Publicitate și alte recomandări video