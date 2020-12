Mizăm pe factorul surpriză

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, pentru AGERPRES, că handbalul românesc a reuşit mereu să producă rezultate „surprinzătoare” şi că este încrezător în ceea ce priveşte obiectivul principal de anul viitor, calificarea echipei naţionale feminine la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Suntem o ţară surprinzătoare, în general. După ce în 2005 am ieşit vicecampioni mondiali, în anul următor, nu ne-am calificat la Europene pentru singura dată, apoi ţin minte că, după ce am venit de pe un loc nouă, am luat medalie patru ani sau trei ani, la europene. Cred că avem puterea să ne calificăm şi să ne batem cu Norvegia şi cu Muntenegru”, a declarat Dedu, în perspectiva turneului preolimpic din Muntenegru. România a încheiat Campionatul European de handbal feminin pe locul 12, cu o singură victorie, în prima fază a grupelor, şi cinci eşecuri (trei în grupa principală), aceasta fiind cea mai slabă clasare a sa la un Campionat European în 13 participări. România a înregistrat la EURO 2020 următoarele rezultate: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia (în Grupa D), 20-25 cu Croaţia, 24-26 cu Ungaria şi 24-35 cu Olanda. Oficialul Federaţiei Române de Handbal afirmă că principalul obiectiv din 2021 este calificarea la Jocurile Olimpice: „În 2021 principalul obiectiv este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, calificare care se va juca în primăvară. Ăsta este principalul obiectiv, al doilea obiectiv major este ca toate competiţiile noastre să se termine cu bine pe teren şi de preferat în timp util”.România are ca adversare în turneul preolimpic Norvegia, Muntenegru şi Kazahstan, iar gazda competiţiei este principala adversară în lupta pentru calificare, Muntenegru

Referitor la 2020, Alexandru Dedu a spus că desfăşurarea competiţiilor a avut loc în condiţii speciale, din cauza pandemiei de COVID-19. „În 2020 am încheiat în nişte condiţii speciale campionatul 2019-2020. Nu am mai reuşit să avem rezoluţie sportivă la nivelul juniorilor, în schimb Divizia A şi Liga au avut. Legat de calendarul anului 2020-2021, în afară de campionatul feminin unde ne-am fi dorit să fie (jucate) mai multe etape, calendarul este în grafic, să spunem. O spun cu sinceritate şi în cunoştinţă de cauză, federaţia a dus spre sută la sută ceea ce putea face în ceea ce priveşte competiţiile sportive”, a afimat Alexandru Dedu.

Pandemia de coronavirus a dus la anularea fazelor finale ale competiţiilor europene în sezonul trecut. CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea erau calificate în sferturile Ligii Campionilor la feminin. Dinamo Bucureşti se calificase în premieră în optimile Ligii Campionilor la masculin, iar CSM Bucureşti şi Potaissa Turda trebuiau să joace în sferturile Cupei Challenge. Echipa naţională de handbal masculin a înregistrat o înfrângere şi o victorie în primele două partide din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2022. După ce au pierdut în Suedia cu 30-33, tricolorii au câştigat clar partida cu Muntenegru, 36-27, disputată la Baia Mare. România va juca următorul meci pe 10 martie 2021, în deplasare, cu Kosovo. Ultima participare a naţionalei României la un Campionat European a fost în 1996, ediţie organizată de Spania, unde prima reprezentativă a încheiat pe poziţia a noua. (AGERPRES)