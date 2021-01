Moartea actriţei Tanya Roberts, fostă Bond Girl, a fost anunţată luni din greşeală

Reprezentantul ei Mike Pingel a declarat pentru Variety că deşi partenerul ei, Lance O’Brien, a crezut iniţial că a murit, spitalul a sunat luni dimineaţă să anunţe că este încă în viaţă. Cu toate acestea, Pingel a spus că Roberts rămâne internată în condiţie "gravă".

O’Brien a putut fi auzit spunând “Oh, mulţumesc Domnului!” când a dat un interviu pentru "Inside Edition".

Site-ul TMZ a fost primul care a anunţat că actriţa încă trăieşte.

Roberts a jucat rolul Stacey Sutton în filmul din franciza James Bond “A View to a Kill” (1985), precum şi Midge Pinciotti în “That ’70s Show”, între anii 1998 şid 2004.

Actriţa în vârstă de 65 de ani a fost internată la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles după ce i s-a făcut rău acasă în Ajunul Crăciunului, după o plimbare cu căinii. A fost conectată la un ventilator pentru că nu putea respira.

Nu se ştie cum a apărut eroarea, mai ales că în prezent spitalele din sudul Californiei sunt supraaglomerate din cauza internărilor pacienţilor infectaţi cu Covid-19. Între 25 şi 28 decembrie nu au existat paturi disponibile la terapie intensivă în zona în care se află şi spitalul Cedars-Sinai.

Născută Victoria Leigh Blum, Roberts a avut o carieră de succes în modelling şi a apărut în câteva spectacole pe Broadway. A debutat în 1975 în filmul "The Last Victim". Apoi, a jucat în "The Beastmaster" (1982), "Sheena: Queen of the Jungle" (1984), "Body Slam" (1987) şi "Night Eyes" (1990).