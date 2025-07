Moartea lui Diogo Jota: Doi şoferi de camion susţin că maşina în care se aflau fotbalistul de la Liverpool şi fratele său nu circula cu viteză mare

Joia trecută, pe autostrada A-52 din provincia Zamora (nord-vestul Spaniei), jucătorul echipei Liverpool Diogo Jota şi fratele său André Silva şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier care a provocat o mare emoţie în lumea fotbalului. În zilele care au urmat, un prim raport de expertiză al Gărzii Civile spaniole a indicat că „totul indică o viteză peste limita autorizată pe şosea” şi că „urmele lăsate” de unul dintre pneurile vehiculului, un Lamborghini Huracan închiriat, sunt în curs de examinare.

În timp ce ancheta este încă în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele morţii celor doi fotbalişti portughezi, două relatări ale martorilor oculari publicate joi în presă oferă o versiune diferită a evenimentelor. Intervievat de tabloidul portughez Correio de Manha, şoferul de camion José Aleixo Duarte a dezvăluit că a fost depăşit „cu viteză moderată”, cu cinci minute înainte de accident, de Lamborghini Huracan, condus probabil de Diogo Jota.

Martorul a subliniat, de asemenea, starea proastă a drumului şi a spus că un alt şofer a văzut vehiculul derapând pe autostradă.

José Azevedo s-a prezentat pe reţelele de socializare ca fiind autorul înregistrării video care arată automobilul Lamborghini în flăcări noaptea. Şoferul camionului a declarat: „Am filmat, am oprit, am încercat să ajut, dar din păcate nu am putut face nimic. Conştiinţa mea este curată. Ştiu prin ce am trecut în acea noapte, pentru că nu ştiam cine era înăuntru. Cele mai sincere condoleanţe familiei”.

În continuare, martorul a negat că maşina în care se aflau cei doi fraţi ar fi avut viteză. „Familia are cuvântul meu că nu aveau viteză. Am putut vedea marca şi culoarea maşinii când au trecut pe lângă mine. Conduceau foarte calm. Conduc pe acest drum în fiecare zi, de luni până sâmbătă. Ştiu ce drum este şi am văzut lucruri cu adevărat scandaloase pe alte maşini, dar ei conduceau foarte calm. Era întuneric şi, în ciuda acestui fapt, am putut vedea perfect marca şi culoarea vehiculului. Mai târziu, din păcate, a avut loc accidentul.”

