Moartea lui Nichita Stănescu. La câteva minute după ora 2 noaptea, lupta s-a sfârșit

Episodul morții lui Nichita Stănescu, pe 13 decembrie 1983, este cutremurător. Acesta a fost relatat pe Facebook de Genovia Parvu.

"Pe 12 decembrie, trenul care îl aducea de la Drobeta-Turnu Severin intră în Gara de Nord după ora 10 noaptea. Când ajunge acasă, Nichita se culcă... Noaptea, însă, durerile devin tot mai puternice.

Mircia Dumitrescu își amintește: „Mi-a dat telefon şi a zis 'Vino repede!'. Avea salteaua pe jos şi îi ţâşnea sânge din buze şi din limbă şi murdărise deja peretele. Şi mi-a zis: 'Mircia, stai tu aici, că nu vreau s-o sperii pe Dora'. El neştiind că mie mi-e cumplit de frică să văd pe cineva care moare… Dar am stat. Atunci, din atâta lume care avea maşină nu s-a găsit nimeni şi am chemat eu un prieten cu o maşină şi l-am dus la Spitalul Fundeni. Am spus acolo că e vorba de Nichita Stănescu, dar nu ştia nimeni cine e Nichita. Şi atunci m-am trezit la realitate. Nu cultura e cea pe care o ştie lumea…”.

Până la mașină și apoi pe coridoarele spitalului, Nichita a mers pe picioarele lui, tot timpul conștient, dar criza s-a repetat, din ce în ce mai violentă. La câteva minute după ora 2 noaptea (se făcute deja 13 decembrie), lupta s-a sfârșit.

Doctorul Chirilă, care era de gardă îşi aminteşte: Mi-e o sete sălbatică, repeta…".

Aflați amănunte de pe Facebook.