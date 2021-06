Moartea maicii Siluana Vlad, într-o seară în care la Iași se coceau cireșele

În parcarea blocului, un pui de cioară este ucis de copii, iar cadavrul este jucat ca o minge, însă nu vrea să sară. Din Piața Unirii, de pe scena montată special pentru cei de la terasă răsună muzica, iar acordurile ajung până în poarta bisericii Talpalari și acolo se risipesc. Un băiat numără cu voce tare pe sub cot, sprijinit de un copac din curte. Câteva fetițe îmbrăcate frumos aleargă înnebunite prin pâcla serii de vară. Candele aprinse străjuiesc gardul, iar mormane de flori proaspete sunt împărțite în găleți pline cu apă. O cruce de lemn flanchează ușa, iar la picioare, ca picăturile Sale de sânge pur, sunt cei mai roșii maci sălbatici.

Crinii din hol, triste flori regale, emană un miros atât de puternic încât simți că te înșfacă și te țin strâns până amețești. Sute de bujori albi ca obrajii celor ce veghează, sute de trandafiri puri umplu holul și flanchează catafalcul pe care este așezat sicriul cu trupul schimonahiei.

Câteva măicuțe roiesc cu gingășie în jurul raclei, trăgând spre ea ca fluturii nopții la lumina lumânărilor. E tăcere, iar lumina e mică în cea mai primitoare cameră de priveghere. Pașii nesiguri pe covorul moale nu se aud. E atât de cald încât așchiile de gheață ale morții s-au preschimbat în lacrimi. Sicriul e modern, cu ventilație și temperatură controlată, de aceea e atât de bine. E doar o despărțire într-o noapte în care se coc cireșele.

Și a fost seară și a fost dimineață

Mai multe flori, mai multe coroane, mai multă lume la bisericuța tăcută din centrul orașului. Tinere plăpânde și ușoare ca vântul de vară, cu jachete croșetate și ochii adânciți în orbite sunt cuibărite în colțuri cu cărți vechi de rugăciuni în mâini. În aer e mai multă emoție decât tristețe. Fiecare suflet venit la priveghere a fost atins cândva de maica. Singură spunea că toți sunt „copiii ei iubiți”.

După lăsarea întunericului, în ultimele ore de priveghere înainte de despărțire ia cuvântul părintele Răzvan Ionescu venit tocmai din Franța pentru ea. Le este multora cunoscut mai bine de pe internet, și el organizând sau participând la seri de dialog ori de cateheză, un fel de seminarii pe teme diverse, la fel cum făcea și monahia, întâlnindu-se în spațiul virtual infinit cu cei care au nevoie de ascultare sau de răspunsuri.

În încăperea intimă ca o inimă uriașă în care încape o lume întreagă, părintele trasează doar un crochiu al acestui personaj plin de contradicții care a schimbat vieți oferind tot ce a avut - timp și iubire. „Siluana Vlad a fost deosebit de discretă și de prezentă în același timp, a fost de o noblețe rară. Ar fi trebuit să fie în doliu tot orașul acum. Oamenii încă nu știu cine a fost ea; nu au descoperit-o suficienți. Dar în timp vor fi scoase la iveală aceste lucruri pe care le-a făcut pentru mulți, aceste evidențe, și îi vor mișca pe oameni”, consideră părintele.

Acesta nu poate în câteva minute nici măcar să creioneze întreaga viață a maicii, ea în sine fiind o lume, dar ține să le amintească celor care îl ascultă de misiunea ei de început, foarte dificilă, în care nimeni altcineva nu a crezut. „Siluana Vlad a avut o viață grea, de mari încercări. Și-a asumat crucea cu zâmbetul pe buze, știind că fără cruce nu există înviere, iar cu cât mai grea este crucea, cu atât mai luminoasă este învierea. Știți că prima sa zonă de misiune au fost canalele cu aurolaci, considerând că oamenii au nevoie peste tot de cuvânt viu”, relatează Răzvan Ionescu.

O cunoscuse bine pe maica și o vizita de fiecare dată când se întorcea din Franța. Iar acum, în ciuda restricțiilor, și-a făcut un test rapid și a venit pentru a-și lua rămas-bun, nu adio. „A spus că rolul său a fost de a trage preșul de sub picioarele celorlalți. În final și l-a tras de sub picioarele ei. Rostul său era să incite, să stârnească. A ales să facă joncțiunea dintre teologie, psihologie și neuroștiințe pentru că a considerat că aceasta este singura cale de a ajunge la om, iar întâlnirea cu omul este esențială”, răspunde părintele Răzvan Ionescu la îndoieli nerostite.

„Câte suflete deznădăjduite au fost salvate de ea, doar Dumnezeu știe”

Sâmbătă dimineața, prin curtea mănăstirii Frumoasa zburdă copii veseli cu nume rare, vechi. Mulți tineri cu flori în mâini se pregătesc să-i spună adio celei care i-a iubit, celei care i-a ascultat, celei care le-a oferit îmbrățișări și sfaturi și care i-a tras de nenumărate ori din puțul deznădejdii cu firul firav al înțelepciunii. Groapa e deja săpată și așteaptă, încălzită de un soare blând, să primească acel trup plăpând ros timp de cinci ani de cancer, care a purtat pe umeri, ca un Atlas mărunțel, poverile a mii de oameni și pe care I le-a dus lui Dumnezeu în împărăția Sa ascunsă în inimă. Coroane trimise din toate colțurile lumii zac sprijinite de zidurile lăcașului.

ÎPS Teofan schițează portretul acestei ființe care a traversat ca un bulgăre de lumină lumea noastră. „A avut o viață uimitor de frumoasă și dureros de grea, adânc frământată. A avut bucurii cât a fost copil, dar și multe încercări care i-au marcat sufletul și au urmărit-o toată viața. Crescând, a cunoscut drama păcatului și întunericul deznădejdii. Lipsa de sens, golul lăuntric au așezat-o într-o stare de durere adâncă, de suferință sfâșietoare, dar și de căutare continuă. Întâlnirea cu părintele Galeriu în anii ‘80 a fost crucială pentru ea. El a ajutat-o să-L descopere pe Hristos și s-a tămăduit. A considerat că vindecarea ei trebuie să cuprindă și alte inimi. A primit amenințări din partea puternicilor vremii, a fost interogată, urmărită. Măicuța a purtat întreaga viață amintirea dureroasă a acelor vremuri”, detaliază mitropolitul.

ÎPS Teofan amintește, cum a făcut și părintele Răzvan Ionescu cu o seară înainte, de începutul misiunii nobile a maicii Siluana. „Avea o sensibilitate sfâșietoare pentru orice durere străină. Copiii străzii au fost inima ei. Îi căuta prin canalele din București, îi spăla, îi îmbrățișa. Profesoara de filosofie din tinerețe devenise sora care căuta să le ofere celorlalți ceea ce ei îi lipsise în copilărie: dragostea. Apoi a descoperit o suferință mai mare decât cea a copiilor din canale: deznădejdea și tristețea care au început să macine tot mai multe inimi. S-a îndreptat spre familiile în prag de despărțire, spre cei în suferință, i-a întors pe mulți spre Biserică, a constituit o obște. Câte suflete deznădăjduite au fost salvate de ea, doar Dumnezeu știe”, accentuează mitropolitul.

ÎPS Teofan ține să scoată la iveală pentru cei prezenți la slujbă trăsătura inconfundabilă a maicii. „A dus o luptă continuă, aprigă, pentru a nu fi cuprinsă de molima formalismului și superficialității. Și avea un fel anume de a spune lucrurilor de nume, o spontaneitate”, detaliază mitropolitul.

Începutul

11 zile a mai stat după împlinirea celor 77 de ani pe Pământ, apoi s-a dus la Domnul. Până în ultimele clipe, a fost acolo pentru cei ce o chemau. Și-a asumat o credință și a dus-o până la capăt în ciuda criticilor. A ieșit în întâmpinarea omului zilelor noastre cu energia izvorului la început de primăvară, oferindu-i o alternativă la haosul care domnește atât în lumea reală, cât și în cea virtuală. Dar cum s-a transformat Eugenia Vlad în maica Siluana?

Eugenia Vlad s-a născut spre sfârșitul războiului, iar tinerețea și-a petrecut-o în plin comunism. A mărturisit că citea mult încă de mică și că nu dădea importanță unor materii de la școală care îi displăceau. La rusă lua numai note mici, dar tot nu dorea să-și piardă timpul studiind-o. Îi păcălea însă pe ai ei, punând cartea mare de rusă peste cărțile celelalte atunci când își dorea să lectureze. Sora ei mai mare o cicălea și o întreba cum de ia tot 4 sau 5 după atâta studiu. „Eu, să spun drept, când eram mică visam să scap din familia în care eram. Adică era o familie tradițională, românească, cu multă violență, multă asprime. Când mă întrebau ce o să mă fac când voi fi mare, doctoriță, învățătoare sau croitoreasă – astea erau variantele de la mine din sat, eu ziceam ‘fată’. Asta era vocația mea”, a mărturisit schimonahia.

S-a născut ortodoxă, însă vremurile nu erau nici măcar îngăduitoare cu biserica, așa că nu a prea știut ce înseamnă credința practicată. Greutățile vieții, urâtul din jur și-au pus amprenta pe sufletul ei și a devenit tot mai confuză. Însă s-a zbătut să înțeleagă cine este și spre ce se îndreaptă pentru a da un sens existenței ei. S-a privit cu răceală ca prin microscop, fără să se supraestimeze, dar nici să se subestimeze și și-a pus întrebări corecte. „M-am născut ortodoxă, dar m-am emancipat, m-am lepădat, făcut atee, m-am făcut filosof, m-am făcut marxist. Slavă Domnului că fiind ortodoxă, eram deșteaptă. Știți că ortodoxia te face deștept. Convertirea mea a venit în momentul în care mi-am dat seama că sunt atât de deșteaptă încât nu pot fi produsul materiei acesteia atât de tâmpite. Eu sunt foarte deșteaptă și am spus că nu este posibil să mă producă asta. M-a făcut cineva mai deștept. ‘Mama?! E deșteaptă, dar nu ca mine. Tata?! Nu...’. Nimeni din familia mea nu e mai deștept decât mine. ‘Măi, cine m-a făcut pe mine? Trebuie să fie cineva mai deștept ca mine’. Și am pornit în căutare. Și L-am găsit. Încet, greu”, a relatat monahia.

Și-a iubit și și-a respectat părinții, i-a ascultat, însă nu a fost de acord cu toate învățăturile lor izvorâte dintr-o mentalitate eronată. „Înainte de a mă lăsa pe mâna lui Dumnezeu, m-am dat pe mâna vieții. Cuvintele mamei mele pe care le-am urât au fost cele care m-au ajutat să-mi continui căutarea. Pe mama am iubit-o mult. Era foarte înțeleaptă, Dumnezeu să o odihnească, era foarte harnică, minunată. Dar aveam câteva cuvinte din astea de acasă, de la ea, greu de dus. Primul era ‘rău cu rău, dar mai rău fără rău’. Și am zis ‘nu’. ‘Răul e rău. Dacă nu pot scăpa, măcar să nu intru în colaborare cu el’. Și al doilea cuvânt pe care îl uram era ‘să fiu în rândul lumii’. Eu nu puteam să mă așez în rând cu lumea. Lumea aceea nu era organizată într-un fel în care să stai în rând cu ea. Iar acum o neorânduită cu mine e totuși un creștin ascultător. Taina ascultării este dragostea. Tu renunți la voia ta și I te încredințezi lui Dumnezeu”, a povestit maica.

„Această amânare a vieții până se schimbă ceva este moarte”

Eugenia Vlad era nerăbdătoare cum sunt aproape toți tinerii și își dorea ca drumul vieții ei să fie lin, sigur, ușor de străbătut. Iar o pățanie cu un zugrav i-a adus un strop în plus de înțelepciune. „Eu am moștenit o fire iute și o mânie ca emoție primară. Nu mai ține mult furia, e ca un foc de paie, iar acum nici nu mai am memorie bună, dar când este, e furtună. Aveam un zugrav ca să-mi zugrăvească garsoniera; nu eram încă la mănăstire. Toate lucrurile erau în mijlocul casei, eu peste câteva zile plecam în vacanță, el a venit trei zile, după aceea a dispărut. Stăteam și fierbeam și gândeam că ‘așa sunt meșterii, își bat joc de noi, fac și dreg’. Mai ziceam ‘Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă, miluiește-l și pe el’ și iar furie, și iar răzvrătire. Și am petrecut așa o zi întreagă, am ajuns epuizată seara și mi-am zis: ‘Asta-i viață? Dacă eu trăiesc momentele astea în care nu mi se împlinesc dorințele așa, ăsta-i iadul’. Am gustat iadul dinăuntrul meu. Și am zis că eu pot să ajung în viața veșnică cu o stare ca asta dacă nu mă lepăd. Și mi-am zis că nu-l mai aștept pe zugrav. ‘Ce aș face dacă n-ar trebui să vină? Aș citi. Păi, citesc! Ce aș mai face? Aș pleca în vacanță peste trei zile. Plec în vacanță peste trei zile. Închid ușa și plec’. Și când am făcut pace, a venit și zugravul și ne-am împăcat. Am încercat apoi să nu aștept să-mi treacă fiecare trăire negativă”, a recunoscut măicuța.

A decis să fie mai atentă la ea și să privească orice întâmplare din altă perspectivă pentru a putea lua în stăpânire chiar și dezastrul. „Dușmanul nostru cel mai mare e dorința de a nu trăi ceva neplăcut, vrem să fie numai plăcut: confort, sănătate ‘că-i mai bună decât toate’ (zice omul în timp ce fumează sau mănâncă hamburger). Tot așteptând mereu să se schimbe ceva, această amânare a vieții până se schimbă ceva este moarte și asta ne produce o tristețe din ce în ce mai grea. Ne dăm seama că au trecut zile, săptămâni, luni, ani și noi n-am trăit, n-am apucat să trăim pentru că mereu am așteptat ceva. Eu nu mă mai las copleșită de ce se întâmplă, ci sunt atentă la ce fac eu când mi se întâmplă ce mi se întâmplă”, a zis Siluana Vlad.

A reușit ce și-a propus, însă a atins o limită, iar aceea a fost boala ei. Durerile fizice nu au putut fi înfrânte, oprite cu voință. „Eu am putut să am o anumită atitudine până când au apărut durerile fizice. E ceva mai greu acum. Firea noastră bolnavă poate să îndure mânia, poate să îndure tristețea, poate să îndure patimile pentru că ele au o otravă care ne îndulcește. Păcatul produce substanțe chimice care ne dau o anumită vitalitate. Când ești furios, ești viu. Noi folosim aceste substanțe ca pe niște droguri. În durerea fizică, însă, nu avem nicio apărare. Firea, nici cea căzută, nu e făcută să sufere”, a explicat maica Siluana.

„Am realizat că eu interpretez un rol idiot într-o piesă proastă”

Tânăra Eugenia Vlad fost într-o continuă căutare, a studiat filosofia, a studiat marxismul, s-a răzvrătit, a fost internată și la psihiatrie, iar când a înțeles ce e cu lumea, la sfârșitul anilor ‘80 – începutul anilor ‘90, a pornit în salvarea altor suflete. S-a călugărit târziu, la 49 de ani, însă nu s-a desprins total de lume, devenind pustnică. O forță nevăzută a ținut-o aproape de oamenii aflați în nevoie.

A început de jos, căutându-i pe copiii străzii, aurolaci care își duceau existența în canale. Însă a avut și de învățat lecții, nu doar de predat. „Când umblam cu copiii străzii mi-am spus că dacă eu aș fi trăit în condițiile lor, aș fi fost mult mai rea. Tot pe stradă am învățat ce este cu adevărat generozitatea. Am primit o lecție incredibilă! Un aurolac din ăsta mititel mușca într-o dimineață dintr-un covrig și un câine jigărit se uita la el. Ăsta se întorcea cu spatele ca să nu-l mai vadă pe cățel, cățelul se muta dincolo. Copilul iar se întorcea, cățelul după el. Până la urmă, cu ciudă a rupt o bucățică din covrig și i-a băgat-o în gură câinelui. Și am zis: ‘Asta da, generozitate’. Nu mai văzusem așa ceva”, a spus maica Siluana Vlad.

Înțelesese că trebuie să li se dedice celorlalți, însă căutările ei nu luaseră sfârșit. Și în loc să se mai întrebe ce rol are ea în lume, a început să se întrebe ce rol are lumea în viața ei. „Ce rol a avut această societate în viața mea? Ce rol a avut familia în viața mea? Cât din ceea ce fac și mi se pare că sunt, sunt eu? Sau sunt produsul acestei lumi? Mi-am pus toate aceste întrebări. Cred că treceți prin drama prin care am trecut și eu. Aveam toate calitățile, poate nu atât de multe câte aveți voi, dar aveam multe calități și le foloseam bine și totuși eram profund nefericită. Și mi se întâmplau lucruri cumplite. Mă întrebam de ce. La un moment dat am realizat că eu interpretez un rol idiot într-o piesă proastă și că nu ăsta e rolul meu. Cine scrisese rolul ăsta? Cine mă obliga să-l joc? Lumea. Lumea aceasta. Această lume în care venim e gata făcută când ne primește, când noi nu suntem încă făcuți, și ne forțează să intrăm în tiparele ei, să ne comportăm așa cum ne dictează ea. La început prin vocea mamei, tatălui, familiei, celor din grădiniță, din școală și, încet-încet, noi ne conformăm. În afară de cei nonconformiști. Sunt unii care spun: ‘Eu nu mă las formatat de această lume’. Noi suntem striviți în rolurile pe care le avem în lume. Chiar și cele mai înalte roluri pe care le avem, le jucăm pentru că ne-au fost impuse fie de dorințele părinților, fie de presiunea socială. Dar cel mai dăunător pentru noi este degradarea umană – pierderea bucuriei. Rolurile noastre firești, acelea de fiică, mamă, soție, mireasă, prietenă, colegă, soră – nici pe acelea nu le trăim nici măcar omenește. Și suferim. Noi putem să ne lepădăm de aceste roluri, să ne lepădăm de toxine. Trebuie privite ca un cancer aceste roluri pe care ni le-au impus cei din jur, cei ce formează lumea aceasta”, a mărturisit schimonahia.

„Nu-i lăsa, Doamne, să plece așa necăjiți acasă”

Tot ce descoperea, încerca să împărtășească cu ceilalți. Pe toți îi învăța din propria experiență, din propriile căderi. „Orice eșec este un masterat, orice eșec este o școală postuniversitară. Să învățăm din eșec! Lecția eșecului este, pe de o parte, să învățăm ce am făcut rău, iar pe de altă parte să metabolizăm binele și frumosul”, a subliniat ea, adăugând că fiecare dintre noi trebuie să fie gata oricând să o ia de la capăt pe un alt drum.

Cu timpul, a început să fie invitată să țină prelegeri. Își amintește de întâmplarea comico-tragică prin care a ajuns prima oară să le vorbească oamenilor într-un cadru formal. „Printr-un accident am ajuns conferențiar. Eram o măicuță acolo, harnică, măturam. Eu făcând filosofie, nu prea mă pricepeam la multe din astea. Și fiind bătrână când m-am dus la mănăstire, ascultările mele țineau mai mult de măturat. Și-mi plăcea să mătur. Mai spălam sticle, vase și era bine, dar mai făceam și alte treburi. Prietenul meu bun, pe care-l cunoașteți și îl iubiți, Pavel Chirilă, avea planificată o conferință la Sibiu. Lumea îl iubea și îl aștepta. Cu două zile înainte de conferință, a scos un dulap din casă, de la etaj. Cineva prin frânghie îl dădea jos de la balcon și l-a lovit dulapul în cap. A fost cu rană, cu sânge, cu copci, cu operație, dureri de cap. A zis: ‘Ce mă fac? Du-te tu în locul meu’. ‘Ce să fac eu, că eu nu știu ce să spun, n-am nimic, dar nimic de spus’? ‘Du-te, du-te, că-l rog eu pe părintele Mihoc să stea cu tine acolo și le zici tu ceva, că ești bună de gură’. Și m-am dus. Când au văzut oamenii că n-a venit Pavel, au făcut ‘ehhh-ohhh’. Și am zis: ‘Nu-i lăsa, Doamne, să plece așa necăjiți acasă’. Părintele mi-a zis: ‘Lăsați, lăsați că ziceți câteva cuvinte și pe urmă vorbesc eu’. Și am început să zic câteva cuvinte și nu m-am mai oprit nici eu, nici ăștia n-au mai închis gura. Au rămas gură-cască”, a relatat monahia.

Lumea a început să o descopere și să o asculte. „Mi-a trimis cineva odată un cuvânt așa frumos și am întrebat cine l-a rostit și mi-a spus: ‘Dumneavoastră’. ‘Ooo!’, am zis eu”, a povestit maica.

Maica Siluana Vlad îi învăța pe toți cu un firesc lumesc uluitor, dar și cu mult umor și îi forța pe oameni să gândească corect. Așa a fost și atunci când i s-a adresat o întrebare despre ‘murdăria’ femeilor în timpul menstruației și despre ‘murdăria’ bărbaților în timpul poluției: „Sunt murdari dacă nu se spală”, a zis ea scurt, rupând vechile mentalități eronate ce îi îndepărtează pe oameni de divinitate.

Folosea uneori ironia, însă nu jignea. Fusese întrebată cândva dacă se poate căsători un catolic cu o ortodoxă. „Dacă ne uităm în statistici, aflăm că se poate. Dacă e bine sau rău, e altă chestiune”, a explicat măicuța.

Răspunsurile ei erau neașteptate – tăioase și haioase în același timp. Cineva a vrut să știe dacă este păcat să stăm în genunchi în Săptămâna Luminată. „Era o vorbă: ‘Curvele se pocăiesc duminica’. Nu știu de unde vine, probabil n-au clienți atunci”, a răspuns dânsa.

„Mai este câte un drac din ăsta parțial bisericos, care aprinde lumânări”

Îndemnurile generale, regulile de aur ale maicii Siluana pentru orice necaz, pentru orice suferință erau rugăciunea și participarea la Sfânta Liturghie. Acestea două spunea ea că trebuie îmbinate. Mulți îi mărturiseau că preferă să se roage în taină, acasă, neînțelegând folosul participării la slujbă. Siluana Vlad a venit cu o explicație care este pe cât de haioasă, pe atât de serioasă. „Mai întreabă lumea de ce trebuie să meargă la Biserică dacă Dumnezeu e peste tot. Dracul zice: ‘Bravo, eu te-am învățat așa’. Mai este câte un drac din ăsta parțial bisericos care zice: ‘Maică, dar eu mă duc la biserică, aprind lumânări și mă duc acasă’. Bravo! Dacă ar veni soțul seara acasă și ar aprinde becul de trei ori și ar pleca, ai fi bucuroasă? Noi mergem la biserică să îl primim pe Dumnezeu înăuntrul nostru”, a spus Siluana Vlad.

Maica a subliniat că „Dumnezeu așteaptă să nu-l mai consideri tonomat de împlinit dorințele. Noi nu vedem ce am primit, ci doar ce nu am primit”.

Deci și când ne rugăm acasă, crede măicuța, și când aprindem lumânări la biserică, să nu ne limităm la a cere, ci să punem genunchiul jos la rugăciune și pentru ceilalți, chiar și pentru cei pe care încă nu-i avem la inimă, cum ar fi politicienii. „Alegeți un politician, luați un favorit care vă place cel mai tare. Și faceți câte 100 de mătănii pe lună, nu pe zi. Faceți o metanie pentru el. ‘Doamne, ajută-l! Doamne, luminează-l! Doamne... Mută-l! Mută-l Tu, că el nu vrea. Dar mai ales, schimbă-l’! Așa vă puteți ruga”, a fost de părere aceasta.

„Băăă, să te binecuvinteze Dumnezeu”!

Cuvintele sale erau ascultate de mulți, însă le puneau în practică și cei de la care se aștepta mai puțin. „Instructorul meu de șoferie înjura groaznic la volan pentru că tot felul de dobitoci îi tăiau calea și nu vedeau că noi suntem ‘școală’. I-am spus: ‘Dacă mai înjurați, eu nu mai stau cu dumneavoastră în mașină’. Mi-am luat mâna de pe volan și zice: ‘Țineți acolo! Și ce să fac când ăsta face ce face’? ‘Să-l binecuvintezi’! ‘Cum’? ‘Doamne, binecuvintează-l’! După o vreme ne-am întâlnit la doctorul Chirilă; venise că avea o suferință. Zice: ‘Maică, tot Bucureștiul mă cunoaște, că eu sunt ăla care strigă ‘Băăă, să te binecuvinteze Dumnezeu!’ când mă enervez’. Totul trebuie să fie rugăciune”, a recunoscut maica Siluana Vlad.

Rugăciunea însă, spunea ea, trebuie să fie conștientă, din inimă, nu rostită mecanic. „Mai există și rugăciuni spuse fără voie: ‘Doamne, cât de proastă e aia pe care am văzut-o la televizor’! Acesta este un început bun, dacă spunem ‘Doamne, deșteapt-o, Doamne, vindec-o sau dă-i alt job’! Putem ajuta un prost să-și schimbe job-ul. Fiecare om e bun la ceva. Prostia intervine când ești pus acolo unde nu ai competențe. În felul acesta, gândul rău s-a transformat în rugăciune și asta e o lucrare extraordinară”, a fost de părere dânsa.

Maica Siluana avea și un remediu pentru prostie. „Primul pas: acceptarea propriei prostii, mirarea – ăsta e începutul deschiderii către inteligență. Avem momente de revelație când ne dăm seama ce proști suntem. Prostul adevărat, ăla încuiat, se crede deștept orice ar fi. Prostul zice: ‘Asta-i viața, ăsta sunt. Mama asta a făcut; bine dacă-ți place, altul mama nu mai face’. Deșteptul este cel care zice că-i prost. Prin recunoaștere îmi arăt neputința, iar Dumnezeu pune puterea Lui în vasul neputinței mele. Apoi, pasul următor este să ne rugăm la deștepții pământului să ne ajute. Sfinții sunt oameni deștepți, treji, conectați la Dumnezeu. Imediat ce te rogi, se ridică capacul prostiei și intră inteligența acolo”, a explicat aceasta.

Siluana Vlad avea o franchețe îmbinată cu umor care te uimea. „Cineva, nu știu ce i-am spus odată, îmi zice: ‘Mă credeți prost’? Și am zis: ‘Până acum nu eram convinsă, dar acum’... Pentru că nu poți să fii mai prost decât atunci când te temi că ești prost. Când ești prost, ai o teamă că ești. Ascultă-ți teama. Ești!”, a povestit schimonahia.

Tot ea a amintit în context două zicale care-i merseseră la inimă. „Moldoveanul are o vorbă care-mi place: ‘Da’ ce, unul prost și altul nu?’. Și mai este un banc pe care l-am mai spus: culmea ghinionului este să faci pe prostul și să rămâi așa”, a zis monahia.

Când a văzut cât de mulți îi cer ajutorul, câți o ascultă, câți au aceleași probleme, aceleași întrebări, aceleași frici, a decis să realizeze un ‘seminar al iertării’, împărțit în capitole, pe care l-a organizat inițial în mod clasic, apoi, din cauza pandemiei, dar și din cauza distanței mari la care se aflau cei care doreau să îl urmeze, în format virtual, postându-l pe un site. „Se îmbină câteva cunoștințe teoretice cu sfaturi psihologice și cu îndrumare de folosire a harului lui Dumnezeu pentru obținerea iertării. Avantajul e că descoperim resorturile adânci formate în copilărie sau moștenite care ne fac să nu putem ierta și să ținem minte răul și în felul acesta să ne otrăvim viața. Iar cel mai mare impact e că descoperim că noi nu putem ierta și că nu există iertare în sufletul nostru fără o lucrare a lui Dumnezeu”, a detaliat maica metoda ei unică de învățare.

Deși a fost un deschizător de drum, a fost detașată complet de terapiile moderne de tip mindfulness. „Mindfulness nu există la creștini, este o capcană foarte bună. Mintea nu e făcută să fie goală”, a subliniat măicuța.

A împărțit cu metoda ei pedagogică nouă lumea clericală și monahală în două. Unii doresc o separare completă a duhovnicescului de psihologic. „Cursul maicii Siluana de la Iași merge pe ideea întoarcerii în trecut, însă împreună cu Hristos. Se încearcă joncțiunea între teologie și psihologie. Eu nu pot să cred în demersul acesta. Poate pe unii îi ajută, dar eu nu sunt de acord cu această abordare”, a susținut un preot. Alți teologi acceptă îmbinarea aceasta interdisciplinară și chiar o urmează, considerând că doar așa se poate ajunge la sufletul omului zilelor noastre.

Cei mai mulți dintre cei care au căutat răspunsuri la maica Siluana își doreau iubire, încercau să ajungă la fericire sau se luptau cu patimile. Monahia avea răspunsuri la toate aceste teme grele și le oferea cu simplitate și haz, făcându-i până și pe preoți să râdă cu poftă, de le săltau sutanele. Însă nu erau nicio urmă de superioritate, niciun dram de batjocură în felul ei de a explica, ci era doar o schimbare de optică care îl făcea pe cel din fața ei să vadă singur ieșirea. Să le luăm pe rând.

Iubirea

Sute, poate mii de tineri de-a lungul anilor, au cerut ca maica să le aline cicatricile inimilor rănite. Majoritatea celor care au avut relații ce s-au sfârșit au crezut că nu s-au potrivit cu partenerul. Măicuța a fost de altă părere. „Ferească Dumnezeu de potrivirea dintre sticlă și dop! Ferească Dumnezeu de potrivirea de caracter: ‘el bea – eu beau, el minte – eu mint, el fură – eu fur, deci ne potrivim’. Potrivirea adevărată este dată de dragostea binecuvântată de Dumnezeu, care este o mișcare trupească, sufletească și duhovnicească de adaptare a unuia la celălalt. Una mititică și unul mare se pot pupa. Fac în așa fel încât se potrivesc. Se apleacă ăla mare, se ridică aia mică pe scăunel, se pupă. Potrivirea este acest dans al vieții, această strădanie a fiecăruia de a fi cu celălalt, de a face pentru celălalt. Nu cred că potrivirea este un criteriu după care să ne așezăm în relație. Se potrivește el cu dorul tău de mântuire? Cu el ai putea să te mântuiești? Te ajută să fii tu? Dacă cel de care ești atras, e atras de tine pentru că ești frumoasă, ești deșteaptă, să fugi de el! Pentru că el proiectează niște imagini din mintea lui pe tine și încet-încet o să descopere că nu ești așa pentru că imaginile erau în capul lui, nu sunt în realitate. Pe când dacă celălalt se miră că ești tu și tu te miri că e el și relația are ca scop ca tu să fii tot mai tu și el tot mai el, atunci puteți trăi împreună. Fiecare este chemat să devină unic. Când într-o relație oamenii se împiedică să fie ei înșiși, relația este bolnavă, dureroasă. Când noi ne ajutăm unul pe altul să devenim și ne mirăm mereu că e total ciudat, total invers, dar că este o bucurie pentru că el este el, iar ea este ea, chiar dacă la început doare nepotrivirea asta, este cea care ne ajută să avem o relație corectă și aducătoare de rod”, le-a a răspuns Siluana Vlad celor confuzi.

A venit și cu un exemplu mai plastic. „Când ne iubim între noi și fata este întrebată: ‘Te măriți cu Vasile?’, ideea este ca Vasile să fie tot mai mult Vasile, nu să-l facă iubita un fel de Vasile second-hand. El este proiectul lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să slujească să devină ce vrea Dumnezeu”, a accentuat maica Siluana.

Ea a amintit că Dumnezeu nu se ocupă cu matrimoniale, că noi ne alegem partenerul, dar că acesta nu trebuie să fie scop în sine. „Vedeți, noi ne îndreptăm dorințele către obiecte. Adică nu-l doresc pe Ion care mă iubește și pe care îl iubesc. Dacă îți dorești un soț, practic îți dorești un obiect. Și atunci îl găsești pe Ion și zici: ‘Hopa, ăsta-i obiectul! Să văd, are calități? Ce scrie acolo în prezentare, ce scrie pe etichetă? Că ăsta merge la biserică, că-i băiat bun’... Păi l-ai transformat într-un obiect”, a spus maica Siluana Vlad.

Mai veneau tineri proaspăt căsătoriți la maica Siluana care credeau că relațiile sexuale sunt un păcat. Unii mai și mărturiseau că întorc icoanele în timpul partidelor de amor. Maica îi asculta și le vorbea cu blândețe: „Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a dat poruncă la Sfânta Cununie să vă veseliți. Ce credeți, că v-a spus să vă uitați la filme cu Louis de Funès? Rugăciunea întrupează întreaga voastră viață, inclusiv acele momente de intimitate, care sunt firești”, le-a răspuns ea.

Maica Siluana le spunea tinerilor să nu se aștepte să fie iubiți de toți și să se privească prin ochii altora. „Să ne privim și cum ne privesc ceilalți care nu ne plac. Pe cei care ne plac să nu-i credem. Adică eu vă cred că mă iubiți și mă admirați, și vă respect și vă mulțumesc, dar nu știți cum sunt eu de fapt. Dacă veniți să stați cu mine o săptămână, s-ar putea să vă mai schimbați părerea. La un moment dat, măicuțele mele nu mă ascultau. Le-am spus: ‘Atâția oameni ar vrea să fie cu mine, maica Siluana, și voi nu profitați’. Mă întreabă maica Sofronia: ‘Și unde sunt ăia?’. De ce doar ele rezistau cu mine?”, a întrebat dânsa.

Maica Siluana a învățat dintr-o experiență personală și care este fața urâtă a iubirii. „Cea mai bolnavă formă de iubire este să faci binele cu forța. Ultima mea poveste eșuată de dragoste a fost când o măicuță făcea o ciorbă la noi în casă. Mie-mi place mult rozmarinul și din dragoste m-am dus să pun rozmarin în ciorbă, iar maica aproape că a început să plângă. ‘Dar mie nu-mi place rozmarinul!’. Prima reacție a fost să mă doară. Cu atâta dragoste puneam eu rozmarinul meu, că îl primisem de undeva și nu era mult! Și mi-am dat seama că asta e dragostea bolnavă – să-i facem celuilalt ce ne place nouă. Or atenția la ce-i place celuilalt face parte din dragoste. Și dragostea aceasta ne vindecă sufletul și ne aduce bucurie”, a recunoscut aceasta.

Există și o formă grea a iubirii, poate cea mai grea, pe care omul obișnuit crede nu o poate simți: iubirea vrăjmașilor. Însă aceasta fiind poruncă de la Dumnezeu, înseamnă că poate fi împlinită, susținea maica. „Antipatia este proiectarea unui defect al nostru pe altcineva. Categoric acea persoană este oglinda ta. Acolo te vezi pe tine așa cum nu-ți place să fii. E adevărat că e posibil și ca acea persoană să fie toxică. Ce faci când intri într-un mediu toxic? Ieși afară. Iubirea nu înseamnă să te gazezi cu dracii cuiva. Dar iubește-o de la distanță”, a îndemnat schimonahia.

Fericirea

Maica Siluana credea în fericire și încerca să îi învețe pe alții cum s-o dobândească. Totuși, era conștientă de fața dură a vieții. „Eu știu câte rele se fac pe lume, știu câtă durere e, câtă suferință e, câtă frică, câtă oroare. Asta este lumea. În această lume noi suntem chemați la bucurie. Vremurile sunt grele dacă ni le facem grele. Când ne lipim de Dumnezeu, greul nu e greu, boala nu e boală. Sunt ocazii de întâlnire cu Dumnezeu și cu mângâierea lui”, a mărturisit monahia.

Siluana Vlad spunea că necazurile nu trebuie considerate obstacole în calea fericirii și că aceasta este înțeleasă, chiar învățată greșit. „Una dintre greșelile fundamentale pe care părinții le fac în educația copiilor este că nu-i învață că în lume vom avea necazuri, că viața doare, că durerea nu este o piedică în calea bucuriei, ci este o modalitate de a ne lărgi inima, de a deveni tot mai capabili să ne bucurăm”, a fost de părere maica.

Tocmai ideea morții, care pe mulți îi înspăimântă, trebuie considerată motiv de fericire în opinia sa. „Noi nu știm că vom muri. Nimeni nu ne vorbește despre moarte. Gândul la moarte este una dintre cele mai autentice motive de bucurie duhovnicească. Se schimbă cu totul orientarea când mă gândesc că voi muri, devin responsabil”, a accentuat măicuța.

Maica insista pe ideea de a nu confunda fericirea cu plăcerea și susținea că atunci când suntem răniți, e firesc să încercăm să căutăm alinare, însă e posibil să ne afundăm, inconștient, într-o tristețe mai adâncă. „Căutăm mângâierea când avem necazuri. Nu căutați mângâierea în plăcere! Plăcerea este aducătoare de tristețe și de durere ca să nu murim. Dacă plăcerea de a mânca ciocolată n-ar fi urmată de vomă, de greață și de neplăcere, glicemia ar crește atât de mult încât am muri”, a îndemnat Siluana Vlad.

V-ați întrebat vreodată de ce ne-a fost dată tristețea? Maica Siluana s-a gândit și a aflat răspunsul. „Există două feluri de tristețe – o tristețe rea și o tristețe bună. Tristețea rea este pentru lume, când ne întristăm după bunurile acestei lumi și tristețea bună este atunci când ne întristăm pentru Dumnezeu. Ne întristăm când ne face cineva rău în loc să ne întristăm când facem noi ceva rău. Tristețea ne-a fost dată să o simțim când facem rău. Când păcătuim, apare tristețea. Dacă suntem atenți, după fiecare păcat apare tristețea. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu: ‘Oprește-te, îți face rău’! Dar pentru că noi dăm mai multă atenție răului care ni se întâmplă, alegem să ne întristăm pentru ce ni s-a făcut. Viața este bucurie. Tristețea vine atunci când eu nu trăiesc cu Dumnezeu”, a detaliat maica Siluana.

Maica știa însă cum putem transforma tristețea în bucurie. „Ca să prefacem tristețea în bucurie, avem nevoie să trăim intervalul acela puțin de lipsă a lui Dumnezeu, de ne-simțire a prezenței Lui. M-am rănit, am rămas corijent, am pierdut ceva – sufletul meu s-a întristat. Zic: ‘Doamne, miluiește-mă, Doamne, scapă-mă’. El, nimic. Acesta este acel puțin în care noi nu-L vedem, nu-L simțim, dar fără trăirea cu El a acestui puțin nu-L vom vedea din nou și nu vom cunoaște bucuria. Deci aceasta este taina transformării tristeții în bucurie – trăirea acestei credințe. Dumnezeu ne dă trupul Lui, sângele Lui, dar nu vrea păduchi, ploșnițe sau căpușe. Ne vrea oameni. Mă vrea pe mine să devin eu”, a accentuat maica Siluana Vlad.

De ce găsim atât de greu fericirea? Maica Siluana avea un răspuns. „Fericirea este ca o himeră: o căutăm mereu în altă parte și nu știm cum să o găsim. Suntem triști atunci când dorințele noastre sunt orientate greșit, atunci când mintea noastră este captată de bine mincinos. În clipa în care mă întristez, atunci să strig la Dumnezeu: ‘Doamne, scoate-mă de aici’. Ce faci, maică, dacă ai căzut în, of, voi nu știți ce e aia latrină; la țară erau WC-uri cu podea de lemn și uneori mai putrezea podeaua și se întâmpla că mai cădea câte cineva. Nu era mare adâncimea, dar oricum nu era plăcut. Ei, ce făcea cineva care cădea acolo? Zicea: ‘Dați-mi și mie ceva de mâncare, dați-mi o țigară’? Nu! Ieșea de acolo. Ei, astăzi oamenii rămân acolo. Deci cad în mizerie, cad în mocirlă și stau acolo și se uită la TV de unde li se spune: ‘În situația în care ați căzut, profitați de faptul că e cald, e moale, că avem deodorante, avem spray-uri’. Imediat când intrăm într-o stare ca asta trebuie să spunem: ‘Aici nu stau, Doamne, scapă-mă’. Oamenii se revoltă împotriva lui Dumnezeu care ‘e atât de nedrept’. Nu știu ce a făcut Dumnezeu. A făcut WC-ul în curte?”, a întrebat ea.

Patimile

Măicuței îi plăcea grădinăritul, dar îi venea tot mai greu să lucreze în ultima perioadă. Nu mai avea putere să se ridice după ce se apleca. Însă această activitate a inspirat-o. „Noi avem o grădină mică, care mi-e dragă. Mi-e din ce în ce mai greu să mă aplec. Nu să mă aplec, mi-e greu să mă ridic după ce m-am aplecat. Dar tot mă așez pe brânci acolo și lucrez cu buruienile. Făcând treaba asta, mi-a venit în minte că patimile sunt niște buruieni. Dacă le tăiem, ați văzut ce fac? Cresc și mai viguroase. Trebuie să scoatem rădăcina”, a îndemnat dânsa.

Sunt și persoane care chiar se luptă să scape de patimi, însă majoritatea se complac în acestea, considera maica Siluana. „Sfinții Părinți numesc patimile gânduri. E o vorbă de la Părinți că în mănăstire sunt zece draci pe o măicuță. Una îmi explica de ce e atât de rea. Am întrebat-o: ‘Maică, de ce ești așa de rea, de ce faci atâtea rele’? Zice: ‘Păi nu știți că în mănăstire sunt zece draci pe o maică’? ‘Și mata îi asculți pe toți zece? Zi-i măcar la unu zât’. În lume e un drac la zece cartiere. De ce? A pus sămânța acolo, ne-a învățat ce să facem și facem și fără el. Dânsul mai dă câte o tură să vadă dacă lucrăm, în rest se odihnește. Nenorocirea din vremea noastră e mai mare decât oricând pentru că acum se cultivă o mentalitate, deja înflorește, în care răul este numit bine. Păcatul a fost dintotdeauna, răul a avut succes dintotdeauna în lume și oamenii au căzut victime răutății, păcatului, pentru plăcere, pentru confort, pentru interes, din frică”, a relatat aceasta.

Maica era convinsă că oricine poate scăpa de patimi cu ajutorul divinității. „Dumnezeu, săracul, îngăduie orice, că ne-a făcut liberi. Și e ca GPS-ul: ‘Ai greșit drumul, recalculăm’. Tu ești șef peste gândurile tale, nu invers. Dacă gândul e șeful tău, înseamnă că ți-ai dat libertatea cuiva mai negru la culoare”, a explicat schimonahia, amintind un proverb: „Gândurile sunt ca păsările. Nu le putem opri să zboare, dar le putem opri să-și facă cuib în părul nostru”.

Prima soluție pentru orice patimă este pocăința, credea maica. Ea atrăgea însă atenția să nu confundăm pocăința cu regretul. „Regretele sunt precum cârnații de soia – un surogat. Regretele sunt surogatul pocăinței, cârnații de soia sunt... de post”, a subliniat monahia.

Cel mai mare necaz al vieții ei

I-a ajutat pe toți să se ridice atunci când erau la pământ, însă ea nu a fost ocolită de probleme. Singură a învățat cum să reziste. „Necazurile fără voie sunt arme împotriva tuturor demonilor. Și sunt mulți, maică! Noi când acceptăm necazurile și-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, abia atunci ne eliberăm de demonii, de gândurile care ne stăpânesc și ne obosesc cel mai mult”, a fost de părere maica.

Cel mai mare necaz al vieții ei, maica Siluana l-a trăit în 2015. „Sunt dureri pe care doar trebuie să le trăim. Când moare cineva, durerea e mare. E o durere pe care eu am cunoscut-o de curând. Mulți știți, mi-a murit o măicuță la 35 de ani, măicuța Rafaela. Și eu sunt mamă, sunt mamă duhovnicească, dar mamă. N-am trăit o durere mai mare și am avut multe dureri în viața mea. Nu există scăpare. În această durere există acel ‘da’ al sufletului: ‘Da, Doamne, primesc această durere, trăiesc această durere’, iar în clipele de nebunie, când ți se sparge mintea, când îți vine să zici ‘nu’, poți să te vaiți, să plângi, dar să nu te revolți. În durerea aceea am învățat să fac una din poruncile Domnului. Domnul vrea să ne mângâie. I-am cerut: ‘Mângâie-mă, Doamne’. Și m-a mângâiat”, a mărturisit Siluana Vlad.

Maica Siluana consideră că nu trebuie să ocolim problemele deoarece acestea vor reveni în viața noastră pentru a ne învăța ceva. „Dacă nu suferim, ne îngustăm. Fiecare durere mă lărgește, îmi lărgește inima. Am trăit omenește: am murit de frică, am murit de durere, am murit de foame, am murit... nu de tot, că iată, încă mai trăiesc, dar astea m-au învățat lucruri noi, mi-au deschis câte o viață nouă. Prea suntem centrați pe confort, să ne fie bine. Trecem prin necazuri sau prin întâmplări care nu ne folosesc la nimic. Ne ratăm viața pentru că nu trăim momentele respective. Ce zicem? ‘Lasă, că scăpăm noi și de asta, trecem noi și peste asta’. De câte ori trecem peste ceva, se repetă. Pentru că acel ceva se întâmplă ca să trecem prin acel ceva ca să învățăm lecția. Ai învățat lecția – nu se mai repetă, crești, te dezvolți. Asta e dezvoltare personală și nu gândirea pozitivă”, a zis ea.

După pierderea măicuței, un alt necaz a lovit-o pe Siluana Vlad. O boală îngrozitoare a început să roadă din trupul ei firav. Însă nu s-a dat bătută. „Eu am cancer și sunt bucuroasă și în putere. Nu mai pot de mult. Mă doare undeva și mi-e... Dar vezi ce vioaie sunt? De la post și de la rugăciune”, a recunoscut maica Siluana.

Într-adevăr postea, însă și boala i-a impus un regim crunt. „O masă copioasă la mine înseamnă mulți morcovi, mulți ardei grași și multă conopidă”, a spus, râzând, maica Siluana Vlad.

Din când în când, mai făcea câte o nebunie și-și satisfăcea poftele. „Oh, gălbiori!... Ați mâncat gălbiori? Eu n-am voie să mănânc decât fructe și sucuri, dar din când în când mă dezleg la câte o legumă și astăzi m-au dezlegat și m-au bucurat gazdele mele și prietenii mei cu gălbiori în tigaie, fără ulei mult, puțin, fără sare. Daaa, grozavi!”, a povestit măicuța în timpul unei vizite.

S-a temut maica de moarte? S-a temut

Moartea s-a strecurat tiptil în trupul ei mărunțel și și-a făcut culcuș acolo. I-a dat semne tot mai clare, a făcut-o să obosească și chiar să-i fie teamă spre final. „Frica de moarte este o frică absolut firească”, a considerat dânsa, adăugând: „Un părinte foarte drag mie, bolnav de cancer, îmi spunea: ‘Mie nu mi-e frică atât de moarte, mi-e frică de durerea aia cumplită care e înainte de moarte’. Și i-am zis: ‘Părinte, nu vă temeți, toată lumea s-a descurcat’! Eu am crezut toată viața că de abia aștept să mor, că vreau să mă duc la Domnul. Ei, acum, când moartea bate la ușă și-s bolnavă, mi-e frică. Mi-e frică și de Judecată, și de durerile morții. Și-i dau frica mea lui Dumnezeu. Și știu că mă voi descurca”.

Vorbind în continuare despre moarte, maica a amintit că parastasele sunt cele mai puternice slujbe, care îi pot scoate pe cei dragi nouă din iad. Însă trebuie ca noi să le facem cu iubire, nu contabilizând colacii și socotind banii cheltuiți cu acest prilej. „Numai cu gândul la cei plecați nu facem parastasele. Când facem pomană, îi chemăm tot pe ăia care sunt sătui. Să dăm de pomană la sărac, că ajunge la sufletul celui plecat sub formă de dragoste. Morții nu mai au trup și sunt vitregiți de trăirile în trup. Se hrănesc cu dragostea noastră și cu ce trăim noi pentru ei în trupurile noastre. Așa îi ajutăm pe cei plecați, dăruindu-le viața noastră, trăind noi frumos, nu învinovățindu-ne la nesfârșit și făcând leacuri magice”, a îndemnat aceasta.

„Dumnezeu a adunat Cosmosul într-o bucățică de țărână și a făcut trupul omului. A suflat Dumnezeu suflare de viață în această țărână”, obișnuia ea să spună. Tot Cosmosul, lumea întreagă, a fost și maica Siluana. Și maica s-a stins. A dispărut o lume.

Imagini cu florile aduse pentru ea în ziua înmormântării și cu groapa ce i se pregătise

Câteva date biografice

Siluana Vlad s-a născut pe 28 mai 1944. A studiat Filosofia la Universitatea din București. A fost preparator la Universitatea din Galați timp de un an. A intrat ca soră la mănăstirea Buciumeni din județul Galați, apoi s-a mutat la mănăstirea Christiana din București. A fost tunsă în monahism în 2001 și s-a transferat la mănăstirea Jitianu de lângă Craiova. În 2008 a înființat la Iași mănăstirea „Sfântul Siluan Athonitul” și Centrul de formare și consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Maica s-a stins pe 8 iunie 2021.