Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung astăzi la Iași. Pelerinii se vor putea închina la doi mari sfinți

Un moment de mare încărcătură spirituală va avea loc în această seară, în a patra zi de pelerinaj, când la Iași vor sosi moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia). Pelerinii vor avea astfel binecuvântata ocazie de a se închina la doi mari sfinți ai Ortodoxiei: Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, și Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.

Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, sfintele moaște vor ajunge la Iași în jurul orei 23:30, pe Aeroportul Internațional, urmând ca, la ora 23:50, racla să fie adusă la Catedrala Mitropolitană, unde va fi așezată alături de moaștele Sfintei Parascheva, spre închinarea credincioșilor. Cele două racle vor fi expuse în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, pe toată durata pelerinajului prilejuit de hramul Cuvioasei.

„Ne-am dorit foarte mult să le avem și iată că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Ele vor veni în data de 11, sâmbătă, spre miezul nopții, la Catedrala Mitropolitană din Iași”, a transmis pr. Constantin Sturzu.

Cine a fost Sf. Grigorie Palama

Sfântul Grigorie Palama (1296–1359) este cunoscut ca apărător al isihasmului (n.r.- Isihasmul este o tradiție spirituală creștin-ortodoxă centrată pe rugăciunea lăuntrică, liniștea sufletului și unirea mistică cu Dumnezeu) și teolog al „luminii necreate” – slava dumnezeiască arătată la Schimbarea la Față a Mântuitorului. Canonizat în 1368, este prăznuit în a doua duminică din Postul Mare și la 14 noiembrie. Moaștele sale se află în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, unde au fost păstrate neatinse de un incendiu devastator în 1890, când doar exteriorul raclei a fost afectat.

Prezența moaștelor Sfântului Grigorie Palama la Iași adaugă o semnificație aparte pelerinajului din acest an, oferind credincioșilor prilejul de a-l cinsti pe marele teolog care a mărturisit prin viața sa că „cine se curăţeşte prin nevoinţă, îl vede pe Dumnezeu în lumină.”

Duminică, 12 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, în cadrul căreia sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama vor fi purtate prin centrul orașului, în rugăciune și cântare.

