Moaștele Sfântului Pantelimon aduse la Iași în anul omagial al îngrijirii bolnavilor: Mărturii și minuni- GALERIE FOTO/VIDEO

Miercuri, la ora 20:00, la Mitropolia din Iași au fost aduse moaștele Sfântului Tămăduitor Pantelimon. Acestea provin de la Mănăstirea „Sfântul Pavel” de pe Muntele Athos. Părintele din Grecia care-a ținut cuvânt cu ocazia aducerii la Iași a moștelor Sfântului Pantelimon, împreună cu Părintele Mitropolit Teofan, este monahul Nikodimos Rantsios, delegat al starețului Partenie al Mănăstirii „Sfântul Pavel” din Muntele Athos.

Cum au fost întâmpinate moaștele Sfântului Pantelimon

„Întâmpinarea sfintelor moaște” a avut loc la intrarea din față a Mitropoliei. Mai mulți voluntari au aprins lumânări pe care le-au ținut în mâini, așezându-se în rând, pe scări, de o parte și de alta. După ce moaștele au ajuns în curte, soborul alcătuit din peste 20 de preoți și diaconi a fost urmat până în interiorul Mitropoliei. Întreaga procesiune, la care au participat sute de ieșeni, printre care și Mihai Chirica, primarul Iașului, a fost emoționantă. Sevim și Georgeta, două prietene de nedespărțit, nu au ezitat să împărtășească cum li s-a părut momentul.



Sevim este o musulmană din Dobrogea, iar Georgeta locuiește în Pitești. De trei ani, vin împreună la pelerinaj. ,,A fost extraordinar! Mai ales că nu am știut că astăzi vor fi aduse moaștele. Am plecat de la hotel pentru că am zis să mai ascultăm slujba, și am văzut o astfel de frumusețe. Eu cred în sfinți și minunile lor, dacă spui cuiva care nu crede, zice că ești nebun”, a declarat Georgeta.

Sevim, musulmană din Dogrobea: Mă bucur să fiu aici

Și Sevim s-a declarat uimită de ceea ce a văzut. Femeia a mai subliniat că respectă toate religiile și că o însoțește pe prietena sa oriunde, ori de câte ori are ocazia. ,,Respect toate religiile, desigur. Mă bucur să fiu aici, a fost uimitor. Prietena mea a fost și pe Athos, eu nu, pentru că am avut niște treburi în acea perioadă, dar în rest, am fost în multe pelerinaje cu ea. Cunosc religia ortodoxă. Îmi respect prietena, pe toată lumea”, a menționat Sevim.

Relicvele au fost depuse în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane, lângă Cuvioasa Parascheva. Sfântul Pantelimon este considerat unul dintre cei mai importanți sfinți vindecători. A devenit un medic renumit datorită priceperii sale în tratarea bolnavilor. Deși, după moartea mamei sale, a fost crescut în credința tatălui său păgân, a fost botezat creștin de către preotul Ermolae, moment din care a început să îmbine tratamentele medicale, rugăciunea și credința în Hristos. Sfântul Pantelimon era cunoscut pentru faptul că nu cerea bani pentru tratamentele sale. Astfel, era numit «doctor fără de arginți», deoarece îi trata pe toți, fără a face diferențe între bogați și săraci. Mulți credincioși se roagă la Sfântul Pantelimon atunci când se confruntă cu probleme de sănătate. Și acum, pelerinii prezenți la Mitropolie cu prilejul hramului Sf. Cuvioase Parascheva și-au îndreaptat rugăciunile către Marele Mucenic. Diana, o tânără în vârstă de 26 de ani, a ținut să precizeze că a venit din Botoșani la Iași, special pentru moaștele Sf. Pantelimon. ,,Nu am probleme de sănătate. M-am bucurat că vor fi aduse și moaștele Sf. Pantelimon, știu că vindecă bolile. Mă voi ruga pentru bunici, părinți”, a spus aceasta.

„Anul omagial al îngrijirii bolnavilor”

Totodată, aducerea acestor moaște în această perioadă nu este întâmplătoare. Recent, cunoscutul părinte Gabriel Cazacu a menționat că anul 2024 a fost declarat „Anul omagial al îngrijirii bolnavilor” și „An comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți”. Părți din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon au fost distribuite în toată lumea creștină. Unele dintre ele se află în lăcașurile de cult de pe Muntele Athos, precum Mănăstirea Sfântul ,,Pantelimon” și Mănăstirea ,,Sfântul Pavel”, dar și în altele mai puțin cunoscute, precum și în Mănăstirea ,,Panachrantos” de pe Insula Andros. Tot pe Muntele Athos, o sursă de apă este considerată miraculoasă, mulți pelerini mărturisind că s-au vindecat de boli grave după ce au băut din acel izvor sau s-au spălat cu acea apă.

Moaștele Sfântului Pantelimon au ajuns și peste ocean

O mică parte din moaștele sale a fost duse și peste Ocean, la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona, SUA. Chiar și în România există biserici și mănăstiri, precum Mănăstirea Durău, unde se regăsesc moaște ale acestui sfânt. În multe biserici ortodoxe, uleiul sfințit la icoana Sfântului Pantelimon este considerat vindecător. Credincioșii folosesc acest ulei în rugăciuni pentru vindecarea bolilor sau alinarea suferințelor. Moaștele Sfântului Pantelimon sunt venerate de credincioși, iar prezența lor în anumite lăcașuri de cult este asociată cu numeroase minuni. Joi, pelerinajul Cuvioasei Parascheva va continua cu Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, în intervalul orar 07:00 – 11:00. Apoi, va fi citit Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (16:00 – 16:30); va avea loc prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Sfinților Doctori fără de arginți (Librăria Doxologia) și Slujba de Priveghere – Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană, 19:00 – 23.00).

