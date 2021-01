Modelele noului ministru

Noul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a mărturisit pentru AGERPRES, de unde se va inspira pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a sportului românesc şi că la aceasta vor lucra 10 specialişti care vor stabili inclusiv prioritizarea federaţiilor care vor putea obţine pe viitor mai multe medalii. „Am început treaba la minister. Deocamdată nu am venit cu bicicleta, nu vreau să forţez iarna, dar la vară cu siguranţă voi veni.Va fi formată o comisie din specialişti, îmi doresc un grup de vreo 10 persoane care să lucreze efectiv pe această strategie. Până acum am obţinut strategia din Ungaria. Vreau să ne documentăm şi să extrag mai multe informaţii din Slovenia şi Austria. Voi avea şi nişte întâlniri oficiale cu reprezentanţi ministeriali din aceste ţări şi să vedem efectiv ce se mulează pe noi. În acest timp trebuie să facem o scanare a tot ceea ce se întâmplă în ţară, începând de la cluburi, activităţi, infrastructură, din care putem efectiv să construim ceva. Această scanare poate să dureze una două luni după care putem începe să clădim”, a declarat Novak.

Ministrul a precizat că îşi doreşte ca până la finalul anului să poată prezenta în Parlament această strategie prin care sportul să devină de interes naţional: Novak îşi doreşte ca în 2032 ca România să fie între primele 15 ţări,: Avem nevoie de atâţia bani, trebuie să câştigăm atâtea medalii, avem nevoie de şapte federaţii care pot să le producă şi asta va fi. Totul pragmatic şi pe cifre”, consideră Novak care afirmă că în acest moment sportul românesc este ca un vapor în derivă, care se îndreaptă către nicăieri.” Să sperăm că putem să ajutăm tot ceea ce înseamnă copiii în şcoli, activitatea cluburilor, managementul cluburilor de stat, este o muncă extrem de mare, dar din 2022 trebuie să înceapă o reformă, pentru că altfel pierdem vremea. Eu cred că în 12 ani e timp să construieşti şi infrastructură şi aşa mai departe”, a mai spus Eduard Novak.

În altă ordine de idei, cunoscutul ciclist paralimpic român a afirmat că vor trebui organizate alegeri la Federaţia Română de ciclism, postul de preşedinte devenind vacant în urma numirii lui Novak în funcţia de ministru.