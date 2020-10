Modelul Chrissy Teigen, soţia lui John Legend, a anunţat că a pierdut sarcina

„Suntem şocaţi şi îndureraţi aşa cum doar auzi că e posibil, e genul de durere pe care nu am mai simţit-o. Nu am putut opri sângerarea şi nici să îi oferim copilului nostru fluidele de care avea nevoie, în ciuda sacilor de transfuzii de sânge. Pur şi simplu nu a fost suficient”, a scris ea. „Nu hotărâm vreodată numele copiilor până în ultimul moment posibil de după naştere, înainte de a părăsi spitalul. Dintr-un anumit motiv, am început să îl numim pe acest micuţ din burta mea Jack. Aşa că el va fi Jack pentru noi. Jack s-a străduit mult să fie parte din familia noastră şi va fi mereu. Lui Jack al nostru: îmi pare atât de rău că primele câteva momente ale vieţii tale au fost marcate de atât de multe complicaţii, că nu am putut să îţi oferim casa de care aveai nevoie să supravieţuieşti. Te vom iubi mereu”.

Teigen a adăugat că ea şi soţul ei sunt recunoscători pentru viaţa pe care o au, pentru cei doi copii, Luna şi Miles, concepuţi in vitro, însă acum sunt în doliu. Cuplul a anunţat în urmă cu mai mult de o lună, în videoclipul piesei „Wild”, că aşteaptă al treilea copil, conceput pe cale naturală.

La începutul lunii septembrie, Teigen a dezvăluit că medicul i-a recomandat repaus complet pentru câteva săptămâni. Ea a fost apoi spitalizată din cauza „sângerării masive”. „În cei mai simpli termeni, putem spune că placenta mea este foarte, foarte slabă. Mă simt chiar bine. Copilul este atât de sănătos, creşte mai puternic decât Luna sau Miles. Se mişcă mult. Este puternic. Sunt atât de încântat de el pentru că este atât de minunat, cel mai puternic micuţ. Abia îl aştept”, a scris ea în urmă cu câteva zile.