Moduri inedite in care branduri cunoscute au ales sa isi promoveze produsele

Milka. Compania elvetiana Milka s-a lansat si in Franta, asa ca s-au gandit sa foloseasca o modalitate unica de a prezenta si introduce in „meniurile” zilnice ale francezilor si ciocolata Milka. 13 milioane de tablete de ciocolata au fost vandute fara o „patratica”. Bucatica lipsa putea sa fie trimisa celui care cumparase ciocolata sau putea fi trimisa unei persoane dragi. Cu un cod on-line primit doar de catre cei care aveau tabletele fara o patratica se putea trimite bucata la o persoana insotita de un mesaj sau puteai sa alegi sa iti scrii adresa ca sa primesti si ultima bucatica din produsul cumparat. Campania a fost gandita de o agentie de publicitate din Paris si a determinat un boom al vanzarilor de Milka in Franta.

Institutul de Arta din Chicago si Airbnb. Expozitia de arta dedicata lui Van Gogh de la Institutul de Arta din Chicago s-a bucurat de o campanie de promovare altfel. In 2016, agentia de publicitate Leo Burnett a facut un parteneriat cu Airbnb pentru o experienta imersiva adevarata pentru toti amatorii de arta. Impreuna cu niste designeri si muzeografi a fost transformat complet un apartament din Chicago intr-o reproducere 1:1 a celebrei picturi apartinand lui Van Gogh, „Camera din Arles”. Camera apartamentului refacuta complet putea fi inchiriata prin Airbnb pentru 10 dolari pe noapte. In tot orasul Chicago au fost puse afise care semanau cu unele foarte vechi, in care trecatorii erau indemnati sa inchirieze camera respectiva si sa trimita un text cu Van Gogh echipei care se ocupa de campanie.