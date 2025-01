Mohamed Salah anunţă: „Acesta este ultimul meu sezon la Liverpool!” – VIDEO

Mohamed Salah a confirmat vineri, într-un interviu acordat Sky Sports, că nu va mai rămâne la FC Liverpool după ce îi expiră contractul.

“It’s my last year in the club” 🗣️

