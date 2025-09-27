„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică

Pe cât de cruciale sunt alegerile de duminică din Republica Moldova pentru viitorul țării vecine, în noul context strategic actual, acestea sunt totodată extrem de importante și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. Cum văd basarabenii din Iași acest vot? Ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă?

Toți analiștii politici sunt de acord că, practic, duminică se decide soarta Republicii Moldova pentru mulți ani de aici înainte: va continua parcursul european, cu perspectiva certă de a deveni membră UE peste câțiva ani, alături de România, sau va intra în siajul Moscovei, abdicând de la valorile democrației și pluralismului? O întrebare cheie, care își va găsi duminică răspunsul la urne.

„Ziarul de Iași” a contactat în ultimele două zile mai mulți basarabeni cu notorietate stabiliți la Iași, care vor vota duminică, pentru a-i întreba ce mesaj au pentru compatrioții lor care votează și, mai ales, cât de important li se pare ca Republica Moldova să-și păstreze parcursul european.

Pentru realizarea acestui material au contribuit Ana Maria DOBRE, Cristina PETRACHE, Andreea TIMOFTE, Florentina SANDU

Grigore Tinică, manager Institutul de Boli Cardiovasculare Iași: „Este foarte important ca Republica Moldova să rămână pe traiectoria pe care merge acum, pentru că altă alternativă în această etapă nu este. Alternativa unirii cu România nu este, pentru că nu e pregătită lumea, care ar fi una mai bună, iar cea în care să meargă spre scenariul Georgiei este una catastrofală. Asta înseamnă sărăcie, război… Rusia va folosi Republica Moldova pentru a ataca Odesa. Atunci, este foarte grav. Unii de la țară de acolo sunt îndemnați să voteze partidele pro-moscovite pentru că li se promite că vor primi gaz mai ieftin. Nu vor primi…”

Nicoleta Hrițcu, fondator Cuptorul Moldovencei, Iași: „Parcursul european al Republicii Moldova este esențial pentru cetățenii ei, dar este extrem de important și pentru cetățenii României. Europa vine cu un set de valori: libertate, democrație, corectitudine, transparență. Politica adversarilor Europei din ultimii 30 de ani din Republica Moldova a întârziat progresul ei. Corupția este unul dintre cei mai periculoși inamici ai democrației și antreprenoratului în orice stat de drept. Părerea mea este ca Europa este singura opțiune sănătoasă, pentru că militează pentru independența justiției, lupta împotriva corupției, încurajează businessul sănătos, oferă finanțare și încurajează antreprenoriatul, respectă drepturile omului. Există reguli și există predictibilitate. Acolo unde se folosește propaganda și fake news pentru a cumpăra alegători sunt interese dincolo de partide politice. Este despre influență și putere. Nu este despre binele cetățeanului, este despre interesele estice.”

Grigore Țîrchi, director general Braus Imobiliare: „Alegerile din Republica Moldova sunt clar decisive pentru viitorul țării. Integrarea europeană rămâne direcția firească, pentru că înseamnă stabilitate, investiții și șansa unei vieți mai bune pentru cetățeni. În același timp, Republica Moldova trebuie să continue să își mențină deschiderea spre dialog și cooperare cu toți partenerii externi, care respectă independența și suveranitatea statului. Fundamentul rămâne parcursul european, dar diplomația echilibrată este cheia pentru stabilitatea și prosperitatea de durată.”

Igor Nedelciuc, medic primar Cardiologie, Arcadia Medical: „Este cel mai important lucru, ca Republica Moldova să rămână pe traseul european. Lumea trebuie să meargă la vot și să aleagă corect. Eu voi merge la vot, cu siguranță…”

Victoria Terenti, make-up artist Iași: „Eu sunt de 28 de ani în România. Aici am făcut liceul și facultatea. Chiar îmi doresc ca țara noastră să rămână pe drumul cel bun, pe traseul european, e foarte important. Acolo au rămas din familie mama, surorile. Și da, merg la vot, mai ales că sora mea chiar lucrează în Parlament, este o mare susținătoare a Maiei Sandu. Generația tânără își dorește foarte mult să scăpăm de regimul acesta comunist și de aceea a și fost votată Maia Sandu. E foarte important să iasă tinerii la vot, pentru că cei care au rămas acolo, bunicii noștri, erau susținători ei regimului rusesc. Părinții noștri, însă, s-au schimbat foarte mult în gândire, și mă bucur că s-a întâmplat asta.”

Igor Cobileanski, scenarist și regizor de teatru și film, stabilit la Iași: „Calea europeană e singura cale posibilă și firească. O direcție inversă e opusul bunăstării. Iar când zic bunăstare nu mă refer doar la partea materială, ci la bună stare. În Republica Moldova e o societate polarizată și nu e simplu deloc. În 2025 nu mai poți opera cu arme, ci cu vorba. Eu, personal, la alegerile acestea voi fi foarte atent la procesul de votare în sine și apoi, a doua zi după alegeri, la protestele anti-guvernamentale care se spune că vor fi organizate în cazul în care PAS câștigă alegerile”.

Ion Sapdaru, actor, regizor și scenarist ieșean, originar din Transnistria: „Moldova a suferit mai mereu din cauza acestei apropieri nefaste de Rusia, de imperiul țarist, de imperiul lui Putin acum. Intrarea în Europa ar fi o desprindere clară de acest imperiu, de acest colos de lut care a adus întotdeauna nenorociri Moldovei. E un proverb rusesc care spune că, atunci când la Moscova se ordonă tăierea unghiilor, în provincii încep să se taie mâinile. Moldova are nevoie să fie salvată, să meargă în Europa, să se trezească. Nu există alternativă. Dacă din educația mea ar fi lipsit Dostievski, Bulgakov, Tarkovsky, cred că acesta ar fi fost un defect al meu. Pe mine, literatura și cinematografia rusă m-au scos din opinci. Dar rușii mei sunt morți. Rusia mea e alta”.

Andrei Agatiev, reprezentant Snack Trade SRL: „Nu vreau să sufere țara. Cred că este foarte important ca Republica Moldova să-și păstreze traseul european. Noi, ca business, avem nevoie de asta în continuare, să fim aproape de România.”

Ina Paladi, actriță, Iași: „De-a lungul timpului, Republica Moldova a fost teren de mare interes pentru Rusia, pentru că e un teren strategic pentru a cuceri și a avea acces mai facil către Odesa, în contextul războiului din Ucraina. Cetățenii din Republica Moldova au fost supuși mai multor știri de propagandă și fake news-uri, pentru a deține puterea și oamenii supuși Kremlinului în Moldova. Odată cu venirea Maiei Sandu și partidului PAS s-au făcut pași importanți pentru a ajunge în Europa. Avem o deschidere, oamenii de afacere și oamenii politici au început să aibă încredere în Republica Moldova și au manifestat deschidere. Asta nu e pe placul rușilor. De aceea au început să influențeze prin partidele și oamenii supuși Kremlinului. În primul rând, au făcut-o prin metoda cumpărării votului. În momentul de față, dintre cele trei state – Georgia, Republica Moldova și Ucraina – echipa din Republica Moldova care s-a ocupat de integrarea europeană a făcut pași mari, suntem deja la zi cu toate actele necesare acestei etape. Dacă facem o comparație cu Georgia, să ne amintim cum toamna trecută au fost proteste. Deși președinta de acolo este pentru Europa, a pierdut puterea din parlament și nu mai poate face mare lucru. Ca să nu repetăm același scenariu și în Republica Moldova și mai ales să nu oferim șansa rușilor să deschidă un al doilea front în Republica Moldova, este foarte important să ne unim și să continuăm susținerea pentru Maia Sandu și să avem un parlament cu o majoritate pro europeană.”

Cristina Sârgie, fost jurnalist la Chișinău, locuiește în Iași: „Opțiunea mea electorală este clară. Însă am stat de vorbă ieri cu o fostă colegă din presă și îmi spunea că a mers undeva la țară și a stat de vorbă cu o bunică. Bătrâna îi spunea că Putin, dacă te uiți la el, parcă e totuși un om care face ceva”.

Violeta Gorgos, regizor, TVR Iași: „Astăzi vorbim despre viitorul european al Republicii Moldova. Mi se pare atât de fragilă și vulnerabilă bucățica asta de pământ încât, dacă nu reușim să facem marele PAS acum, riscăm să pierdem pentru mult timp șansa de a fi liberi și independenți. Și ar fi păcat de viețile înaintașilor noștri sacrificate, de lupta pentru limbă și alfabet, de oamenii care au renunțat la cariere și la viața personală pentru a apăra niște idealuri europene. Copiii noștri sunt astăzi în centre universitare din întreaga lume, se afirmă în diferite domenii, știu, pot, au demonstrat… Și mi-aș dori din tot sufletul să continuăm pe acest drum și să nu se oprească procesul. Să avem înțelepciunea să alegem așa cum trebuie”.

Ion Strelțov, neurochirurg, Iași: „Moldova este în fața unei mari alegeri. Ori votează cu partidele pro-Rusia și ne întoarcem în fost Uniune (Sovietică), ori vor merge spre Europa, acolo unde eu cred că ne este locul.”

Tatiana Medaru, Med Line Group Iași (arhitectură): „Suntem toți legați direct și indirect cu ceea ce înseamnă economia europeană. Dacă ne referim și la valorile noastre culturale, oricum sunt îndreptate către partea europeană. Dacă noi am fi rupți de această direcție, cu siguranță vom fi și afectați”

Radu Ghilaș, actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, născut în Republica Moldova: „Este evident că este nevoie de menținerea Republicii Moldova pe parcursul european, din numeroase motive. Un motiv ar fi că nu trebuie să creăm o pârghie pentru Rusia să pătrundă în Republica Moldova și să atace Odesa, deschizând astfel un al doilea front. Venind la putere partide pro ruse, ele vor permite să aterizeze avioane, să vină militari și să atace. Republica Moldova nu ar trebui să fie implicată deloc în război. Partidele pro ruse înseamnă pro război. Pro Europa înseamnă fără război. Apoi, vorbim despre integrarea în Uniunea Europeană, din care face parte și România”.

Ilie Dabija (38 ani), IT-ist, Iași: „Cred că rezultatul va fi pe muchie de cuțit în Moldova, e cam 50%-50% scorul dintre pro-europeni și pro-ruși. Cred că și de data aceasta diaspora va face diferența și va menține Republica Moldova pe traseul european. Iar diaspora moldovenească e puternică. Am văzut-o în Dublin, unde am locuit șase ani și am participat și la organizarea alegerilor. Am stat șase ani acolo, e o comunitate veche și mare de moldoveni, cred că sunt peste 20.000. În Iași comunitatea e mai mică, în jur de zece mii de persoane, iar cea mai mare parte sunt studenți sau tineri profesioniști care lucrează aici. Dintre cei pe care i-am văzut la vot anul trecut, cred că 75-80% aveau în jur de 35-40 de ani, ei sunt cei care votează”.

