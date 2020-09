Moldovenii atacă „los Dinamos”

FC Botoşani are prima şansă chiar pe terenul „câinilor” după cum crede şi Cosmin Contra. FCSB se duce la Voluntari în etapa a III-a a Ligii 1 de fotbal

Cu o gaşcă de iberici aduşi de noii investitori în Groapă, Dinamo şi antrenorul său, Cosmin Contra are un meci infernal în etapa a III-a. Nu ştim câţi din nou-aduşii de peste mări şi ţări vor evolua în rândul „câinilor”,cert este că ei vor înfrunta diseară una dintre cele mai bune echipe ale campionatului de-abia început, FC Botoşani.Marius Croitoru se înscrie în tradiţia speranţelor antrenoriatului românesc, adică n-are licenţă Pro Iar Contra, cu licenţă cu tot susţine că FC Botoşani este favorită în meciul de astăzi. Iar o victorie în faţa mozaicului hispano-român, i-ar aduce un foarte promiţător „nouă din nouă” în trei etape. FCSB o altă echipă cu start lansat, are probleme complicate la Voluntari, formaţia „prietenului” Mihai Teja demonstrează mai mereu că „drujba-i drujbă şi slujba-i slujbă”. A treia echipă cu două victorii, Craiova, urmăreşte victoria la Ovidiu, echipa părăsită de antrenorul Hagi şi cu managerul măcinat de Covid. Etapa se deschide cu derbiul promovatelor (Argeş - UTA) şi continuă cu derbiul fostelor promovate (Academica – Chindia). Poli Iaşi are în Copou meci cu o echipă întodeauna dificilă, chiar şi în perioade mai faste, iar Astra Giurgiu n-ar zice nu să obţină şi puncte în acest debut, chiar dacă Sepsi nu e uşor de convins. În sfârşit, CFR –Hermannstadt ar trebui să fie „solist”. Ar trebui dar nu se ştie.

Programul etapei a III-a

Vineri: FC Argeş - UTA (ora 18:00), Dinamo – FC Botoşani (21:00).

Sâmbătă: Academica Clinceni – Chindia Târgovişte (15:30), Politehnica Iaşi – Gaz Metan Mediaş (18:00), FC Voluntari – FCSB (21:00)

Duminică: Astra Giurgiu – Sepsi Sfântu Gheorghe (19:00), CFR Cluj – FC Hermannstadt (21:00)

Luni: FC Viitorul – CSU Craiova (21:00).

Partidele vor fi transmise pe canalele Look, Digi şi Telekom