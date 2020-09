Molecula naturală din ceapa roşie care inhibă coronavirusul SARS-CoV-2

Descoperirea este prezentata in cadrul unui studiu demarat de Fundatia spaniola hna, in colaborare cu Institutul de nanotehnologie al Consiliului National de Cercetare, CNR-Nanotec din Cosenza, publicat in Jurnalul International de Macromolecule Biologice, scrie publicatia italiana Il Messagero.

Concomitent cu pregatirea unui vaccin eficient, dezvoltarea unor medicamente antivirale specifice pentru coronavirusul responsabil pentru Covid-19 este o alta ramura majora de studii care a intrat in atentia oamenilor de stiinta.

Noile cercetari - conduse de Bruno Rizzuti de la CNR-Nanotec alaturi de un grup de cercetatori din Zaragoza si Madrid - arata ca quercitina, prin blocarea activitatii enzimatice a 3CLpro, este "letala" pentru Sars-CoV-2.

Simularile pe computer au aratat ca quercitina actioneaza exact asupra situsului activ al proteinei 3CLpro, impiedicand functionarea corecta a acesteia. Deja, in acest moment, molecula este la acelasi nivel cu cele mai bune antivirale avute la dispozitie impotriva coronavirusului, insa niciunul nu este aprobat ca medicament.

Intr-o prima faza a lucrarii a fost studiata sensibilitatea la diferite conditii de temperatura si PH, cu diferite tehnici experimentale: un rezultat important, deoarece multe grupuri lucreaza la 3CLpro ca posibila tinta farmacologica, in virtutea faptului ca este puternic pastrata in toate tipurile de coronavirus. Pentru aceasta proteina, moleculele care actioneaza ca inhibitori au fost deja raportate in literatura de specialitate, dar nu pot fi utilizate ca medicamente datorita efectelor lor secundare", explica Olga Abian de la Universitatea din Zaragoza, primul autor al studiului.

"Este prezenta din abundenta in legumele obisnuite, precum caperele, ceapa rosie si ridichia, si este cunoscuta pentru proprietatile sale antioxidante, antiinflamatoare, anti-alergice si anti-proliferative. Proprietatile sale farmacocinetice sunt, de asemenea, cunoscute si este foarte bine tolerata de om.", explica cercetatorii de la CNR.

Mai mult, quercitina "poate fi usor modificata pentru a dezvolta o molecula de sinteza si mai puternica, datorita dimensiunilor reduse si a grupurilor functionale deosebite prezente in structura sa chimica. Deoarece nu poate fi brevetata, oricine o poate folosi ca punct de plecare pentru noi cercetari".