Momente de nereculegere

În ziua de joi, 7 august, decretată ca zi de doliu național, s-au disputat puține jocuri de fotbal. Cele trei partide internaționale de la București, Cluj și Craiova și o serie de meciuri din fazele incipiente ale Cupei României. Federația Română de Fotbal s-a grăbit să pună de momente de reculegere și în ziua anterioară, cea a decesului fostului președinte Ion Iliescu, pentru că și atunci au fost programate partide de Cupă. Însă, în meciurile disputate la Clinceni și Timișoara, suporterii ultras au condamnat vehement alinierea federală, implicit, omagierea în cadrul competiției sportive a unui fost demnitar acuzat de crime împotriva umanității! Fix atunci a apărut un soi de Ro-Alert prin creierele federale, mai ales că ceea ce nu s-a așteptat, dar s-a întâmplat la meciurile de nivel de liga a III-a este musai să apară la galerii mai importante precum cele din orașele europene, cu oarece antecedente în domeniu. În plus, pe rețelele de socializare au apărut reacții vituperante, inclusiv proiecte de scenografii și poezii referitoare la defunctul artizan al mineriadelor. Astfel, forul condus de Răzvan Burleanu a dat-o urgent la cotit, precizând că păstrarea momentelor de reculegere pe stadioane în memoria lui Iliescu rămâne la latitudinea cluburilor organizatoare. În mod vădit, la FCSB n-ar fi fost posibil, cunoscută fiind agresivitatea ultraseriei roș-albastre. La Craiova, nu excludem o intervenție a Primăriei, chiar dacă Olguța Vasilescu și-a rupt de la simțire pe altarul rațiunii, iar un asemenea afront la naturelul simțitor al partidului e contraindicat. La Cluj, patronul CFR pare că ar fi fost dispus la un gest de gentleman în memoria fostului președinte, dar a intervenit în aceeași perioadă, trecerea în eternitate a unui mare fundaș portughez Jorge Costa (supranumit „Tancul”), care a fost o perioadă și antrenor la formația din Gruia. UEFA, în general alergică la manifestări cu iz politic pe stadioane, a acceptat și omagierea lui Iliescu printr-un moment de reculegere, dar ce te faci cu peluza? Și găselnița a venit de la memoria „Tancului”, mai ales că echipa lui Dan Petrescu se confrunta cu un adversar lusitan (SC Braga). „Îl comemorăm pe Jorge, mai ales că el a debutat ca antrenor la Braga, iar în privința lui Iliescu, cu toată stima noastră și mândria, nu amestecăm sportul cu politica.” Semnalul venit de la timișoreni și de la ceilalți prezenți la Clinceni a funcționat bine. În timpul reculegerilor pentru Ion Iliescu nu s-a auzit „Imnul Golanilor”, al regretatului Cristian Pațurcă, cum era de așteptat, pentru că momentele n-au mai avut loc!

Apropo de ultraserie, se vede treaba că acești fani înfierbântați și controversați, care fac spectacole în peluze, dar generează și destule amenzi, nu sunt neapărat niște tinerei necopți la minte cum cred unii deloc familiarizați cu atmosfera de pe stadioane. Sunt destule persoane venerabile pe acolo, chiar dintre cei care au trăit ororile anului 1990 și nu acceptă omagierea celor culpabili. Și sunt în galerii destui intelectuali, studenți în vremurile acelea, care au auzit pe viu șlagărul „moarte studenților” și poate că au luat și bâte pe spinare pe motiv de barbă sau blugi. Iar decizia FRF de a da înapoi s-a dovedit a fi un pic rușinoasă, dar mult mai sănătoasă.

În privința justeței unor variațiuni pe tema portretului celui neomagiat pe stadioane, nu este normal să divagăm în cadrul unui articol eminamente sportiv, chiar dacă există o opinie, un punct de vedere. Dacă nu justiția, istoria va clarifica și sperăm că aceasta se va întâmpla cât de curând. Venind vorba de istorie, chiar dacă normalul nu se laudă, trebuie să evidențiem că galeria FCSB s-a abținut de a relua la meciul cu Drita vechile teme neavenite și (amendabile) în privința Kosovo. Nu are legătură cu funeraliile lui Ion Iliescu, iar dacă asemenea manifestări vor lipsi și la returul de la Prishtina, am putea crede că cineva a introdus subtil în interiorul peluzei roș-albastre un strop de cultură a galeriilor.

Acest text ar fi trebuit să se încheie frumos cu oarece vorbe creștinești la adresa subiectului dispărut care a dus la astfel de discuții. Numai că, vorba cronicarului Miron Costin, „se sparie gândul”…

