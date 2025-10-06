Momente inedite de la Zilele Recoltei, eveniment organizat de USV Iași: „Dacă guști o caisă, te întorci pentru un moment cu 30 de ani în urmă”

Aromele toamnei au fost simțite de ieșeni în acest weekend, la „Zilele Recoltei”, eveniment organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași.

Participanții au degustat produse locale de la peste 90 de producători din regiunea Moldovei, de la dulciuri și patiserie, la miere, vin, must, legume și fructe de sezon. Atracția ediției din acest an au fost câteva nutrii jucăușe, care au stârnit curiozitatea copiilor.

În mijlocul agitației, aroma brânzeturilor, a prăjiturilor proaspete și a preparatelor din carne se împletea cu sunetele copiilor la atelierele de creație și cu demonstrațiile culinare pregătite pe loc. Vizitatorii au putut să guste, să compare și să cumpere produse locale, dar și să descopere poveștile din spatele fiecărui stand.

Aronia, vedeta standului studenților de la Facultatea de Agricultură

Tudor, student în anul IV la Tehnologii alimentare din cadrul USV Iași, a vorbit vizitatorilor despre creațiile realizate de studenții de la Facultatea de Agricultură. În centrul atenției s-a aflat fructul aronia, apreciat pentru proprietățile sale antioxidante și valoarea nutrițională.

„Ne-am concentrat pe includerea aroniei în diverse produse, pentru a le îmbogăți aportul nutritiv: de la brânză maturată în aronia și brânză cu pudră de aronia, până la cotlet de porc cu suc de aronia. Este un fruct bogat în proprietăți antioxidante și valori nutriționale și vrem să atragem atenția consumatorilor asupra beneficiilor acestui fruct”, a explicat Tudor.

El a subliniat că aceste preparate sunt rezultatul practicii studențești, realizate sub coordonarea profesorilor și inginerilor secției de Tehnologii alimentare.

„Dispunem de secții de microproducție pentru carne, lapte, panificație, patiserie și chiar bere. Produsele nu sunt încă disponibile spre vânzare. Sunt expuse doar pentru a demonstra vizitatorilor ce pot realiza studenții în timpul practicii”, a completat studentul.

Ciuperci și produse naturale de la Ciupercăria Pleorotus

Printre producătorii prezenți la „Zilele Recoltei”, reporterii „Ziarul de Iași” l-au găsit pe Claudiu Doboș, reprezentantul Ciupercăriei Pleorotus din Săbăoani. Amplasat chiar la intrare, toți vizitatorii se opreau pentru a arunca o privire asupra hibrizilor de Pleurotus și preparate din ciuperci:

„Am venit la «Zilele Recoltei» pe Arena USV Iași cu o serie de hibrizi de pleurotus produși în cadrul ciupercăriei. Avem și un sac reprezentativ, pentru a se vedea cum cultivăm noi ciupercile pe substrat de paie pasteurizat termic și nu folosim substanțe chimice. Avem și preparate din ciuperci pleurotus”, a transmis Claudiu.

În ceea ce privește prețurile produselor prezentate la târg, un borcan cu ciuperci semipreparate era 25 lei, un kilogram de ciuperci tot 25 de lei, iar un sac de compost pentru cultivarea ciupercilor, 40 lei.

Gust autentic la standul Cotnari. „Păstrăm gustul copilăriei”

Elena Cocuța Bujor, producător local din Cotnari, a adus la „Zilele Recoltei” gustul autentic al copilăriei. Produsele ei, de la conserve la prăjituri, sunt rezultatul unei munci transmise din generație în generație.

„Băiatul meu cel mare se ocupă de produsele la borcan, iar cel de-al doilea continuă tradiția patiseriei în familie. Fursecurile noastre sunt făcute cu ouă, lapte și unt de casă, respectând rețetele de odinioară ale bunicilor și părinților. Păstrăm gustul autentic al copilăriei. Cel puțin la prăjituri, atât noi, cât și clienții spunem că, dacă guști o caisă, te întorci pentru un moment cu 30 de ani în urmă”, a declarat Elena.

Printre deliciile expuse s-au numărat prăjituri– fursecuri, ciupercuțe, nuci, cornulețe și caise – la 90 lei/kg, borcane de zacuscă cu ghebe sau hribi la 35 lei/borcan și conserve din carne la prețul de 30 lei/borcan.

Publicitate și alte recomandări video