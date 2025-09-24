Momentul impactului mortal de la Lețcani, surprins de camere. Doi copii au rămas fără mamă

Un accident grav s-a petrecut marți seară, în jurul orei 18:00, în Lețcani. O autoutilitară a pătruns pe contrasens și a lovit din plin mașina unei femei din Botoșani. Din păcate, pentru femeie, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.

Cum s-a produs tragedia

Un bărbat care conducea o autoutilitară a părăsit partea carosabilă, a lovit un parapet de metal și a ricoșat pe contrasens într-o mașină care circula regulamentar.

„Din primele cercetări a rezultat faptul că un bărbat, de 31 de ani, din comuna Miroslava, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 28, ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi acroșat un parapet metalic amplasat pe partea dreaptă a sensului său de deplasare, după care ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 53 de ani, din comuna Tudora, județul Botoșani”, au declarat reprezentanții IPJ Iași.

Din păcate, pentru femeia de 53 de ani nu s-a mai putut face nimic.

„Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul conducătoarei auto de 53 de ani, precum și cu rănirea pasagerului acesteia și a șoferului autoutilitarei, care au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a declarat sursa citată.

Șoferul autoutilitarei a fost testat cu paratul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul în care o femeie și-a pierdut viața.

Video: Radar Iași

Publicitate și alte recomandări video