MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Momentul impactului mortal de la Lețcani, surprins de camere. Doi copii au rămas fără mamă

De Robert Dan DIMITRIU
miercuri, 24 septembrie 2025, 13:00
2 MIN
Momentul impactului mortal de la Lețcani, surprins de camere. Doi copii au rămas fără mamă

Un accident grav s-a petrecut marți seară, în jurul orei 18:00, în Lețcani. O autoutilitară a pătruns pe contrasens și a lovit din plin mașina unei femei din Botoșani. Din păcate, pentru femeie, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.

Cum s-a produs tragedia

Un bărbat care conducea o autoutilitară a părăsit partea carosabilă, a lovit un parapet de metal și a ricoșat pe contrasens într-o mașină care circula regulamentar.

„Din primele cercetări a rezultat faptul că un bărbat, de 31 de ani, din comuna Miroslava, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 28, ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi acroșat un parapet metalic amplasat pe partea dreaptă a sensului său de deplasare, după care ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 53 de ani, din comuna Tudora, județul Botoșani”, au declarat reprezentanții IPJ Iași.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Din păcate, pentru femeia de 53 de ani nu s-a mai putut face nimic.

„Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul conducătoarei auto de 53 de ani, precum și cu rănirea pasagerului acesteia și a șoferului autoutilitarei, care au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a declarat sursa citată.

Șoferul autoutilitarei a fost testat cu paratul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul în care o femeie și-a pierdut viața.

Video: Radar Iași

 

Etichete: accident, camere de supraveghere, impact, Letcani

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network