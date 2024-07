Momentul în care Donald Trump a fost împușcat în urechea dreaptă

Atacatorul era cocoţat pe un acoperiş, la circa 200-250 de metri şi a folosit o puşcă de tip AR, foarte populară în Statele Unite, care a fost folosită în multe incidente de împuşcături în masă. În urma atacului o persoană a fost omorâtă, iar alte două rănite. Atacatorul a tras de opt ori.

Ce a spus Donald Trump?

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!” – a scris Trump pe Truth Social.

Ce relatează martorii despre incidentul în care a fost implicat fostul președinte

Martorul, identificat ca Greg, a declarat pentru BBC că şi el se afla în afara mitingului şi doar îl auzea pe fostul preşedinte vorbind, când a observat un bărbat deasupra unui acoperiş. „L-am observat pe tip târându-se pe acoperişul clădirii de lângă noi, la 15 metri distanţă de noi”, a spus Greg. „Avea o puşcă, l-am putut vedea clar cu o puşcă”, a declarat martorul.

Greg susţine că l-a arătat pe bărbat poliţiei. „Următorul lucru pe care îl ştiu este că mă gândeam de ce mai vorbeşte Trump? De ce nu l-au dat jos de pe scenă?”, a relatat el. „Stăteam acolo şi îl arătam cu degetul, apoi, cinci focuri de armă s-au auzit”, susţine martorul.

