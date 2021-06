Momentul prăbuşirii unui bloc de 12 etaje.“Ţipau şi adulţii, şi copiii”

„Când am coborât în hol, era plin de praf şi resturi. Am ieşit cât de repede am putut”, a povestit el. „A fost îngrozitor. Ţipau şi adulţii, şi copiii. Femeile şi copiii plângeau. A fost probabil una dintre cele mai groaznice experienţe la care am asistat vreodată”, a spus Miles.

Familia lui Miles, care este în vacanţă din Virginia, a spus că ieri totul părea normal şi clădirea părea sigură. Până acum, 35 de persoane au fost scoase din blocul care a căzut. Una dintre ele a murit din cauza rănilor suferite, iar alte 10 sunt internate în spital.

Au fost aduşi şi câini special antrenaţi care pot detecta eventualii supravieţuitori. Între timp au apărut şi primele imagini cu momentul prăbuşirii, surprinse de o cameră de supraveghere. Se poate observa cum întâi se prăbuşeşte partea centrală a clădirii şi apoi una dintre laterale.

SURSA: digi24.ro