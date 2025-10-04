Money, Money, Money

02-02 nu-i vreun prefix telefonic, ci scorurile înregistrate de echipele românești vineri, în Cupele Europene. În urma unor prestații despre care poți să te întrebi care dintre ele a jucat mai prost. Adrenalina națională răspunde „FCSB”, fiindcă obsesia agresivă este mai tragică în acest caz decât la Universitatea Craiova, prin numărul și răspândirea pacienților microbiști. Martorii oculari obiectivi spun și dovedesc prin cifre că echipa așa-numită a lui Haralambous & Pintilii a avut ceva mai multă consistență în joc decât echipa oltenească globalizată a lui Mirel Rădoi. Nefericitul Mirel pare să aibă dreptate. Un timp, gruparea din Bănie era de admirat, fiindcă, spre deosebire de altele cu ifose europene, nu s-a ferit de jocuri din trei în trei zile, nu a sacrificat meciuri și a mers șnur. A venit eșecul de la Galați și remiza cu Dinamo (bineînțeles, cu pandemicele „lamenti alla romena” în direcția arbitrilor, intepretat cu aplomb de patronul Rotaru și mai sottovoce de Mirel. Iar minunea din Bănie s-a transformat în imprevizibila Știință din sezonul trecut. Antrenorul craiovean, care nu este patron și stăpân pe-acolo, este realist relativ la un tablou de Conference League care nu prea zâmbește a râde. Oltenii globalizați au de jucat afară cu Rapud Viena și AEK Atena și vor găzdui pui de zmei ca Mainz sau Sparta Praga. De aceea, mister Mirel nu-și face iluzii. Se gândește la noi experiențe și tratează evoluția din sezonul actual ca pe un dorit prolog a noii Craiovei Maxima. E drept, oltenii au scos din schemă pe Basakșehir, o echipă mult mai puternică decât Rakowul lui Racovițan, dar asta n-are relevanță. Așa cum ne învață sfătuitorul Meme Stoica, de la regretatul Simionaș cetire, tranzitivitatea aritmetică nu funcționează în fotbal.

Se speră, deci, așteptând ca echipa Rotaru și Rădoi să fie pe drumul cel bun. Ceea ce nu se poate spune despre trupa dirijată din Aleea Alexandru, fiindcă acolo domină un handicap cronic, ce pare incurabil. Mai exact, orice s-ar face și orice s-ar drege, FCSB se află într-o fundătură, izbită de un zid aproape imposibil de escaladat. Gruparea asimilată de pizmașii unei stâne trebuie să simtă (și să se simtă) că are stăpân. Și conform unei sfinte vorbe românești (care circulă și printre armâni), „ochiul stăpânului îngrașă vita”. Uneori, în loc s-o îngrașe o alungă, dar asta-i viața. Glasurile subalternilor sunt astupate prin conturile bancare.

S-a vorbit că Gigi Becali face formațiile, tactica, schimbările, antrenorii de mucava nici de alergătură nu se ocupă (fiindcă asta-i treaba lui Thomas Neubert), ci doar de mici detalii și de „hai băieți”. Managerul executiv Meme Stoica se străduie să fie o curea de transmisie între trimisul lui Dumnezeu în Berceni și plebea cea rebelă, dar a învățat și el că nu te poți rățoi la mâna care te hrănește. Și astfel apar pe ecran, prin bunăvoința moderatorilor, perle peste perle: Târnovanu, singurul jucător care a strălucit în meciul cu flăcăii („Young Boys”) din Berna, este făcut franjuri din sala tronului, Mihai Popescu este persecutat pentru că este un eretic (penticostal), chiar dacă naționala are mare nevoie de el („ce treabă am io cu Lucescu”, zice „românul” Gigi Becali). Dar cea mai mare prostie auzită de la evalviosul patron-antrenor este anunțarea echipei pentru meciul următor cu câteva zile înainte. Înfrângerea FCSB la Botoșani se datorează în mare măsură acestei mostre de infatuare; informațiile primite de la Gigi au fost perfect traduse în uz propriu de către iscusitul Leo Grozavu. Până și tandemul Giorgio Contini-Zoltan Kadar de la „flăcăi” a recunoscut că ceea ce a auzit de la Becali a ajutat mult echipa elvețiană.

În fine, relativ la mega-trâmbițata evlavie, fostul pelerin de la Athos are în panteonul personal un zeu mai iubit decât însuși Tatăl Ceresc. În englezește i se spune „Money”, iar în poporul nostru, banul aka ochiul dracului. Dacă asculți cu atenție discursul lui Becali, vezi cu ușurință că nu trec 2-3 fraze fără să pomenească sume de bani. Vorbind de fotbal, Becali a spus că prioritatea sa este acum campionatul, și nu Europa League, pentru că ceea ce pohtește mai mult și mai mult este accesul la strugurii Ligii Campionilor, unde nu poate ajunge decât prin câștigarea titlului. Să fie vorba de prestigiul fotbalistic al UCL? Nu, explicația este simplă și prozaică „money, money, money”: Adică premiile de la masa bogaților.

Cât despre himere, este mai ușor de imaginat o răsturnare a lui Putin de la Kremlin decât a lui Becali de la fosta Stea numită acum FCSB!

