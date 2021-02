Citeste si...

În anul abia încheiat s‑au împlinit cinci ani de la finalizarea unui proiect filologic important, probabil unul dintre cele mai importante din filologia românească din ultimele decenii. Afirm acest lucru cu toate riscurile, nu pentru „a mă lustrui pe mine însumi”, ca unul care am participat la lucrările acestui proiect, ci în semn de pietate şi recunoştinţă faţă de iniţiatorii lui, profesorii mei Vasile Arvinte (1927‑2011), Paul Miron (1926‑2008) şi Alexandru Andriescu (1926‑2014), precum şi ca semn de gratitudine pentru colaboratorii mei mai tineri, care au contribuit cu dăruire la continuarea şi finalizarea proiectului despre care voi vorbi pe larg în săptămânile care urmează. Este vorba despre publicarea integrală, în 25 de volume masive, într‑o ediţie filologică impozantă, cu facsimile şi cu un aparat critic complex, a Bibliei de la Bucureşti (1688), textul fondator al tradiţiei textuale biblice în limba română. Alături de textul original de la 1688 ediţia cuprinde, pentru Vechiul Testament, şi textele integrale ale altor două versiuni biblice româneşti din secolul al XVII‑lea, păstrate în manuscris, versiuni inedite realizate de doi cărturari proeminenţi în epocă, Nicolae Spătarul Milescu şi Daniil Andrean Panoneanul. Prelucrând unele texte mai vechi pe care le‑am scris pe această temă, voi prezenta istoricul acestui proiect, cunoscut cu numele generic Monumenta linguae Dacoromanorum, „proprietate simbolică” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

În toamna anului 1987 mă aflam pentru a doua oară la Freiburg im Breisgau, invitat pentru trei luni al profesorului Paul Miron, sub auspiciile agenţiei germane pentru finanţarea schimburilor academice (DAAD - Deutsche Akademische Austauschdienst). Eram la curent de multă vreme, ca cercetător la Institutul de Filologie „A. Philippide”, care ţinea la acea vreme de Universitate, de acordurile de colaborare între universitatea noastră şi Universitatea din Freiburg im Breisgau, act de diplomaţie academică foarte rar în epocă, pus la cale şi de profesorii Paul Miron de la Freiburg şi Vasile Arvinte de la Iaşi. Dicţionarul „Tiktin”, la a cărui realizare adusesem o modestă contribuţie de documentare alături de alţi colegi, fusese încheiat şi publicat în trei masive volume, primite cu elogii. Începuse deja lucrul la un alt proiect, editarea Bibliei de la Bucureşti, în mai multe volume. Primul tom, cel dedicat Cărţii Facerii se afla aproape de finalizare. Acceptat de curând în colectivul de la „Monumenta linguae Dacoromanorum”, am participat chiar atunci, la Freiburg, la câteva şedinţe de lucru, putând să îmi dau astfel seama de dimensiunile şi de amploarea proiectului. În plus, profesorul Miron mi-a cerut să scriu pentru revista „Dacoromania”, cele două articole publicate înainte de 1989 în frumoasa revistă de la Freiburg, fiind şi printre primele pe care mi le-am văzut tipărite. Întregul context s-a dovedit important pentru orientarea mea profesională, căci atunci m-am decis că studiile biblico-filologice vor constitui partea centrală a carierei mele ştiinţifice. Încredinţarea, de către profesorii Miron şi Arvinte, a redactării versiunii moderne şi a comentariilor pentru Cartea Leviticului mi-a oferit şi substanţa tezei de doctorat, susţinută în 1993. Numele, inspirat găsit de către iniţiatorii proiectului, Monumenta linguae Dacoromanorum (pe scurt: MLD), a devenit între timp un veritabil „brand”. Pe eventualii cititori care ar putea suspecta formula aceasta de o oarecare reminiscenţă protocronistă sau de derapaj etnocentric, îi informez ca etnonimul cult Dacoromanus circula deja, ca desemnare a românilor, în mediile erudite europene de la începutul secolului al XIX-lea. O legitimitate definitivă a conferit acestei formule expresive şi onorante întrebuinţarea ei de către marele gânditor german Wilhelm von Humboldt, în cartea sa cea mai cunoscută, dedicată diversităţii structurale a limbilor şi influenţei acesteia asupra dezvoltării spirituale a speciei umane (Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, und ihre und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts), tiparită postum, în 1836. Această operă fondatoare a gândirii lingvistice moderne a fost tradusă şi publicată de subsemnatul la Editura Humanitas, în urmă cu câţiva ani.

Proiectul MLD trebuia să creeze un cadru permanent pentru editarea ştiinţifică a celor mai importante texte româneşti vechi, foarte multe încă inedite. Biblia de la Bucureşti (1688), e drept, cel mai important dintre ele, trebuia să fie doar primul text editat, dintr-o serie mult mai amplă, în viziunea iniţiatorilor. Mai mult încă, după cum arată o machetă publicată de Paul Miron şi Elsa Lüder pentru Cartea Ruth (păstrez un exemplar din ediţia restrânsă a acestei publicaţii!), gândul iniţial al lui Paul Miron fusese acela de „a face un mare dar culturii româneşti”, completând editarea filologică propriu-zisă cu o bogată iconografie sacră (fresce de la mănăstiri, miniaturi din manuscrise, icoane…) şi cu ample comentarii literare şi istorice, care să pună în temă şi să justifice rolul excepţional jucat de Sfânta Scriptură în viaţa şi în cultura poporului român. În plus, ca o premieră absolută în filologia românească, urma să lucrăm „asistaţi de calculator”! Un proiect foarte ambiţios şi, cum am spune astăzi, interdisciplinar. Ulterior, poate şi datorită formaţiei filologice a iniţiatorului şi a principalilor săi prieteni şi colaboratori, ediţia s-a concretizat ca o realizare aproape exclusiv filologică, în care au fost antrenaţi un număr important de filologi din Iaşi, Bucureşti şi Cluj. De format mare, in folio, primul volum din Monumenta linguae Dacoromanorum a apărut în 1988 sub titlul Biblia 1688 - Genesis şi a fost încununată imediat, în anul următor, cu un important premiu al Academiei Române (ca de altfel şi lucrarea anterioară, dicţionarul „Tiktin”).

Publicul avizat a remarcat încă de la început dimensiunile monumentale ale cărţii şi numeroasele elemente de inovaţie în filologia românească. Structura ediţiei a devenit în cele din urmă următoarea. După amplele studii introductive de natură filologică şi lingvistică, textele editate sunt prezentate, pe coloane, astfel: mai întâi, în facsimil, textul chirilic original, aşa cum a fost el tipărit la 1688, urmat, pe coloana a doua, de transcrierea fonetică interpretativă, în ortografia actuală şi pe principii filologice, a textului. Pe coloanele a treia şi a patra sunt puse cărţile corespondente din alte două versiuni manuscrise datând din aceeaşi perioadă, una aparţinând lui Nicolae Spătarul Milescu (versiune care a stat la baza textului tipărit al Vechiului Testament) şi alta atribuită de filologul ieşean N.A. Ursu unui cărturar muntean al vremii, Daniil Andrean Panoneanul. Urmează, pe o a cincea coloană, o versiune modernă a textului, menită să ajute cititorul actual să înţeleagă limba veche a textelor de bază. Această versiune modernă, împreună cu comentariile, a fost realizată, pentru majoritatea primelor volume publicate, de către Paul Miron. În fine, fiecare volum este completat de o secţiune de comentarii istorice, biblico-hermeneutice, traductologice, filologice, literare şi lingvistice şi de fotocopiile integrale ale versiunilor manuscrise menţionate. Conceput într-o manieră lexicografică originală, cu traducerea în germană şi în franceză a cuvintelor, indicele exhaustiv al lucrării constituie el însuşi un excelent instrument de lucru pentru specialişti. (Va urma)

