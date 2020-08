Motiunea ajunge la CCR. Orban: "Sunt niste minciuni gogonate"!

Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, 20 august, ca va fi declansat un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament la CCR privind depunerea motiunii de cenzura a PSD in vacanta parlamentara. El a precizat ca sesizarea la CCR va fi finalizata joi si va fi depusa ori in cursul acestei zile, ori vineri.

"Am luat decizia sa declansam conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament. E fara precedent. In 30 de ani, in ce hal de debandata s-a ajuns, in ce hal de dezorientare se afla PSD s-a ajuns sa faca ceva ce nu s-a facut 30 de ani. Sa depuna motiune in sesiune extraordinara. Mai mult. Intr-o sesiune au depus motiunea. Intr-o alta sesiune voiau sa o voteze. Sigur s-au prins si au prelungit sesiunea extraordinara. Probabil voiau intr-o a treia sesiune extraordinara sa dezbata si sa voteze motiunea. O asemene a bascalie la adresa unei institutii democratice eu nu am intalnit in ultimii 30 de ani. Ca atare, declansam conflictul. Acest lucru trebuie clarificat. Motiunile de cenzura nu pot fi depuse in vacanta parlamentara. In Constitutie se vorbeste despre faptul ca un parlamentar poate vota o motiune intr-o sesiune parlamentara extraordinara. Sesizarea, suntem pregatiti in cursul zilei de azi sa finalizam sesizare si fie azi, fie maine vom depune sesizarea", a afirmat Ludovic Orban la Parlament, dupa citirea motiunii de cenzura in plenul reunit de joi.

"Eu asemenea colectie de minciuni si de date falsificate n-am vazut niciodata in istoria motiunilor de cenzura din ultimii 30 de ani. Sunt niste minciuni gogonate!", a declarat Ludovic Orban la iesirea din Plen.

