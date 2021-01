Motivele unor profesori care cred în eficiența vaccinului, dar consideră că trebuie să mai aștepte

I. este profesoară la o şcoală mică din mediul rural. A fost şi director până în urmă cu câţiva ani, dar a refuzat să facă politică şi a fost înlocuită rapid. Acum vrea doar să îşi facă meseria şi aşteaptă pensia, până la care mai are doar câţiva ani, aşa că şi-a dorit să nu i se facă public numele pentru că se teme că ar putea avea probleme în cei câţiva ani de catedră care i-au mai rămas. A ales acum, în cadrul „recensământului” făcut de Ministerul Educaţiei, să nu se vaccineze, deşi are încredere că vaccinul e eficient şi nu crede în tot felul de teorii ale conspiraţiei. „Foarte puţini dintre colegi au ales să se vaccineze. Deocamdată nu ştim unde sunt centrele, dacă vaccinarea se va face la nivelul şcolii sau nu şi eu personal am ales să nu îl fac pentru că am nişte probleme cu inima, iar la vaccinul antigripal reacţionez destul de rău aşa că îmi e frică deocamdată să îl fac”, mărturiseşte cadrul didactic.

De ce au ales unii profesorii să nu se vaccineze

În spaţiul public însă, mai ales pe grupurile de discuţii dedicate profesorilor care s-au transformat în perioada pandemiei în adevărate „cancelarii virtuale”, se aud doar vocile radicale, care susţin fie vaccinarea, fie nu sunt de acord cu ea. Cei cu mici semne de întrebare sau cu anumite frici rămân de multe ori neauziţi.

„Nu e de mirare atâta timp cât nici medicii şi asistentele nu s-au vaccinat toţi! Fiecare are dreptul să aleagă! Mi se pare absurd să se pună accent pe vaccinarea cadrelor didactice pentru a deschide şcolile!”, afirmă un cadru didactic despre faptul că mai puţin de jumătate dintre profesori au precizat că doresc să se vaccineze. Alţii văd problema vaccinării şi a transmiterii Covid-19 din experienţă proprie, inclusiv în cazul celor care au contractat deja boala. „Vreau la şcoală, fără mască, şi nu mă vaccinez. E treaba mea de cine şi cum mă apăr! Copiii nu mi-au făcut niciodată rău! Am purtat mască, am făcut covid, n-am avut însă nimic. Doar gustul cafelei a fost o problemă”, afirmă un alt cadru didactic.

Cei care doresc vaccinul încearcă să îi convingă şi pe colegii lor, însă doar cu jumătate de gură. Puţini sunt cei care sunt dispuşi să iasă public cu diferite argumente sau să intre în polemici pe această temă. „Cadrele didactice se vaccinează pentru a se proteja pe ele, chiar dacă elevii ar fi contaminaţi ar dezvolta forme uşoare. Oricum, elevii pot fi contaminaţi de părinţi, persoane chiar vaccinate, alţi elevi etc. Ne vaccinăm să ne protejăm pe noi, unii profesori ar putea dezvolta forme grave ale bolii, mulţi dintre noi având şi alte probleme medicale”, afirmă o profesoară.

Obligaţia de a face vaccinul ar muta şi mai mulţi profesori în tabăra antivacciniştilor

I. spune că vrea să se vaccineze, dar nu acum, ci după ce va avea certitudinea că nu vor exista efecte adverse având în vedere celelalte probleme de sănătate pe care le are. Crede însă că ar fi o greşeală să se impună o vaccinare obligatorie, iar multe cadre didactice ar putea refuza vaccinarea doar pentru că este impusă cu forţa. „Mai aştept până în faza a treia să mă vaccinez. Soţul meu, cu probleme oncologice, va face vaccinul acum. Când l-a făcut pe cel antigripal nu a avut probleme, aşa că este mai puţin îngrijorat. Colegilor mei le este însă frică să nu li se impună vaccinarea, să nu fie obligatorie. Nu e vorba că nu ar avea încredere în vaccin, dar e în natura noastră să nu reacţionăm pozitiv atunci când ceva este impus cu forţa. Iar dacă există o umbră de neîncredere, faptul că nu pot alege dacă se vaccinează sau nu îl va determina să nu fie de acord cu el”, precizează I.

În ceea ce priveşte motivele care i-au determinat pe colegii din şcoală să aleagă să nu se vaccineze, cadrul didactic afirmă că cei care au spus „nu” au făcut-o fie pentru că au avut deja Covid-19 şi consideră că au anticorpi măcar în următoarele luni, fie pentru că au, de asemenea, anumite afecţiuni şi nu ştiu încă cu siguranţă cum i-ar afecta vaccinarea. „Nu ştiu vreun coleg care să nu aibă încredere în vaccin, ci doar sunt prevăzători cu privire la efectele lui în ceea ce priveşte anumite boli pe care le au. Vor doar să mai aştepte până să se vaccineze”, a adăugat I.

La nivelul Inspectoratului, încă nu se ştie cum se va face vaccinarea profesorilor

În cursul zilei de vineri, la nivelul judeţului Iaşi, încă nu se ştia exact cum se va face înscrierea profesorilor sau programarea acestora pentru vaccinare. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi au precizat că nu au primit precizări de la nivel central care ar trebui să fie paşii următori. „Nu avem de la nivel central nicio precizare cu privire la modul în care va decurge etapa a doua în cazul profesorilor până la acest moment. Noi vom adresa mai departe întrebarea şi vom vedea dacă vom primi date suplimentare. Deocamdată am dat mai departe adresa către Ministerul Educaţiei în care profesorii şi-au exprimat opţiunea. Noi ştiam că în urma opţiunilor exprimate se va face comanda pentru vaccinuri”, au precizat reprezentanţii ISJ Iaşi.