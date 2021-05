Motivul uluitor pentru care nevasta a divorţat de Bill Gates după 27 de ani de căsnicie

Bill si Melinda Gates si-au anuntat oficial divortul printr-un mesaj publicat in acelasi timp pe conturile amandurora de pe social media.

Confom presei americane, printre alte motive de cuplu, legatura bizara dintre Gates si fosta sa iubita, Ann Winblad, a fost cea care a pus capat casatoriei cu Melinda.

In fiecare an, Bill Gates isi petrecea o vacanta de cateva zile doar cu Ann Winblad. La randul sau casatorita, Ann a acceptat relatia stranie de prietenie cu Gates. Intr-un dialog pe care l-a avut cu revista Time in 1997, creatorul Microsoft a marturisit ca pasiunea pentru biotehnologie l-a apropiat de Winblad. Inainte sa se insoare cu Melinda, Gates chiar i-a cerut acordul fostei iubite pentru a face marele pas.

"Am pastrat prietenia si ne-am impartasit gandurile despre lume si despre noi insine", a dezvaluit Winblad in trecut. Ann Winblad are 70 de ani si a fost consultant pentru IBM si Microsoft. (sport.ro)