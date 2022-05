Mourinho a izbucnit în lacrimi după ce Roma a câştigat Conference League. «Trebuia să scriem istorie şi am făcut-o»

"În seara asta nu era vorba despre muncă, ci despre istorie. Trebuia să scriem istorie. Noi am scris-o. Rămân, nu există niciun dubiu. Sunt atât de multe lucruri care îmi trec prin cap. Atât de multe lucruri în acelaşi timp. Sunt la Roma de 11 luni, mi-am dat seama din momentul în care am ajuns ce înseamnă, ei aşteptau asta. Aşa cum le-am spus băieţilor în vestiarul de la Torino, am făcut ceea ce trebuia să facem, să ne calificăm în Europa League. Am avut o muncă extraordinară tot sezonul. În seara asta nu a fost muncă, a fost istorie. Trebuia să scriem istorie şi am scris-o", a declarat Mourinho, care printre lacrimi, la microfonul Sky Sport Italia.

Roma nu mai câştigase niciodată un trofeu european organizat de UEFA, deoarece Cupa Oraşelor Târguri, cucerită în 1961, nu era recunoscută astfel în anii 1960.

"Conference League este o competiţie pe care am avut de la început senzaţia că o putem câştiga, dar a devenit o competiţie mai puternică atunci când au venit echipele din Europa League, Leicester City, Olympique Marseille şi Feyenoord. Dar ne bazam pe ea, puteam să avem câteva puncte în plus în Serie A, dar am pus foarte mult suflet în această competiţie", a spus el.

Deşi există informaţii că ar putea primi un contract uriaş de la Newcastle United sau de la Paris Saint-Germain, Mourinho i-a liniştit pe fanii Romei.

"Acum rămân, nu există niciun dubiu. Chiar dacă apar unele zvonuri, eu vreau doar să rămân la Roma. Trebuie să înţelegem ce vor să facă proprietarii noştri, care sunt oameni fantastici, în sezonul următor, pentru că asta este istorie, dar putem construi un proiect cu adevărat puternic cu profesionişti oneşti. Trebuie să ne aşezăm la masă şi să înţelegem care este planul pentru sezonul următor", a adăugat tehnicianul portughez.

"Acest lucru rămâne în istoria Romei, dar şi a mea, mi s-a spus că doar eu, Sir Alex şi Giovanni Trapattoni am câştigat trofee în trei decenii diferite. Mă face să mă simt un pic bătrân, dar este frumos pentru cariera mea! Acum voi pleca în vacanţă şi voi sta pe plajă pentru a mă gândi la toate acestea o vreme", a continuat el, potrivit football-italia.net.

Conference League al cincilea trofeu pentru Mourinho, care a mai câştigat Cupa UEFA în 2003 (Porto), Liga Campionilor în 2004 (Porto) şi 2010 (Inter) şi Europa League în 2017 (Manchester United).

Jose Mourinho a fost antrenor şi atunci când un club italian a câştigat ultima dată o competiţie europeană, Inter Milano, în 2010.

"Lucrul grozav în cariera mea este că, în afară de Europa League cu Manchester United, să o fac cu Porto, Inter şi Roma este foarte, foarte, foarte, foarte special. Una e să câştigi când toată lumea se aşteaptă la asta, când ai făcut investiţiile pentru a câştiga, dar e cu totul altceva să câştigi când ceva rămâne nemuritor, asta se simte cu adevărat special. Mă gândesc la mine, bineînţeles, dar mai ales la fanii Romei care pot sărbători în această seară, se pot bucura şi îşi pot aminti această noapte pentru totdeauna", a declarat "Special One".

Mourinho a fost întrebat dacă se simte ca un adevărat "romanista" miercuri seară: "Bineînţeles că mă simt ca un , dar s-ar putea să fie felul meu de a lucra. Sunt fan Porto, fan Inter, fan Chelsea, sunt nebun după Real Madrid, acum sunt fan Roma, aparţin tuturor acestor cluburi pentru că am trăit aceste momente împreună. În această seară, cu tot respectul pentru toate cluburile pentru care am lucrat înainte, sunt sută la sută , pentru că aceşti fani sunt cu adevărat incredibili."

AS Roma a câştigat prima ediţie a Conference League, după ce a învins în finală, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam. Antrenorul Romei este primul tehnician care câştigă trei trofee diferite în cupele europene şi tot primul care obţine un trofeu european cu patru echipe diferite.