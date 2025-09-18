MICA PUBLICITATE
SPORT

Mourinho revine la Benfica! Promisiunea portughezului

De Redacția
joi, 18 septembrie 2025, 20:45
1 MIN
Mourinho revine la Benfica! Promisiunea portughezului

Clubul portughez Benfica l-a numit pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal pentru a doua oară, a anunţat, joi, preşedintele grupării, Rui Costa, scrie News.ro.

Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid, Manchester United şi Inter Milano, care a părăsit echipa turcă Fenerbahce în august, şi-a început cariera de antrenor la Benfica.

„Promisiunea mea este: voi trăi pentru Benfica, voi trăi pentru misiunea mea”, a declarat Mourinho reporterilor la baza de antrenament a clubului, din Seixal, lângă Lisabona.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

„Eu nu sunt important – Benfica este importantă, fanii Benficăi sunt importanţi. Eu sunt aici pentru a servi.”

Contractul lui Mourinho este valabil până la sfârşitul sezonului 2026/27, dar ambele părţi îşi rezervă dreptul de a-l rezilia în termen de 10 zile de la ultimul meci al acestui sezon, a precizat clubul într-un comunicat adresat autorităţii de reglementare a pieţei bursiere. Jose Mourinho a avut deja o scurtă perioadă la stadionul Luz, la începutul carierei sale de antrenor, la sfârşitul anului 2000. Atunci a fost demis după aproximativ zece meciuri.

Etichete: benfica lisabona, Jose Mourinho

