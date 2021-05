Mr Ciorăpel de la Iaşi

Adicătelea personagiul cu ciorapi verzi flauşaţi la costum negru cu pantaloni prea scurţi. Ieri am aflat, de-un par egzamplu, că el chiar lucrează la una din firmele mari de ciorapi, iar gurile rele, şi invidioase, evident, mai zic că pentru votul de alaltăieri şi-ar fi primit o plăcintă indirectă ca să nu se mai uite la beneficiile funcţiei de conţilier nici măcar vreo trei-patru mandate. Na, spuneţi şi voi, merită au ba crezute pe bune aceste guri rele?

PS: Să mai remarcăm un aspect legat de votul la buget reuşit de Chirica: iacătă că, în stilu-i caracteristic, omul nu a reuşit mişcarea asta politică decât tot printr-un şmen, nu prin abilităţi politice oneste. Cum se cheamă asta oare? Vă lăsăm se ghiciţi...

Curg belelele pe capul habarnagiului

Dacă voi credeaţi că problemele legate de procurori şi dosare sunt ultimele griji şi pricini de nopţi nedormite ale amicului de pahar habarnagiu al edilului Peni Hill, apăi iată, stimaţi telespectatori, că, din ce auzim, treaba nu ar sta chiar aşa.

Ne spun păsărelele de pe sub unele streşini din zona Cantemir că omul are mai nou probleme şi acasă. Motivul ar fi acela că unele bănuieli vechi se confirmă: secretara pe care a avut-o vreme bună la palatul cel roznovan a divorţat de vreo lună (da, aia de venea barbat’su s-o aştepte jos în maşină, cu copilul, şi ea stătea încuiată cu .......... în berou).

Of, rea mai e lumea asta: se încuiau ca să încheie targeturile de serviciu, de muncă, doar nu vă gândiţi la prostii? Vai, vai, nici să mai muncească omul după program nu mai poate de-acuma...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.