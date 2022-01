Muguruza dă vina pe un focar de Covid-19 în staff-ul ei pentru eliminarea de la Melbourne

''A fost un început de an destul de stresant pentru mine şi echipa mea. Toţi au făcut Covid-19 înainte de a veni aici. Am fost separaţi timp de 15 zile. Mi-a fost greu să mă pregătesc pentru Australian Open, să joc şi să performez bine. A fost un pic complicat. Fizic aici nu mă simţeam la cel mai bun nivel. A fost un început de an stresant. Întotdeauna e OK să mă antrenez singură şi îmi place. Dar e o parte dificilă a anului. În presezon, începutul sezonului, faci ultimele finisaje. Vrei să continui să lucrezi. Asta m-a dezechilibrat puţin'', a declarat jucătoarea spaniolă după meci.

Muguruza, a treia favorită, a fost învinsă joi de franţuzoaica Alize Cornet (61 WTA) cu 6-3, 6-3, care a avansat pentru prima oară în turul trei din 2018 şi va juca în această fază cu slovena Tamara Zidansek (29 WTA). Cel mai bun rezultat al jucătoarei născute în Venezuela la Australian Open este finala din anul 2020.