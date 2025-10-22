Multe necunoscute legate de meciul care ar trebui să-l aducă pe Ronaldinho în Copou

La stadionul „Emil Alexandrescu” a avut loc astăzi o conferință de presă legată de meciul demonstrativ de fotbal dintre echipa lui Ronaldinho și prietenii și o selecționată autohtonă.

Partida este programată pe arena din Copou, pe 29 noiembrie, cu începere de la ora 16:00.

Deși organizatorii au anunțat că la conferință vor fi prezenți primarul Iașului, Mihai Chirica, și managerul Politehnicii, Florin Briaur, aceștia au absentat.

Astfel, conferința a fost susținută doar de Massimo Domanico, președinte al D.M. Global Way, compania organizatoare a evenimentului, și Flavio Assi, din partea aceleiași companii, și de vicepreședintele Politehnicii, Dan Ștefan Cojocaru.

Singura informație nouă anunțată a fost faptul că juniorii de la Politehnica Iași și abonații clubului vor putea achiziționa bilete cu o reducere de 10 la sută.

În rest, au fost date declarații care au mai fost auzite și au rămas multe necunoscute, pe toate palierele: cine sunt jucătorii care vin la meci, de ce s-a avansat faptul că sunt discuții cu fotbaliști care au făcut parte din așa numita Generație de Aur a României, deși inițial s-a afirmat că aceștia nu vor fi prezenți în Copou, de ce s-a retras Manuel Onofrei dintre organizatori, după ce fusese prezentat la Primărie etc.

Vă vom ține la curent cu noutăți legate de evenimentul la care organizatorii spun că au vândut circa 4.000 de bilete. Prețul unui tichet de intrare costă, funcție de zonă, 265, 344 530 și 795 de lei, fără taxele de procesare.

