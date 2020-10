Multe şcoli reiau azi cursurile în mod normal, altele intră în scenariul roşu

Mai multe unităţi şcolare din judeţ, dar şi structuri ale unor şcoli sau clase de elevi vor relua începând de astăzi cursurile faţă în faţă după ce săptămânile trecute au fost identificate cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19, iar orele s-au susţinut online. Totodată, se suspendă cursurile la trei clase de la trei unităţi şcolare, preşcolarii de la Grupa mare B de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”, structura GPP nr. 27, elevii de la clasa a VI-a de la Şcoala Gimnazială „Paradis” şi preşcolarii de la grupa mică de la Grădiniţa „Happy Kittens” vor intra în scenariul roşu pentru 14 zile.

În cazul şcolilor care vor relua cursurile de mâine, acestea sunt Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” şi Colegiul Naţional „Mihai Sadoveanu”, unde a fost suspendată activitatea „faţă în faţă” cu elevii de la toate clasele, vor relua începând de astăzi cursurile în regim normal. Totodată, tot începând de azi vor relua cursurile „faţă în faţă” şi preşcolarii de la Grădiniţa PP 12 gurpa mică A, de la Grădiniţa PP 22 grupa mijlocie C. Alături de aceştia, şi elevii clasei a IX-a D de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, elevii clasei I de la Şcoala Primară Valea Satului, elevii de la clasa a V-a C de la Şcoala „George Călinescu” şi elevii clasei a XII-a E de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” vor relua cursurile faţă în faţă.

Pe lista unităţilor de învăţământ care vor relua începând de astăzi cursurile în regim normal se numără şi Şcoala „Seven Hills International School” Iaşi, unde au fost suspendate cursurile pentru elevii de la Stage 6, dar şi la Liceul „Al.I. Cuza” Iaşi, unde fuseseră suspendate orele pentru clasa a IV-a, şi la Şcoala Gimnazială „D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti, unde fuseseră suspendate orele la două clase. Începând cu data de 7 octombrie vor fi reluate cursurile faţă în faţă la Şcoala Postliceală Sanitară „Gr. Chica Vodă” Iaşi, clasa A9, grupa 2, la Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi, clasa a II-a, la clasa a VII-a A de la Colegiul Naţional, dar şi la stuctura Şcoala Primară Dumbrava, clasa a III-a şi a IV-a simultan şi de la grupa mare B de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 26. Tot de miercuri vor reveni la orele faţă în faţă şi toţi elevii de la Liceul Tehnologic Agricol Miroslava.