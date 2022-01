Multe și mărunte:

Campioana României la baschet masculin, „U” Banca Transilvania Cluj, a învins marţi, în deplasare, formaţia spaniolă Unicaja Malaga, scor 79-73 (43-41), în primul meci din grupa K, faza Top 16, a Basketball Champions League. MVP-ul echipei clujene a fost Elijah Stewart, cu 26 de puncte, urmat de Brandon Brown (15) şi Karel Guzman (10). U BT Cluj va juca următoarea partidă din grupă în 1 februarie, pe teren propriu, cu formaţia ucraineană BC Prometei din Dniprodzerjînsk .Într-un baraj de calificae în grupa B, Prometei a învins după prelungiri, scor 82-79 (36-36, 75-75) formaţia israeliană Hapoel Ierusalim. A patra echipă din grupa K este Filou Oostende (Belgia).

Lucescu nu pleacă de la Kiev

Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a negat informaţiile apărute în presa ucraineană, conform cărora ar negocia cu Andri Şevcenko preluarea echipei sale.”Vă spun sincer: nu iau în considerarea numrea lui Şevcenko în funcţia de antrenor principal al echipei Dinamo. Nu am niciun motiv. Am un antrenor activ, al cărui contract a fost prelungit până în vara anului 2024”, a spus Surkis. Clubul italian Genoa a anunţat, la 15 ianuarie, că a renunţat la serviciile antrenorului ucrainean Andri Şevcenko .

Rotariu, împrumutat în Turcia

Atacantul Dorin Rotariu a fost împrumutat de Ludogoreţ la echipa Atromitos Atena, penultima clasată în prima ligă din Grecia. Clubul grec are posibilitatea unui transfer definitiv la finalul perioadei de împrumut, care se termină în vară. Jucătorul de 26 de ani a mai evoluat în careră la Politehncia Timişoara, Dinamo, Club Bruges, Mouscron, AZ Alkmaar, Astana şi este din vara trecută la campioana Bulgariei. În acest sezon, el a jucat 11 meciuri în toate competiţiile la Ludogoreţ şi a marcat un gol.Atromitos ocupă locul 13, penultimul, cu zece puncte din 17 jocuri.

Remacle a ajuns la Cluj

După ce l-a transferat pe Victor Dican la FC Botoşani, divizionara secundă Universitatea Cluj a anunţat împrumutul belgianului Martin Remacle de la moldoveni. Fostul internaţional de tineret al Belgiei evolueză pe poziţia de mijlocaş central. Martin Remacle a făcut primii paşi în fotbal la Standard Liege. La 19 ani a debutat la nivel de seniori la cel mai înalt nivel, într-un meci de campionat al celor de la Standard Liege cu KV Kortrijk. În România, a evoluat la Pandurii Târgu Jiu, la FC Voluntari şi FC Botoşani.

Marinică face istorie

Malawi, naţionala antrenată de Mario Marinică, a fost învinsă la Yaoundé, cu scorul de 1-2(1-1), de Maroc, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie găzduită de Camerun. Gabadinho Mhango a deschis scorul pentru Malawi, în minutul 7, dar atacantul de la FC Sevilla, Youssef En Nesyri ('45+2(şi fundaşul de la PSG Achraf Hakimi ('70) au întors scorul. Malawi a scris deja istorie la această ediţie a CAN, la care a trecut pentru prima dată de faza grupelor. Mario Marinică este director tehnic al federaţiei din Malawi, dar conduce echipa la CAN alături de antrenorul Meck Mwase. Românul are 56 de ani şi a antrenat în Liga I echipe precum Gloria Buzău, Sportul Studenţesc, FC Argeş sau Rapid.

Djokovic, aşteptat în Dubai

Tenismanul sârb Novak Djokovic este înscris la turneul de 500 de puncte de la Dubai, programat în perioada 21-26 februarie, informează mundodeportivo.es. Djokovic va putea intra normal în Emiratele Arabe Unite. În regulile de călătorie se solicită mai multe teste PCR, dar nu există alte prevederi care să împiedice accesul. Cu 72 de ore înainte de zbor, trebuie efectuat un test PCR cu rezultat negativ, cu şase ore înainte, altul, iar la Dubai, ultimul. Nu există o reglementare despre vaccinaţi sau nevaccinaţi. În Emirate, o proporţie foarte mare a cetăţenilor este vaccinată.

Steaua, în coada grupei

Campioana României la polo, Steaua Bucureşti, a fost învinsă, marţi, în deplasare, de formaţia Waspo Hanovra, scor 12-13 (2-5, 2-2, 5-3, 3-3) în grupa B a Ligii Campionilor. După opt etape, Steaua Bucureşti ocupă locul VIII (ultimul) , cu 3 puncte, În etapa a IX-a, steliştii vor juca, în deplasare, cu Steaua Roşie Belgrad, în 8 februarie. Turneul final al Ligii Campionilor va avea loc între 30 iunie şi 2 iulie 2022.

Sporting rămâne pe dinafară

Camera de apel a Comisiei pentru control financiar al cluburilor din cadrul UEFA (CFCB) a respins recursul clubului Sporting Lisabona împotriva amenzii economice şi a excluderii din competiţiile europene de fotbal timp de trei sezoane, pentru neîndeplinirea cerinţei de a nu avea datorii restante. Aşa cum a anunţat UEFA, acest organism a confirmat excluderea echipei lusitane din următoarea competiţie de club (Liga Campionilor, Europa League sau Conference League) pentru care se va califica în sezoanele 2022/2023, 2023/2024 şi 2024/2015, cu excepţia cazului în care, înainte de 31 ianuarie, va putea face dovada că a virat suma pe care trebuia să o plătească până la data de 15 ianuarie, în virtutea unui acord de conciliere cu un alt club, încheiat în noiembrie anul trecut. Rezoluţia comunicată marţi confirmă şi amenda de 250.000 de euro aplicată clubului portughez.