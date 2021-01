Multe și mărunte:A murit un mare antrenor

Bogdan Macovei, antrenor de handbal cu care naţionala feminină ocupa locul 4 la CM din 1999, a decedat la 67 de ani. Bogdan Macovei a fost una din personalităţile discrete, dar foarte respectate din handbalul românesc.A activat la nivel de club, echipe naţionale, România şi Macedonia, la nivel FR Handbal şi al forului european.Între realizările sale se numără locul 4 obţinut cu naţionala României la Campionatul Mondial din 1999, unde Carmen Amariei a devenit golgeter, iar în carieră a contribuit decisiv şi la calificarea reprezentativei la Jocurile Olimpice din 2000. Tot la nivel de echipe naţionale a pregătit Macedonia, unde a rămas foarte apreciat, cu atât mai mult cu cât a condus Kometal Skopje cu succes în Liga Campionilor.În România a cucerit titlul cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, în 1999 şi 2000.

Mai joacă şi Torje

Mijlocaşul Gabriel Torje a semnat un contract cu formaţia turcă Bandirmaspor, a anunţat clubul de ligă secundă. În cariera sa, Torje (31 de ani) a mai jucat pentru Politehnica Timişoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Groznîi, Karabukspor şi Larisa. După 17 etape în campionatul Turciei, Bandirmaspor ocupă locul 10, cu 24 de puncte.

Calendarul Formulei 1

Sezonul 2021 de Formula 1 va începe la 28 martie, în Bahrain, iar Grand Prix-urile Australiei şi Chinei au fost amânate. Cursele de la Melbourne şi Shanghai erau prevăzute la 21 martie, respectiv 11 aprilie, dar au fost amânate pentru 21 noiembrie şi o dată ce urmează să fie anunţată. În calendar a intrat şi circuitul italian de la Imola, unde cursa va avea loc la 18 aprilie. Sezonul cuprinde 23 de curse şi se va încheia în 12 decembrie, la Abu Dhabi.

Nu renunţă la Jocuri

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au dezminţit informaţiile conform cărora înfebruarie ar urma să aibă loc discuţii privind o eventuală anulare a competiţiei prevăzute în iulie. Într-un discurs adresat personalului Tokyo-2020, directorul general al Comitetului de Organizare, Toshiro Muto, a calificat drept „informaţii false” speculaţiile din presa japoneză conform cărora soarta JO va fi discutată în februarie cu membrii Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). „Când apar acest gen de informaţii, anumite persoane pot fi îngrijorate. Ţin să spun că noi nu ne gândim deloc la acest lucru şi aceste articole sunt false”, a declarat Muto. Jocurile Olimpice ar urma să înceapă la 23 iulie.

Întâi familia, apoi racheta

Tenismanul american John Isner, locul 25 mondial, a anunţat că nu va participa la Australian Open din cauza restricţiilor legate de Covid-19. „În acest stadiu al carierei şi al vieţii mele, mereu am avut posibilitatea de călători alături de familia mea. Iar în acest an la Melbourne nu va fi cazul”, a declarat Isner. Organizatorii Australian Open au impus o perioadă de carantină strictă de 14 zile pentru jucătorii veniţi din străinătate care doresc să participe la turneul ce începela 8 februarie. „Pot înţelege acest lucru. Dar nu vreau să fiu departe de familia mea atât de mult timp, aşa că am decis să rămân acasă”, a precizat Isner. În vârstă de 35 de ani, Isner este tatăl a doi copii.