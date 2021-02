Multe și mărunte:”Stejarii” câştigă la masa verde

Naţionala de rugby a României a câştigat “la masa verde”, cu 28-0, victorie cu bonus ofensiv – 5 puncte, meciul cu Belgia din ultima etapă a ediţiei 2020 a Rugby Europe Championship. Decizia a fost luată de către Colegiul Director al Rugby Europe, care s-a reunit ieri. Programată pentru data de 7 februarie, la Craiova, pe Stadionul “Ion Oblemenco”, partida dintre România şi Belgia a fost suspendată după ce Rugby Europe a anunţat că a fost informată că delegaţia belgiană nu poate părăsi ţara pentru a ajunge în România. Clasamentul ediţiei 2020 a Rugby Europe Championship, va fi definitivat după disputarea pe 7 februarie a celor două meciuri restante, Spania – Portugalia şi Georgia – Rusia.

Hagi încântă la Glasgow

Mijlocaşul Ianis Hagi a marcat golul victoriei echipei Glasgow Rangers în meciul St. Johnstone, scor 1-0, din etapa a XXVII-a a campionatului Scoţiei. Hagi, care a fost titular, a marcat în minutul 52, cu un şut din afara careului, sub bară. El a fost înlocuit în minutul 81, cu Glen Kamara. În clasament, Rangers cu 75 de puncte, urmată de Celtic cu 52 de puncte şi Hibernian (46 p). Echipa antrenată de Steven Gerrard are două jocuri în plus faţă de Celtic şi unul faţă de Hibernian.

Barça pe valuri

Formaţia FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 5-3 după prelungiri, echipa Granada, în sferturile de finală ale competiţiei, meci la care adversarii au condus cu 2-0. Kenedy ('33) şi Soldado ('47) au marcat de două ori pentru Granada, dar „catalanii” au trimis meciul în prelungiri, prin Griezmann ('88) şi Jordi Alba ('90^2). Griezmann a mai punctat odată în min. 100, dar numai după trei minute Granada a mai primit un penalty pe care l-a transformat Vico. De-abia în repriza a doua a prelungirilorm De Jong şi Alba au făcut diferenţa pentru Barça. Anterior, s-au calificat în semifinale FC Sevilla şi Levante. Ultimul sfert de finală este Betis Sevilla-Athletic Bilbao.

Tigrii cu sombrero au făcut safteaua

Echipa mexicană Tigres UANL s-a calificat în semifinale la Cupa Mondială a Cluburilor din Qatar, după ce a învins, scor 2-1, formaţia sud-coreeană Ulsan Hyundai . Pentru mexicani a marcat Andre-Pierre Gignac, în minutele 38 şi 45+5 (penalty), în timp ce pentru sud-coreeni a înscris Hee Kim-ki minutul 24. În semifinale, Tigres va evolua contra formaţiei braziliene Palmeiras. Tot ieri s-a jucat meciu dintre va juca meciul Al Duhail (Qatar) - Al Ahly (Egipt), învingătoarea urmând să evolueze în semifinale cu Bayern München.

Umilite de Cehia

Naţionala de baschet feminin a României a fost învinsă, joi, la Istanbul, de reprezentativa Cehiei, scor 52-100 (25-58), în penultimul meci din grupa D a EuroBasket 2021. În urma rezultatului, Cehia rămâne liderul grupei, cu 9 puncte, iar România, cu 6, se află pe ultima poziţie a clasamentului. În ultimul meci din grupă, România va întâlni, sâmbătă, Italia. La turneul final al EuroBasket 2021 se va califica câştigătoarea fiecăre grupe din cele 9 preliminare, plus cinci echipe de pe locul secund, cu cea mai bună linie de clasament. Cele 14 echipe naţionale se vor alătura gazdelor competiţiei, Franţa şi Spania.

Decizie majoră de la WADA

Agenţia Mondială Antidoping (WADA) va interzice în totalitate utilizarea glucocorticoizilor în competiţii, indiferent care este forma lor de administrare, începând cu anul 2022, o decizie pe care Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) o salută, Cerută de mult timp de numeroşi factori implicaţi în ciclism, interzicerea totală a glucocorticoizilor în competiţii va fi aprobată în curând de WADA. „Această schimbare adoptată de Comitetul Executiv al WADA va fi pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2022, astfel că UCI va avea suficient timp pentru a informa şi sensibiliza cicliştii, anturajul acestora şi profesioniştii din sănătate privind subiectul utilizării adecvate a glucocorticoizilor în scopuri clinice în contextul luptei împotriva dopajului”, precizează UCI.