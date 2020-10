Multe și mărunte:Alarmă la CSM

Cristina Neagu, componentă de bază a echipei feminine de handbal a clubului CSM Bucureşti, a fost confirmată pozitiv la testul RT-PCR pentru diagnosticarea Covid-19, test efectuat săptămâna trecută. „Încă de la început, dorim să îi asigurăm pe toţi fanii echipei noastre şi ai Cristinei Neagu de faptul că starea generală de sănătate a sportivei este una bună, fiind în legătură permanentă cu staff-ul medical al echipei. Testele repetate la care sunt supuse jucătoarele noastre au făcut ca situaţia să fie în permanenţă sub control. Ţinem să precizăm că, înainte de a fi depistată pozitiv, Cristina Neagu nu a intrat în contact cu nicio altă coechipieră. .În aceste condiţii, deplasarea echipei CSM Bucureşti în Norvegia, pentru partida cu Vipers Kristiansand, meci contând pentru etapa a IV-a a grupelor Ligii Campionilor, nu este în pericol”, a anunţat CSM Bucureşti.La rândul ei, Cristina a ţinut să-şi asigure suporterii că este OK: „După cum aţi aflat deja, săptămâna trecută am fost testată pozitiv pentru coronavirus. Starea mea generală de sănătate este una bună şi abia aştept să mă pot întoarce la antrenamente! Aveţi grijă de voi, purtaţi mască şi protejaţi-vă, pentru că virusul nu ocoleşte pe nimeni! Este încă un hop pe care îl am de trecut şi mă voi întoarce, ca de fiecare dată, şi mai puternică”, a scris jucătoarea CSM Bucureşti, pe Facebook. Partida dintre Vipers Kristiansand şi CSM Bucureşti are loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00 (ora României) şi poate fi urmărită în direct pe Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport.

Simion, spre centura mondială

Viorel Simion luptă să revină în boxul mondial, de data aceasta la categoria uşoară. Adversarul românului, în meciul transmis în direct de TVR 1 joi, de la 21.30, este ucraineanul Denis Berincik, deţinătorul centurii WBO International. După marile lupte ale lui Doroftei şi Bute, boxul profesionist revine la TVR. Viorel Simion, supranumit „Bombardierul din Carpaţi, se reinventează la 39 de ani şi încearcă să ajungă la gloria celor patru campioni mondiali români, Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute şi Adrian Diaconu. Premiul cel mare, pentru care se va bate românul, este centura WBO Internaţional la categoria uşoară, victorie care îi poate deschide pugilistului român drumul spre titlul mondial,

Cine ne fluieră, lângă gheizere

Arbitrul sloven Damir Skomina (44 ani) va conduce la centru meciul Islanda - România, semifinala pentru barajul la Euro-2020. Skomina va fi ajutat de asistenţii Jure Praprotnik şi Rober Vukan, în vreme ce al patrulea oficial este Rade Obrenovic. Islanda-România va beneficia de arbitraj VAR, sarcina revenindu-i spaniolului Juan Martinez Munuera, ajutat de Slavko Vincic din Slovenia. Skomina (44 ani) a mai oficiat la România-Polonia 0-3 în 2016, meci din preliminariile CM 2018.

Mircea Sandu, trimis în judecată

Fostul preşedinte al FRF Mircea Sandu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani, în dosarul care vizează modul în care a fost construită Baza Sportivă de la Buftea, judeţul Ilfov. Potrivit procurorilor, în vederea atingerii scopului infracţional, „a fost creat un circuit fictiv prin intermediul căruia au fost încheiate succesiv contracte de antrepiză şi subantrepiză între mai multe societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional, prin intermediul cărora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele încheiate cu instituţia cu priofil sportiv.”, au transmis procurorii

Sprint cu fotofiniş

Ciclistul francez Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a câştigat la sprint etapa a patra a Turului Italiei, disputată marţi pe distanţa de 140 km între Catania şi Villafranca Tirrena. Arnaud Demare s-a impus in extremis, la fotofiniş, în faţa slovacului Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) şi a italianului Davide Ballerini (Quick-Step). Joao Almeida rămâne lider la general în acest Giro. Almeida a primit două secunde de bonificaţie într-un sprint intermediar care îl desparte în clasamentul general f de ecuadorianul Jonathan Caicedo (Education First). Pe locul trei este spaniolul Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), la 39 sec.

Ultimele transferuri

CFR Cluj – Latovlevici (Kisvarda), Carnat (Sepsi); CSU Craiova: Ofosu (Botoşani, trei ani), Căpăţînă (Voluntari, 4 ani), Mamut (Inter Zaprisic); Sepsi OSK: Petrila (CFR, împrumut un an); Dinamo: Ba (Rayo Vallecano); Gaz Metan: Ze Manuel (Boavista, doi ani), Valente (Maritimo, doi ani); FC Argeş: Drăghici (Craiova, împrumut şase luni); Astra: Montini (Dinamo, doi ani)

PSG se înfruptă de la Barcelona

Paris Saint-Germain l-a achiziţionat pe mijlocaşul brazilian Rafinha de la FC Barcelona chiar înainte de încheierea perioadei de mercato. Rafinha a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2023. În vârstă de 27 de ani, Rafinha a fost format la FC Barcelona, unde a trecut la profesionişti în 2011. El a câştigat cu FC Barcelona Liga Campionilor şi de trei ori campionatul Spaniei (2015, 2016 şi 2019). La PSG, el va evolua cu numărul 12.