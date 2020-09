Multe și mărunte:Bayern a luat şi Supercupa

Echipa Bayern München, deţinătoarea Ligii Campionilor, a câştigat Supercupa Europei pentru a doua oară în istoria sa, după ce a învins, joi, la Budapesta, cu scorul de 2-1, după prelungiri, formaţia FC Sevilla, deţinătoarea Ligii Europa. FC Sevilla a deschis scorul în minutul 13, prin Ocampos, care a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după un fault al lui Alaba asupra lui Rakitic. Bayern a egalat prin Goretzka, care a înscris din pasa lui Lewandowski. Golul victoriei echipei bavareze a fost marcat de Javi Martinez, cu capul, de la 8 metri, în minutul 104. În minutul 51, Bayern a marcat prin Lewandowski, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid în urma consultării sistemului VAR. UEFA a autorizat, la acest meci, revenirea spectatorilor în tribune, în limita a 30 la sută din capacitatea stadionului.

Bălan s-a colorat în vişiniu

Adrian Bălan este noul atacant al Rapidului, semnând un contract valabil pe un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Jucătorul de 30 de ani a jucat în sezonul trecut pentru Hermannstadt, după ce a mai trecut pe la Politehnica Iaşi, FC Voluntari, Sportul Snagov şi Dinamo Bucureşti.”Este o onoare pentru mine să semnez cu un club precum Rapid, sunt bucuros să pot juca pentru un asemenea club şi îmi doresc să ajut clubul să ajungă acolo unde îi este locul, în prima ligă din România”, a spus Adi Bălan. Bălan a şi marcat în noul sezon al primei ligi, în partida Hermannstadt – Academica Clinceni (2-2), având trei jocuri bifate dintre cele patru disputate de sibieni în această stagiune.

O campioană mondială la Baia Mare

Conducerea CS Minaur anunţă transferul pentru un sezon (cu posibilitate de prelungire pentru încă unul) al handbalistei Karoline Helena de Souza, campioană mondială în 2013 cu naţionala Braziliei.Noua jucătoare de la Minaur s-a născut în 24 aprilie 1990 la Paranaguá (Brazilia), are 1,81 m şi joacă pe postul de inter stânga. Ea va evolua la echipa băimăreană cu numărul 11.Karoline a evoluat la AD Estrela de Guarulhos, apoi la UCS Caxias do Sul (2011), după care s-a transferat în Europa, la Siófok KC (2011-2012). A trecut apoi la Hypo Niederosterreich (2012-2013), TTH Holstebro (2013-2014), Nykobing Falster (2014-2016), Váci NKSE (2016-2019) şi Mosonmagyaróvári KC SE (2019-2020). Are 53 de selecţii în echipa naţională a Braziliei, cu care a cucerit titlul mondial în 2013 (Serbia).

Dusan Uhrin, suspendat

Clubul Gaz Metan Mediaş a anunţat, ieri, că a decis suspendatea contractului tehnicianului Dusan Uhrin. “În contextul noilor evenimente petrecute, Clubul Gaz Metan Mediaş a luat măsura suspendării contractului antrenorului principal Dusan Uhrin, pe durata cercetării disciplinare a acestuia. Facem precizarea că la partida pe care Gaz Metan o va disputa sâmbătă după-amiază în deplasare cu Academica Clinceni, pe banca tehnică a echipei va sta team-m anagerul Flavius Boroncoi. Alături de acesta va fi a ntrenorul secund Bogdan Pătraşcu, dar şi ceilalţi membrii ai staff-ului tehnic”, se arată pe site-ul grupării. Uhrin a preluat conducerea tehnică a echipei din Mediaş în luna iunie. El a semnat un contract pe un sezon, cu opţiune de prelungire.

Un nou protocol la meciurile de fotbal

Comitetul de Urgenţă al FRF a aprobat, ieri, noul protocol care reglementează desfăşurarea competiţiilor fotbalistice în contextul pandemiei de coronavirus.Actualizarea documentului vine ca urmare a modificării şi completării ordinului comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Sănătăţii.Potirvit frf.ro, modificările sunt în ceea ce priveşte numărul de persoane ce vor avea acces în Zona 1 şi Zona 2. Astfel, în Zona 1, la nivelul terenului de joc, numărul a crescut de la 80 la 120, iar în Zona 2 a ajuns la 130 de persoane de la 100, cât era înainte.De asemenea, în ceea ce priveşte mass-media, numărul fotografilor a crescut de la 5 la 16, iar numărul jurnaliştilor cu acces la masa presei s-a dublat, ajungând la 20.

Buia, cooptat la Timişoara

Poli Timişoara, prin administratorul special Petre Muşat, a ajuns la un acord cu Romulus Buia, care completează staff-ul tehnic al echipei şi va ocupa poziţia de director tehnic la gruparea din Liga 3. Născut pe 15.07.1970, Buia a avut o lungă carieră de fotbalist. A purtat de două ori tricoul echipei naţionale şi a jucat, printre altele, pentru FC Baia Mare, Universitatea Craiova, Sportul Studenţesc sau Dinamo Bucureşti. Ca antrenor, s-a remarcat prin rezultatele obţinute la FC Baia Mare şi la Comuna Recea, ocupând ultima oară postul de director tehnic la Minaur Baia Mare.