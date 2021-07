Multe și mărunte:Becali, iarăşi amendat

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a fost sancţionat, joi, de Comisia de Disciplină şi Etică a FRF cu suma totală de 30.000 de lei pentru jigniri la adresa arbitrilor în două dosare deschise de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA).Conform regulamentului, pentru recidivă la aceeaşi abatere Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a dublat penalitatea financiară. Astfel, Becali a primit în al doilea dosar o sancţiune în valoare de 20.000 de lei.

Un belgian pe mâna lui Mutu

FCU Craiova 1948 a anunţat, joi, că a obţinut serviciile fotbalistului Sekkou Sidibe, ultima dată component al echipei FC Emmen. Sekkou Sidibe a fost component al naţionalelor under 15, under 16, under 17 şi under 18 ale Belgiei. FCU Craiova 1948 va întâlni echipa CFR Cluj, vineri, în deplasare, de la ora 21.30, în prima etapă a Ligii I.

Giroud la PSG

Directorul tehnic al AC Milan, Paolo Maldini, a confirmat faptul că atacantului francez Olivier Giroud de la Chelsea va juca pentru AC Milan. Campionul mondial francez, în vârstă de 34 de ani, este aşteptat să semneze un contract pe doi ani cu vicecampioana Italiei, la care evoluează şi portarul Ciprian Tătăruşanu. Campion al Franţei cu Montpellier, în 2012, Olivier Giroud a purtat tricoul formaţiei Arsenal din 2012 până în 2018, înainte de a semna pentru Chelsea. El are 110 selecţii şi 46 de goluri marcate pentru echipa naţională a Franţei.

Robben se retrage

Fostul internaţional olandez Arjen Robben şi-a anunţat retragerea din cariera de forbalist la vârsta de 37 de ani. Robben şi-a mai anunţat retragerea din activitatea sportivă în 2019, dar a revenit în fotbal vara trecută, când a semnat un contract cu Groningen, clubul la care s-a format. Însă accidentările nu i-au permis să joace prea mult în sezonul trecut. Arjen Robben şi-a început cariera profesionistă la FC Groningen, în 2002, înainte de a ajunge la PSV (2002-04). El a mai jucat la Chelsea (2004-07), Real Madrid (2007-09) şi la Bayern München, unde a evoluat timp de zece ani.

Evans testat pozitiv

Daniel Evans, locul 28 ATP, cel mai bine clasat tenisman britanic, a fost nevoit să renunţe la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Evans, în vârstă de 31 de ani, a declarat că este „extrem de dezamăgit” de acaestă situaţie şi că a intrat în izolare, în conformitate cu reglementările guvernamentale. Evans a declarat că nu poate să se antreneze corespunzător pentru a fi pregătit în vederea primelor sale Jocuri Olimpice.El a fost înlocuit la dublu cu Jamie Murray, fratele mai mare al lui Andy, care va face pereche cu Neal Skupski