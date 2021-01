Multe și mărunte:Bronz atletic pentru Maria

Sportiva ieşeană Maria Andone de la Liceul cu Program Sportiv, a obţinut medalia de bronz în proba de aruncarea greutăţii de 4 kg la Campionatele Naţionale de atletism indoor, care se desfăşoară la Bacău. Maria Andone, pregătită de tatăl ei, Laurenţiu Andone, profesor şi antrenor la LPS, a aruncat bila la 10,74 m şi a fost precedată de Ioana Ţigănaşu (CS Ceahlăul Piatra Neamţ) – 13,71 m şi Bianca Ciobnu (CA Roman) – 11,13 m.

Minune mare, a câştigat Vâlcea

Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a obţinut duminică, în deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, cu formaţia croată Podravka Koprivnica, scor 27-25 (15-13). Principala marcatoare pentru SCM a fost Evghenia Minevskaia 7 goluriÎn urma rezultatului, SCM Râmnicu Vâlcea se află tot pe ultimul loc al grupei, cu 2 puncte, precum şi cu patru partide amânate din motive pandemice. Lider neînvins în grupa B este Gyor ETO (17 puncte), care şi deţine trofeul.

Jale cu fetele de la CSM

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia norvegiană Vipers Kristiansand, scor 22-29 (9-14), în meci contând pentru etapa a XI-a din grupa A a Ligii Campionilor. Principala marcatoare a CSM Bucureşti a fost Cristina Neagu,10 goluri. Echipa CSM se află pe locul III în grupă, cu 11 puncte, după Rostov-Don (15) şi Metz (12). Vipers urcă pe locul IV cu 10 puncte, şi are cinci partide mai puţin disputate din motive pandemice, care au condus la amânări de meciuri.

Brăila, o surpriză plăcută

Echipa de handbal feminin Dunărea Brăila a remizat duminică, în deplasare, cu formaţia rusă Kuban Krasnodar, scor 25-25 (15-13), în al doilea meci din grupa D a EHF European League. Principalele marcatoare pentru Dunărea Brăila au fost Maria Kanaval şi Marina Dmitrovic, ambele cu câte 7 goluri. În celălalt meci al rundei, formaţia maghiară Siofok a învins în Franţa cu 35-24 echipa Fleury-Loret.În clasament, Siofok şi Dunărea au câte trei puncte, Kuban – două, iar Fleury – zero.

Petrescu, învins de umbra lui Şumudică

Formaţia Kayserispor a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-2, de echipa Gaziantep FK, în primul meci cu Dan Petrescu pe banca tehnică. La partida contând pentru etapa a XIX-a a campionatului Turciei, Alexandru Maxim a marcat golul de 2-1 pentru gazde. Maxim, care a jucat până în minutul 83, a înscris în minutul 77, din penalty, Tot la gazde, Alin Toşca a fost integralist, iar la oaspeţi a jucat pe toată durata partidei Cristian Săpunaru. Primul gol al învingătorilor a fost marcat de Kvrzic de la Kayserispor, în minutul 31, în propria poartă. Pentru echipa lui Petrescu a înscris Kolovetsios, în minutul 61.

Radu, stâlp de nădejde la Lazio

Fundaşul Ştefan Radu a jucat,pentru a 20-a oară într-un derbi capitolin, după ce a fost titular în meciul câştigat de Lazio, scor 3-0, cu AS Roma, din campionatul Italiei, informează presa italiană. Doar Giuseppe Wilson (1969-1978 şi 1978-1980) are mai multe derbiuri jucate: 23. Fundaşul român este pe locul II în ceea ce priveşte numărul total de prezenţe în toate competiţiile pentru Lazio, cu 395 de meciuri. Doar Giuseppe Favalli (1992-2004), 401, are mai multe jocuri în tricoul lazialilor decât Radu. Jucătorul român a fost transferat de la Dinamo la echipa romană în ianuarie 2008.