Multe și mărunte: Buş a semnat cu Becali

Atacantul Sergiu Buş, care a evoluat ultima dată la Gaz Metan Mediaş, a semnat, ieri, un contract pe trei ani cu FCSB şi a fost prezentat într-o conferinţă de presă. „A fost foarte scurtă negocierea. Ieri, domnul Becali l-a sunat pe Bogdan Apostu, agentul meu. Eu aflasem tot ce vorbea domnul Becali cu Bogdan. M-am decis cu soţia cred că în zece minute” a declarat Buş. Sergiu Buş, 27 de ani, a mai evoluat la CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, ASA Târgu Jiu, Corona Braşov, ŢSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Salernitana, Astra Giurgiu şi Levski Sofia.

Începe ro-mercato

Începând de astăzi, cluburile din România pot legitima jucători pentru sezonul care urmează. Perioada de transferuri se va încheia la data de 5 octombrie 2020, informează FRF. Situaţia generată de pandemia COVID-19 a dus la o serie de modificări şi nu doar în ceea ce priveşte calendarul competiţional. Astfel, în cadrul şedinţei de Comitet Executiv din 25 iunie 2020 a fost aprobată noua perioadă de transferuri pentru sezonul viitor. În urma decalării calendarului competiţional, aceasta a început azi şi se va încheia la data de 5 octombrie 2020. În urma acestei modificări, se păstrează totuşi intervalul de 12 săptămâni, fiind vorba mai exact de 84 de zile, timp în care cluburile din România vor putea face transferuri.

CFR ţine aproape

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a VI-a a play-off-ului Ligii I. Clujenii s-au revenit la un punct de liderul Universitatea Craiova. Golurile au fost marcate de Deac ('39-penalty) şi Djokovic ('49). În min. 81, fundaşul Kevin Boli de la CFR a fost eliminat direct. În clasament, CFR Cluj are 40 de puncte, iar Universitatea Craiova are 41 de puncte. Etapa viitoare, CFR Cluj joacă sâmbătă cu FCSB, în Capitală, iar Universitatea Craiova se va deplasa duminică, la Botoşani.

Încă un meci amânat în L2

Partida FC Argeş – CS Mioveni a fost amânată după ce o persoană din cadrul clubului piteştean a fost depistată pozitiv cu virusul Sars-CoV-2. Departamentul de competiţii al Federaţiei Române de Fotbal a amânat meciul programat ieri de la ora 20.00, iar meciul va fi reprogramat în prima dată disponibilă. FRF precizează că partidele amânate vor fi reprogramate în ordinea amânării acestora şi utilizând toate datele disponibile din calendarul competiţional. Decizia a fost luată având în vedere discuţiile avute cu reprezentanţii celor şase formaţii implicate în play-off-ul Ligii 2, în cadrul unei videoconferinţe ce a avut loc înainte de startul play-off-ului, pentru a stabili modul de acţiune pe mai multe scenarii posibile. DSP Argeş a demarat o anchetă epidemiologică la clubul din Piteşti.

Aproape de finiş

Real Madrid a învins,în deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa Granada, în etapa a XXXVI-a a campionatului spaniol de fotbal LaLIga. Ferland Mendy ('10) şi Benzema('16) au marcat golurile învingătorilor, în timp ce pentru oaspeţi a înscris Machis ('50).Cu două etape înaintea finalului sezonului şi după nouă victorii la rând, Real Madrid îşi păstrează avantajul de patru puncte în fruntea clasamentului. Madrilenii au acumulat 83 de puncte, iar FC Barcelona, ocupanta locului 2, are 79 de puncte. Real poate câştiga, joi, titlul cu numărul 34 din istorie, primul din 2017, dacă va învinge, pe teren propriu, echipa Villarreal. Granada este pe locul 10, cu 50 de puncte.