Multe și mărunte:Buzărnescu va juca la Australian Open

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu va fi prezentă pe tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, din postura de „lucky loser”, a anunţat, ieri Steaua TV, canalul de televiziune al CSA Steaua Bucureşti. Buzărnescu, sportivă legitimată la CSA Steaua, a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor de americanca Whitney Osuigwe, luna trecută, la Dubai. România va avea în total şase reprezentante la simplu, Simona Halep, Patricia Ţig, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan şi Mihaela Buzărnescu. Tragerea la sorţi a tablourilor principal de simplu va avea loc asrăzi la Melbourne, de la ora 09:00 (ora României).

Tricolorii înfruntă Albionul

Naţionala României va disputa în luna iunie două meciuri amicale, cu Georgia, pe teren propriu, şi cu Anglia, în deplasare. Partidele sunt programate la 2 iunie cea cu Georgia şi la 6 iunie cea cu Anglia. Stadioanele pe care se vor disputa cele două jocuri şi orele de start vor fi stabilite şi comunicate ulterior.Au trecut deja două decenii de la ultima întâlnire cu Anglia, locul 4 în clasamentul FIFA, calificată la EURO cu şapte victorii şi un singur eşec în preliminarii. La Euro-2000, în faza grupelor, tricolorii se impuneau cu 3-2 şi obţineau calificarea în sferturi. Palmaresul în faţa britanicilor este pozitiv. Din 11 întâlniri ne-am impus în 3, alte 6 s-au încheiat la egalitate, iar Anglia a câştigat de două ori. Toate succesele noastre au venit în meciuri oficiale, unul în preliminarii şi două la turnee finale. O singură dată britanicii s-au impus în dueluri cu miză, 1-0 la CM 1970 din Mexic.

Lipă a prins virusul

Vicepreşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Elisabeta Lipă a fost diagnosticată cu COVID-19. Elisabeta Lipă a confirmat la Antena 3 că a avut simptome uşoare şi că este în izolare acasă, sub supravegherea medicului. „Nu ştiu de unde am luat acest virus. Din păcate, acest virus poţi să-l iei de pese tot. Nu am nicio idee de unde m-am infectat, că m-am protejat. Aşa că, fiţi atenţi!”, ”, a declarat Lipă la Antena 3. Elisabeta Lipă are 56 de ani.

Acasă, pe terenul rivalei

Formaţia FC Hermannstadt a remizat, ieri, pe teren propriu, la Mediaş (!) scor 1-1, cu echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XXI-a a Ligii I.Mayoral a deschis scorul în min 57 pentru sibieni, iar Chamed a egalat în min 52. Într-un alt meci disputat ieri, Astra a învins cu 3-1, în deplasare pe FC Voluntari, goluri marcate de Stahl ('14), Budescu ('45^2) şi V.Gheorghe ('51), respectiv, I.Gheorghe ('69). În derbiul bucureştean:Dinamo – FCSB 0-1. A marcat Tănase, în min. 9

Adversare la baschet

Forul european de baschet (FIBA Europe) a anunţat, miercuri, în urma tragerii la sorţi, meciurile din optimile de finală ale Europe Cup. CSU Sibiu va juca în compania italienilor de la Reggio Emilia, iar CSM Oradea se va duela cu BC Dnipro din Ucraina.Meciurile vor avea loc la turneul numit „bulă epidemiologică”, programat între 23-25 martie, însă gazda nu a fost anunţată încă.Partidele sunt eliminatorii, iar după optimile programate în 23 martie vor urma sferturile din 25 martie, când cele două reprezentante ale României se vor întâlni, dacă se vor califica.Câştigătoarele din sferturi se vor califica la Turneul Final Four, de asemenea fără gazdă stabilită la acest moment. Faza finală a competiţiei se va disputa între 21-26 aprilie.

Teste frecvente la Tokyo

Sportivii participanţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi testaţi pentru coronavirus cel puţin din patru în patru zile, conform unui prim ghid dat publicităţii de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), relatează The Guardian şi L’Equipe. În ghid se menţionează că sportivii şi ceilalţi participanţi vor face testul pentru Covid-19 cu 72 de ore înainte de plecarea către Tokyo. După sosirea în Japonia, sportivii vor fi testaţi din nou, iar apoi vor face teste în mod regulat. Concurenţilor şi oficialilor li se recomandă să nu folosească transportul în comun fără permisiune. În plus, ei nu trebuie să facă excursii şi să meargă la restaurante. Ei îşi vor putea părăsi locul de cazare doar pentru a merge în locuri autorizate. În locurile în care au loc competiţiile de la JO nu vor avea acces persoanele cu temperatură mai mare de 37,5 grade.

Urmaşul Ducelui, la Lazio

Romano Floriani Mussolini, un fundaş dreapta de 18 ani şi strănepotul liderului fascist italian Benito Mussolini, a semnat un contract de jucător profesionist cu Lazio. Fiu al lui Mauro Floriani şi al Alessandrei Mussolini, fostă deputată europeană şi nepoata lui Benito Mussolini, tânărul jucător mai are nevoie de pregătire, conform lui Mauro Bianchessi, antrenorul său de la U18 de la Lazio. „Este un băiat umil, care nu s-a plâns niciodată, nici măcar când nu a jucat timp de doi ani. Pare promiţător, dar cred că încă nu este pregătit şi mai trebuie să progreseze pentru a deveni un adevărat jucător”, a declarat Bianchessi pentru Sky Sports