Multe și mărunte:Chindriş a salvat Craiova

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. Golurile au fost marcate de Cicâldău ('72) şi Gustavo('90+5), ambele din penalty. Primul penalty a fost acordat pentru un fault al lui Chindriş la Mihăilă. Chindriş a comis şi faultul din careu care a dus la acordarea celui de-al doilea penalty pentru oaspeţi. Clasament play-off: 1. Craiova – 44 p; 2. CFR Cluj – 40 p (-1 joc); 3.Astra – 33 p; 4.Botoşani – 29 p; 5. FCSB – 28 p (-1 j); 6.Gaz Metan – 25 p.

Nu se mai acordă „Ballon d'Or”

Balonul de Aur, cel mai important premiu al fotbalului mondial, nu va fi acordat în acest an, pentru prima oară de la înfiinţarea lui în 1956, din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii de la revista „France Footbal”l au anunţat luni că abandonarea unor ligi şi amânarea unor competiţii ca EURO 2020 şi Copa America nu ar fi permis un vot corect. „Circumstanţe excepţionale, decizii excepţionale. Un asemenea an unic, nu poate şi nu ar trebui să fie tratat ca un an obişnuit”, se arată în comunicatul France Football. Balonul de Aur 2019 a fost câştigat de argentinianul Lionl Messi, care deţine recordul de trofee câştigate (6), fiind urmat de celălalt star mondial, Cristiano Ronaldo (5).

Dinamo, direct în grupe

Federaţia Europeană de Handbal a confirmat că Dinamo va juca direct în Grupele EHF European League în sezonul viitor.În total, vor fi patru grupe de câte şase echipe (24 de echipe).Cele 12 echipe cu locul asigurat în grupe: ABANCA Ademar Leon, USAM Nîmes Gard, SC Magdeburg, Grundfos Tatabanya KC, HC Eurofarm Pelister, Orlen Wisla Plock, Dinamo Bucureşti, Cehovskie Medvedi, Kadetten Schaffhausen, Tatran Presov, Alingsas HK şi Besiktas Aygaz. Pentru celelalte 12 locuri vor avea loc două tururi preliminare. Din România, în primul tur preliminar sunt prezente Potaissa Turda şi HCDS Constanţa.

Erdogan, sultan şi la fotbal

Formaţia Istanbul Başakşehir a câştigat titlul în Turcia, duminică, după ce a învins în etapa a XXXIII-a a campionatului echipa lui Silviu Lung şi Cristian Săpunaru, Kayserispor, scor 1-0. Golul a fost marcat de Tekdemir, în minutul 19. Lung a apărat în minutul 36 un penalty. executat de Visca. Săpunaru şi Lung au fost integralişti. Meciul a fost întrerupt de două ori în repriza secundă, în total aproape jumătate de oră, din cauza unor pene de curent. Başakşehir, echipa sprijinită din umbră de preşedintele Turciei, Recep Erdogan, a câştigat primul să titlu, sub conducerea fostului internaţional, Okan Buruk.

Ruşii taie gazul la Sibiu

Echipa rusă Gazprom Rus-Velo a anunţat că este nevoită să renunţe la participarea sa la Turul ciclist al Sibiului, după ce Guvernul României a prelungit starea de alertă pe teritoriul ţării noastre. Gazprom Rus-Velo devine a treia echipă care renunţă la ediţia din acest an a Turului Sibiului, după ce echipa belgiană Alpecin-Fenix şi cea italiană Androni Giocattoli Sidermec au renunţat din cauza creşterii numărului de infectări cu COVID-19 în România. Ultimii trei câştigători ai cursei din judeţul Sibiu au fost reprezentanţi ai echipei Androni Giocattoli, columbienii Egan Arley Bernal Gomez (2017) şi Ivan Ramiro Sosa Cuervo (2018) şi costaricanul Kevin Manuel Rivera Serrano (2019).



Messi, „El Goleador”

Atacantul echipei FC Bareclona Lionel Messi a devenit pentru a şaptea oară, a patra la rând,cel mai bun marcator al campionatului spaniol de fotbal. Argentinianul a reuşit să înscrie 25 de goluri, patru mai multe decât atacatul francez al rivalei Real Madrid, Karim Benzema.. În schimb, portarul belgian de la Real Thibaut Courtois a primit Trofeul Zamora, care îl recompensează pe goal-keeper-ul cu cele mai puţine goluri primite. Campionatul spaniol de fotbal LaLiga s-a încheiat duminică. Real Madrid a devenit campioană, cu 87 de puncte, urmată de FC Barcelona, cu 82 de puncte, Atletico Madrid şi FC Sevilla, ambele cu câte 70 de puncte, toate aceste formaţii urmând a evolua în Liga Campionilor. Villarreal, Real Sociedad şi Granada, ocupantele locurilor 5-7, vor juca în Liga Europa. Au retrogradat Leganes, Mallorca şi Espanyol, formaţiile de pe locurile 18-20.





S-a stins Petrescu-”Fibră”

Dan Petrescu, fost arbitru, fost preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor şi fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, a decedat la vârsta de 75 de ani. În cariera lui, Dan Petrescu, cunoscut cu porecla „Fibră”, a fost 12 sezoane ca arbitru pe prima scenă a fotbalului românesc, adunând aproape 180 de partide în Divizia A, dar şi peste 40 de meciuri internaţionale. După terminarea carierei de arbitru, Dan Petrescu a ocupat funcţia de preşedinte CCA, de vicepreşedinte FRF, fiind pentru doi ani şi membru în Comisia UEFA de Arbitri.