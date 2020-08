Multe și mărunte:Creţu şi Axinte la naţională

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, joi, un lot format din 23 fotbalişti cu care va pregăti primele sale jocuri la conducerea primei reprezentative, cele cu Irlanda de Nord şi cu Austria, din Liga Naţiunilor.Printre cei convocaţi se numără, în premieră, şi fostul jucător al Politehnicii, Alexandru Creţu, în prezent la echipa slovenă Maribor. Ceilalţi jucători convocaţi sunt Tătăruşanu, Niţă, Lazar (portari), Nedelcearu, Chiricheş, Toşca, Dr.Grigore, Burcă, Hanca, Bancu, Ştefan (fundaşi), Nistor, Maxim, Stanciu, Cicâldău, Hagi, Deac (mijlocaşi), Iancu, Coman, Alibec, Puşcaş, S.Buş (atacanţi).Alţi şase fotbalişti se află pe lista de rezervă, staff-ul echipei naţionale urmând a apela la aceştia în cazul apariţiei vreunei indisponibilităţi: Bălgrădean, Val. Creţu, Ivan, Sorescu, M.Constantin şi Bordeianu. În lotul de tineret convocat de Adrian Mutu pentru meciurile cu Finlanda şi Malta a fost selecţionat portarul Politehnicii, Teodor Axinte.

Botoşani s-a calificat cu emoţii

Formaţia FC Botoşani s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Europa, după ce a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa kazahă Ordabasî Şimkent. Pentru FC Botoşani au marcat Holzmann ('25) şi Dugandzic ('33), iar pentru Ordabasi a înscris Mahlangu ('31). În minutul 12, portarul celor de la FC Botoşani, Papp, a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Diakhate. În finalul reprizei secunde, jucătorii kazahi au ratat două ocazii imense de egalare.Echipa FC Botoşani:Pap - Hăruţ, Chindriş, Şeroni, Holzmann - Mendoza, J. Rodriguez - Florescu, Ashkovski ('90- Ţigănaşu), Ofosu ('74 - Keyta) - Dugandzic ('90 +2 - Roman).

Bartomeu demisionează condiţionat

Preşedintele Josep Maria Bartomeu este pregătit să demisioneze de la FC Barcelona pentru ca Lionel Messi să rămână la club, anunţă presa catalană. Bartomeu are două condiţii: prima, ca atacantul argentinian că anunţe public că nu este de acord cu el, iar a doua: Messi să confirme că rămâne, dacă el demisionează. Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis,marţi conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă.

S-au retras „Bryan-ii”

Gemenii Bob şi Mike Bryan, în vârstă de 42 de ani, cel mai de succes dublu din istoria tenisului, şi-au anunţat retragerea din activitatea sportivă. Cei doi americani au pus capăt unei cariere de 22 de ani, Cei doi fraţi au obţinut împreună 16 trofee de Grand Slam şi 119 titluri în circuitul ATP.Bob şi Mike Bryan au terminat zece sezoane pe primul loc mondial, ocupând această poziţie 438 de săptămâni. În 2007, au contribuit la câştigarea Cupei Davis de către SUA, iar în 2012 au câştigat medalia de aur la Londra. Bryan-Bryan ocupă în acest moment locul 27 ATP, la egalitate. Din dublu, Bob a strâns aproape 16 milioane de dolari, iar Mike, aproape 17 milioane.

Jacobsen de-abia respiră

Ciclistul Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), care a suferit un accident grav în Turul Poloniei şi a fost în comă, a avut nevoie de 130 de puncte de sutură la faţă, mai are un singur dinte şi o coardă vocală încă îi este paralizată, a anunţat managerul său, Patrick Lefevre, care l-a vizitat pe sportiv la spital. “Medicii au scos 130 de puncte de sutură de pe faţa sa. Mai are un singur dinte şi o coardă vocală încă îi este paralizată. Încă nu ştie să respire corect. Este într-o stare mai proastă decât Remco Evenepoel (care a căzut în urmă cu zece zile în Turul Lombardiei). Fracturile lui Remco ar trebui să se vindece în şase săptămâni, însă în cazul lui Fabio Jakobsen, medicii vorbesc despre o convalescenţă de câteva luni”, a explicat Lefevre.

Nishikori spune „pas” la US Open

Tenismenul japonez Kei Nishikori s-a vindecat de Covid-19, dar a decis să nu participe la ediţia din acest an a US Open. „Sunt fericit să anunţă că am fost testat negativ pentru Covid. Voi relua uşor antrenamentul planificat mâine. Cu toate acestea, eu, consultându-mă cu echipa mea, am decis să nu joc la US Open anul acesta”, a declarat Nishikori, 30 de ani, locul 31 ATP, pe reţelele de socializare. La mijlocul acestei luni, Nishikori, aflat în Florida, a anunţat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus şi nu va participa la turneul Western&Southern Open, mutat de la Cincinnati la New York.