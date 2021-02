Antrenorul echipei Poli Iaşi, Andrei Cristea, a fost suspendat două etape şi a primit o penalitate sportivă de 360 lei din partea Comisiei de Disciplină a FRF, informează lpf.ro. Andrei Cristea a fost trimis în tribună în minutul 79 al meciului pierdut de Poli Iaşi, scor 2-3, cu Astra Giurgiu, din etapa a XXIII-a a Ligii I. Arbitrul Florin Andrei i-a arătat cartonaşul roşu şi l-a trimis în tribună în urma protestelor antrenorului la deciziile sale. De altfel, Cristea a avut şi un acces de nervi, el şutând în câteva obiecte aflate pe marginea terenului.

Fetele se întorc la Cluj

Federaţia Română de Tenis anunţă locul de desfăşurare a întâlnirii din Billie Jean King Cup (noul nume sub care se desfăşoară Fed Cup) dintre România şi Italia, din 16 şi 17 aprilie 2021, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, pentru acest meci echipa României revine în Sala Polivalentă din Cluj, cea care a găzduit, până acum, alte importante întâlniri ale echipei noastre de Fed Cup, în 2016, cu Cehia şi Germania, în 2018, cu Canada şi Elveţia, şi, în 2020, cu Rusia. Această întâlnire cu Italia a fost programată, iniţial, în 17 şi 18 aprilie 2020, dar în actualul context al Pandemiei de Coronavirus COVID-19, s-a decis reprogramarea ei. Echipa care va câştiga această întâlnire va juca în continuare în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup.

Mai sunt şanse la polo

Naţionala de polo a României a învins, miercuri, cu scorul de 12-7 (1-1, 4-4, 4-1, 3-1) reprezentativa Germaniei, la turneul preolimpic de la Rotterdam. În celelalte meciuri disputate ieri s-au înregistrat rezultatele: Rusia – Croaţia 14-13 (!), Olanda – Franţa 11-11.Înaintea ultimei runde care are loc astăzi clasamentul grupei B se prezintă astfel: 1. Rusia – 7 p; 2. Croaţia – 6 p;3. Olanda – 5 p; 4. Franţa – 3 p; 5. România – 3 p; 6.Germania - 0 p. Astăzi, tricolorii întâlnesc Franţa, celelalte partide fiind Rusia-Olanda şi Croaţia – Germania.Primele patru clasate din fiecare grupă merg în sferturi, iar la JO se califică primele trei clasate în turneu. În grupa A, conduce Muntenegru cu 8 puncte, urmată de Georgia (6), Grecia (4), Canada (2) şi Brazilia (2). A şasea echipă din grupă, Turcia, s-a retras din turneu.

Tigri răpuşi în bârlogul lor

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti a fost învinsă marţi, pe teren propriu, de formaţia IFK Kristianstad, scor 28-29 (14-12), în etapa a VIII-a a EHF European League. În urma rezultatului, Dinamo rămâne cu trei puncte în clasamentul grupei B, pe locul V şi va juca următorul meci tot pe teren propriu, în 19 februarie, restanţa cu Tatran Presov, din etapa a III-a, urmată de meciul în deplasare, cu USAM Nîmes, în 23 februarie. Dinamo mai are o restanţă, din 9 februarie (etapa 7), care e programată de EHF în 26 februarie, în deplasare. Marţi s-au mai jucat în etapa a opta meciurile dintre Tatran Presov – Sporting 24-21 şi Fuchse Berlin - USAM Nîmes 34-34

Kenin s-a operat de apendice

Americanca Sofia Kenin, deţinătoarea trofeului la Australian Open dar eliminată în turul doi înacest an, a anunţat că a fost operată de apendicită luni. „Am fost la medic din cauza unor dureri abdominale puternice. Am fost spitalizată luni şi operată într-un spital din Melbourne”, a spus sportiva. Americanca Sofia Kenin, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată, săptămânatrecută, în turul al doilea al Australian Open. Ea a fost învinsă, joi, cu scorul de 3-6, 2-6, de estona Kaia Kanepi, locul 65 WTA, după un meci de 64 de minute

UEFA a anulat „Liga Puştilor”

Comitetul Executiv al UEFA a decis, ieri, anularea ediţiei 2020/2021 a Youth League, competiţie în care era implicată şi echipa FC Viitorul U19. Anularea a fost decisă din cauza pandemiei de coronavirus, pentru protejarea sănătăţii jucătorilor.Iniţial, anul trecut, forul hotărâse amânarea startului competiţiei, dar diversele măsuri decise de autorităţile sanitare din Europa au evoluat de atunci, iar restricţiile de călătorie creează dificultăţi majore pentru cluburile participante, două dintre ele deja retrăgându-se din competiţie, a precizat uefa.com. Conform tragerii la sorţi care avusese loc în 27 ianuarie 2021, campioana României, FC Viitorul U19, ar fi trebuit să întâlnească în turul inaugural al competiţiei formaţia cipriotă APOEL Nicosia U19. Partida era programată în 3 martie, pe terenul echipei cipriote.

Ofertă din Israel

Israel a propus UEFA să găzduiască meciuri din cadrul Campionatului European, dar şi confruntări din Liga Campionilor sau din Liga Europa, în cazul în care din cauza pandemiei de coronavirus spectatorii nu vor avea acces pe stadioane în continuare, “Săptămâna trecută, federaţia israeliană a vorbit la forul continental despre posibilitatea de a găzdui în Israel anumite meciuri de la Euro-2020”, a declarat un purtător de cuvânt al forului din Israel. Oren Hasson şi Rotem Kemar, conducători ai federaţiei, au propus şi ca Israelul să găzduiască “etape cruciale ale Ligii Campioniloor şi Ligii Europa, dacă pandemia nu va permite organizarea meciurilor cu public în iunie şi iulie, în Europa”.Potrivit forului israelian, preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a spus că dacă nu va exista o evoluţie pozitivă în următoarele luni pe continent în ceea ce priveşte coronavirusul, posibilitatea ca Liga Campionilor să se dispute în Israel va fi luată în calcul.