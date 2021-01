Multe și mărunte: Dan Petrescu, prezentat oficial la Kayserispor

Tehnicianul Dan Petrescu a fost prezentat oficial, luni, la Kayserispor, grupare cu care a semnat un contract pe un an şi jumătate, cu opţiune pentru încă un an.La ceremonia de luni au fost prezenţi, alături de Dan Petrescu şi de preşedintele clubului, doamna Berna Gozbaşi, primarul oraşului Kayseri, Memduh Buyukkilic, dar şi patru primari ai unor districte.“Sunt foarte bucuros că sunt aici. Nu am mai fost primit astfel la nicio echipă la care am fost până acum. Obiectivul nostru este să ducem echipa sus în clasament. Cel mai mult contează spiritul echipei. Am văzut asta la ultimele două meciuri. Vom arăta acest spirit şi la partida cu Gaziantep FK. Fără să facem achiziţii semnificative, vom menţine echipa în prima ligă şi anul viitor ne vom continua activitatea cu obiective mai mari”, a declarat Dan Petrescu.

Start cu stângul la judo

Judoka Andreea Chiţu şi Loredana Ohîi au pierdut,ieri, în primul tur la turneul Masters de la Doha, prima competiţie de anvergură din 2021.Andreea Chiţu a concurat în grupa B a categoriei 52 de kilograme şi a fost învinsă de Majlinda Kelmendi (Albania/Kosovo), campioana olimpică din 2016 şi multiplă medaliată europeană şi mondială. La rândul său, Loredana Ohâi a fost învinsă în primul tur al grupei C, categoria 57 kilograme, de Sumiya Dorjsuren (Mongolia). La Doha, România îl mai are reprezentant pe Vlăduţ Simionescu, la categoria plus 100 kilograme. Simonescu a fost repartizat în grupa A şi îl va întâlni în primul tur pe olandezul Jur Spijkers. Primul concurs de judo din 2021 a adunat la start peste 400 de sportivi din 70 de naţiuni.

Baschet de maidan

ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe a reuşit scorul-record al acestui sezon în Liga Naţională de baschet feminin, 148-14 (45-2, 36-8, 34-2, 33-2) cu CSU Rookies Oradea, duminică, pe teren propriu. Sepsi SIC a depăşit astfel scorul realizat pe 13 decembrie de CS Phoenix CSU Simona Halep Constanţa, 123-40 cu aceeaşi echipă bihoreană. Echipa covăsneană a fost totuşi departe de recordul pe care l-a stabilit pe 5 octombrie 2019, când a surclasat-o pe Phoenix Ştiinţa Constanţa cu 178-31, la malul Mării.Rookies Oradea a suferit a zecea înfrângere din tot atâtea meciuri jucate în acest sezon, în şase dintre acestea adversarele sale marcând peste 100 de puncte.



Babunski se alătură Viitorului

FC Viitorul Constanţa anunţă că a ajuns la un acord cu jucătorul David Babunski, care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani şi şase luni. În vârstă de 26 de ani (01.03.1994), David Babunski are opt selecţii la naţionala Macedoniei de Nord şi evoluează ca mijlocaş ofensiv sau atacant. A fost format la celebra „La Masia”, unde a jucat pentru echipele de juniori U18 şi U19, iar apoi pentru echipa secundă a clubului FC Barcelona. A mai fost legitimat la Steaua Roşie Belgrad, Yokohama, Omiya Ardija, iar în perioada martie - decembrie 2020, la FC Botoşani. El şi-a reziliat de curând contractul cu echipa antrenată de Marius Croitoru.

Merită o pensie specială

Atacantul Kazuyoshi Miura, cel mai în vârstă fotbalist din lume, şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa din prima ligă japoneză Yokohama FC, informează mundodeportivo.es. El va împlini 54 de ani la 26 februarie, cu o zi înainte de începerea noului campionat.”King Kazu” este o legendă în Japonia. El a fost pe teren în 1993, când a avut prima ediţie a J League, campionatul profesionist japonez.El a marcat ultima oară împotriva formaţiei Thespakusatsu Gunma, în 2017, în divizia secundă a Japoniei, devenind cel mai bătrân jucător care a înscris într-un meci din liga profesionistă japoneză, la 50 de ani şi 14 zile. Miura va disputa în acest an sezonul cu numărul 17 pentru Yokohama FC.

Froome revine în haine noi

Chris Froome, cvadruplu câştigător al Turului ciclist al Franţei, va concura din acest an în tricoul echipei Israel Start-Up Nation, dar nu renunţă la cel mai important obiectiv al său, un nou succes în Marea Buclă, relatează EFE. ”n 2019, Froome a suferit un grav accident şi, deşi s-a refăcut, evoluţia sa a fost departe de aşteptări în 2020. El s-a despărţit de Ineos, unde a concurat timp de 11 ani. Britanicul a adăugat că angajamentul său la Israel Start-Up Nation nu este pentru un an sau doi, ci până la finalul carierei lui şi chiar şi după aceasta. Froome va începe sezonul 2020 în Portugalia, unde va lua parte la Turul provinciei Algarve, între 17 şi 28 februarie, înainte de a rula la Turul Cataloniei între 22 şi 28 martie. Înaintea Turului Franţei (26 iunie - 18 iulie), campionul britanic va lua parte la Criterium du Dauphine, cursă programată între 30 mai şi 6 iunie.